Τα φάρμακα αδυνατίσματος έχουν έναν απρόσμενο αντίπαλο

Τα φάρμακα GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy, έχουν αλλάξει το τοπίο στον τομέα της απώλειας βάρους, προσφέροντας στους ασθενείς μια αποτελεσματική εναλλακτική απέναντι στις παραδοσιακές δίαιτες και στις παρεμβάσεις του τρόπου ζωής. Για πολλούς γιατρούς και ερευνητές, αυτά τα φάρμακα συνιστούν μια επανάσταση στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ενός φαινομένου που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, η πανηγυρική υποδοχή των GLP-1 φαρμάκων δεν είναι καθολική. Στον χώρο του λεγόμενου «fat activism» – ενός ακτιβιστικού κινήματος που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παχύσαρκων ατόμων – η εξάπλωση αυτών των φαρμάκων προκαλεί ανησυχία, ακόμη και οργή. Οι ακτιβιστές απορρίπτουν την έννοια της «παχυσαρκίας» ως ιατρική διάγνωση και χρησιμοποιούν τον όρο «fatness» ως πολιτική και ταυτότητα, επιδιώκοντας την αποδοχή του σώματος σε κάθε μέγεθος και μορφή.

Για αυτούς, το πρόβλημα δεν είναι το σωματικό βάρος, αλλά το στίγμα, οι διακρίσεις και η κοινωνική περιθωριοποίηση που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με μεγαλύτερο σώμα. Πιστεύουν ότι τα νέα φάρμακα δεν λύνουν την πραγματική ρίζα του προβλήματος, αλλά ενισχύουν την ιδέα ότι τα παχύσαρκα σώματα είναι ανεπιθύμητα και πρέπει να «διορθωθούν».

Ακαδημαϊκοί από τον χώρο των «fat studies» υποστηρίζουν ότι η ιατρικοποίηση του βάρους και η εμμονή με τη «φυσιολογικότητα» του σώματος οδηγούν σε ψυχολογική καταπίεση και κοινωνικό αποκλεισμό. «Δεν είναι όλοι οι παχύσαρκοι άνθρωποι άρρωστοι», λένε, και επισημαίνουν ότι η υγεία δεν μπορεί να ορίζεται αποκλειστικά από τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος αγνοεί παράγοντες όπως η γενετική, το άγχος, η φτώχεια και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές των GLP-1 φαρμάκων τονίζουν ότι η παχυσαρκία είναι μια πολύπλοκη, χρόνια νόσος που δεν μπορεί να αφεθεί στη «συμβίωση». Επισημαίνουν ότι τα φάρμακα αυτά έχουν ήδη βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων και να αποκτήσουν ποιότητα ζωής που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν.

Η σύγκρουση δεν αφορά απλώς τη χρήση ενός φαρμάκου, αλλά έναν βαθύτερο πολιτισμικό διάλογο για το πώς ορίζεται το ανθρώπινο σώμα, η υγεία και η αποδοχή. Είναι η παχυσαρκία μια νόσος προς αντιμετώπιση ή μια ταυτότητα που πρέπει να γίνει αποδεκτή όπως είναι; Και ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίσει την απάντηση;

Σε μια εποχή που η επιστήμη προσφέρει όλο και πιο εντυπωσιακά μέσα παρέμβασης, τα κοινωνικά κινήματα υπενθυμίζουν ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν πρέπει να επισκιάζει τη σημασία της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της προσωπικής αυτονομίας. Η τελική απάντηση ίσως να μην βρίσκεται στην πλήρη αποδοχή ή απόρριψη, αλλά σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιατρική φροντίδα και τον κοινωνικό σεβασμό.