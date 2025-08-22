Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τα φάρμακα αδυνατίσματος έχουν έναν απρόσμενο αντίπαλο
Υγεία 22 Αυγούστου 2025 | 10:00

Τα φάρμακα αδυνατίσματος έχουν έναν απρόσμενο αντίπαλο

Καθώς τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας κατακτούν την παγκόσμια αγορά, ένα δυναμικό κίνημα ακτιβιστών αμφισβητεί ριζικά αυτή την προσέγγιση

Γιώργος Μαζιάς
ΕπιμέλειαΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Τα φάρμακα GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy, έχουν αλλάξει το τοπίο στον τομέα της απώλειας βάρους, προσφέροντας στους ασθενείς μια αποτελεσματική εναλλακτική απέναντι στις παραδοσιακές δίαιτες και στις παρεμβάσεις του τρόπου ζωής. Για πολλούς γιατρούς και ερευνητές, αυτά τα φάρμακα συνιστούν μια επανάσταση στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ενός φαινομένου που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, η πανηγυρική υποδοχή των GLP-1 φαρμάκων δεν είναι καθολική. Στον χώρο του λεγόμενου «fat activism» – ενός ακτιβιστικού κινήματος που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παχύσαρκων ατόμων – η εξάπλωση αυτών των φαρμάκων προκαλεί ανησυχία, ακόμη και οργή. Οι ακτιβιστές απορρίπτουν την έννοια της «παχυσαρκίας» ως ιατρική διάγνωση και χρησιμοποιούν τον όρο «fatness» ως πολιτική και ταυτότητα, επιδιώκοντας την αποδοχή του σώματος σε κάθε μέγεθος και μορφή.

Για αυτούς, το πρόβλημα δεν είναι το σωματικό βάρος, αλλά το στίγμα, οι διακρίσεις και η κοινωνική περιθωριοποίηση που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με μεγαλύτερο σώμα. Πιστεύουν ότι τα νέα φάρμακα δεν λύνουν την πραγματική ρίζα του προβλήματος, αλλά ενισχύουν την ιδέα ότι τα παχύσαρκα σώματα είναι ανεπιθύμητα και πρέπει να «διορθωθούν».

Ακαδημαϊκοί από τον χώρο των «fat studies» υποστηρίζουν ότι η ιατρικοποίηση του βάρους και η εμμονή με τη «φυσιολογικότητα» του σώματος οδηγούν σε ψυχολογική καταπίεση και κοινωνικό αποκλεισμό. «Δεν είναι όλοι οι παχύσαρκοι άνθρωποι άρρωστοι», λένε, και επισημαίνουν ότι η υγεία δεν μπορεί να ορίζεται αποκλειστικά από τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος αγνοεί παράγοντες όπως η γενετική, το άγχος, η φτώχεια και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές των GLP-1 φαρμάκων τονίζουν ότι η παχυσαρκία είναι μια πολύπλοκη, χρόνια νόσος που δεν μπορεί να αφεθεί στη «συμβίωση». Επισημαίνουν ότι τα φάρμακα αυτά έχουν ήδη βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων και να αποκτήσουν ποιότητα ζωής που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν.

Η σύγκρουση δεν αφορά απλώς τη χρήση ενός φαρμάκου, αλλά έναν βαθύτερο πολιτισμικό διάλογο για το πώς ορίζεται το ανθρώπινο σώμα, η υγεία και η αποδοχή. Είναι η παχυσαρκία μια νόσος προς αντιμετώπιση ή μια ταυτότητα που πρέπει να γίνει αποδεκτή όπως είναι; Και ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίσει την απάντηση;

Σε μια εποχή που η επιστήμη προσφέρει όλο και πιο εντυπωσιακά μέσα παρέμβασης, τα κοινωνικά κινήματα υπενθυμίζουν ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν πρέπει να επισκιάζει τη σημασία της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της προσωπικής αυτονομίας. Η τελική απάντηση ίσως να μην βρίσκεται στην πλήρη αποδοχή ή απόρριψη, αλλά σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιατρική φροντίδα και τον κοινωνικό σεβασμό.

Παρά την έντονη κριτική που δέχεται, το κίνημα της αποδοχής του σώματος (body acceptance) δεν στηρίζεται μόνο σε ιδεολογικά ή ακτιβιστικά επιχειρήματα — αλλά και σε επιστημονικά δεδομένα που αμφισβητούν τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο ορίζεται και αντιμετωπίζεται η παχυσαρκία.

Ένα από τα βασικά σημεία των ακτιβιστών είναι ότι η κοινωνική προκατάληψη απέναντι στο σωματικό βάρος είναι από μόνη της επιβλαβής για την υγεία. Έρευνα των Puhl & Heuer (2010) δημοσιευμένη στο American Journal of Public Health έδειξε ότι το στίγμα βάρους οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και αποφυγής ιατρικής φροντίδας, ενώ μπορεί ακόμη και να συμβάλλει σε περαιτέρω αύξηση βάρους. Δηλαδή, η κοινωνική πίεση να αδυνατίσει κάποιος, όχι μόνο δεν βοηθά πάντα, αλλά μπορεί να χειροτερεύει την κατάσταση.

Αμφισβήτηση για τον ΔΜΣ

Επιπλέον, ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) — το βασικό εργαλείο με το οποίο οι γιατροί κρίνουν ποιος θεωρείται «παχύσαρκος» — δέχεται αυξανόμενη αμφισβήτηση. Μελέτη των Tomiyama et al. (2016) στο International Journal of Obesity αποκάλυψε ότι σχεδόν οι μισοί από όσους ταξινομούνται ως «υπέρβαροι» είχαν φυσιολογικούς δείκτες υγείας, ενώ και ένας σημαντικός αριθμός παχύσαρκων ατόμων είχαν καρδιομεταβολική υγεία εντός φυσιολογικών ορίων. Αυτό ενισχύει το επιχείρημα πως «το βάρος από μόνο του δεν λέει την πλήρη αλήθεια».

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο των επικριτών της φαρμακευτικής παρέμβασης είναι το γεγονός ότι η μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους μέσω δίαιτας σπάνια διατηρείται. Μελέτη των Mann et al. (2007) στο American Psychologist κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανακτούν το βάρος που χάνουν μέσα σε 1 έως 5 χρόνια — συχνά με επιπλέον κιλά. Αυτό ενισχύει τη θεωρία ότι η «κουλτούρα της δίαιτας» (diet culture) οδηγεί σε φαύλο κύκλο αποτυχιών και αυτοϋποτίμησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδύεται και το ερευνητικά τεκμηριωμένο μοντέλο “Health at Every Size” (HAES), το οποίο υποστηρίζει πως οι υγιείς συμπεριφορές — όπως η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και η αυτοφροντίδα — μπορούν να βελτιώσουν την υγεία ανεξαρτήτως απώλειας βάρους. Μελέτη των Bacon & Aphramor (2011) στο Nutrition Journal έδειξε πως παρεμβάσεις τύπου HAES οδήγησαν σε βελτιώσεις της ψυχολογικής και σωματικής υγείας, χωρίς επίκεντρο την αλλαγή στο σώμα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερη κατάθλιψη, καλύτερη σχέση με το φαγητό και βελτιωμένους δείκτες υγείας.

Όλα τα παραπάνω δεν ακυρώνουν τις επιστημονικές ενδείξεις για τους κινδύνους της παχυσαρκίας, αλλά φέρνουν στο προσκήνιο μια εναλλακτική προσέγγιση: ότι η υγεία είναι πολυδιάστατη και ότι η αποδοχή του σώματος, η ψυχική ισορροπία και η απουσία στίγματος είναι κρίσιμοι παράγοντες, όχι δευτερεύοντες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Υγεία
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Φωτιές: Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
Έξαρση Covid 06.08.25

Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια από τις φωτιές - Οι ασθένειες με τις οποίες συνδέονται

Πόσο μας προστατεύει η μάσκα στις φωτιές - Το πρόβλημα με τα παιδιά και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα - Ιώσεις και Covid εν μέσω καύσωνα - Συστάσεις από τον πρόεδρο της Πνευμονολογικής Εταιρείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο