Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Όστιν Γουλφ: 19 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στον πορνοστάρ – «Στόχευε παιδιά έως 7 ετών»
30 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Όστιν Γουλφ: 19 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στον πορνοστάρ – «Στόχευε παιδιά έως 7 ετών»

«Δεν έχει θέση στους δρόμους μας παρά μόνο στη φυλακή» δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας για τον Όστιν Γουλφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Ο Τζάστιν Χιθ Σμιθ, ευρύτερα γνωστός ως ο πρώην σταρ του κινηματογράφου ενηλίκων Όστιν Γουλφ, καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

H υπόθεση συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη και αποκάλυψε το βάθος της εγκληματικής του δράσης του διαβόητου αστέρα της πορνοβιομηχανίας.

«Στόχευε παιδιά έως και επτά ετών» δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον. «Τα εγκλήματα του Τζάστιν Χιθ Σμιθ εναντίον παιδιών είναι φρικτά. Δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη παρά μόνο στη φυλακή».

Η ποινή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, αφορά δύο κατηγορίες. Ο 44χρονος Σμιθ είχε προηγουμένως ομολογήσει την ενοχή του τον Ιούνιο του 2025.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 δολαρίων.

Ο Τζέι Κλέιτον, ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, τόνισε το αποκρουστικό του χαρακτήρα των εγκλημάτων.

Ο πορνοστάρ Όστιν Γουλφ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για αποπλάνηση ανηλίκου, παιδική πορνογραφία και σεξουαλική εκμετάλλευση

«Τα εγκλήματα του Τζάστιν Χιθ Σμιθ εναντίον των παιδιών είναι φρικτά. Στόχευε παιδιά έως επτά ετών, και κάθε Νεοϋορκέζος επιθυμεί να απομακρυνθεί αυτός και όσοι είναι σαν αυτόν από τους δρόμους μας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα και να μην πλησιάσουν ποτέ ξανά τα παιδιά μας» είπε.

Η αρχική σύλληψη του Σμιθ πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από έφοδο των ομοσπονδιακών αρχών στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.

Κατά την έρευνα, οι αρχές ανακάλυψαν περίπου 200 βίντεο παιδικής πορνογραφίας αποθηκευμένα σε κάρτα SD, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Σμιθ επανειλημμένα αποπλανούσε και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά ανήλικα θύματα από το 2023.

Οι αρχές ανακάλυψαν περίπου 200 βίντεο παιδικής πορνογραφίας στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν σημειώνει το NBC News. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν «περίπου 75 αρχεία που έδειχναν βρέφη ή νήπια και βίντεο που απεικόνιζαν βίαιο βιασμό μικρών παιδιών»

Μεταξύ των αποτρόπαιων πράξεών του, συμπεριλαμβάνονται οι συναντήσεις του, είτε μόνος είτε με άλλους ενήλικες, με ανήλικους ηλικίας 15, 12 και 14 ετών, με σκοπό τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα τέλη του 2023 ή στις αρχές του 2024, ο Σμιθ συναντήθηκε με έναν 15χρονο ανήλικο, όπου «ένας άλλος ενήλικας εκτέλεσε στοματικό σεξ στον ανήλικο ενώ ο Σμιθ αυνανιζόταν».

Επιπλέον, ο Σμιθ επιχείρησε να συναντηθεί με έναν άνδρα ο οποίος είχε ένα 7χρονο παιδί, το οποίο προσφέρθηκε να διαθέσει στον Σμιθ για σεξουαλική κακοποίηση.

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνέλαβαν τον Σμιθ πριν προλάβει να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

Κατά την έρευνα, οι αρχές βρήκαν συνολικά περίπου 1.291 αρχεία που περιείχαν παιδική πορνογραφία, εκ των οποίων «περίπου 75 αρχεία έδειχναν βρέφη ή νήπια και ορισμένα βίντεο απεικόνιζαν τον βίαιο βιασμό μικρών παιδιών».

«Τα εγκλήματα του Τζάστιν Χιθ Σμιθ εναντίον των παιδιών είναι φρικτά. Στόχευε παιδιά έως επτά ετών»

Ο Σμιθ φέρεται να διένειμε το υλικό παιδικής πορνογραφίας σε τουλάχιστον 15 άτομα.

Ο Σμιθ/Όστιν Γουλφ ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον κόσμο των ταινιών ενηλίκων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και τα τελευταία χρόνια είχε αποκτήσει νέα επίπεδα δημοτικότητας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Διέθετε σχεδόν ένα εκατομμύριο ακολούθους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και είχε χτίσει φήμη στο TikTok μέσω συνεργασιών με δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σοκαριστική την αποκάλυψη της εγκληματικής του δράσης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον Σμιθ μέσω της ψηφιακής του δραστηριότητας στο Telegram.

Ένας μυστικός πράκτορας του FBI ξεκίνησε να επικοινωνεί με τον λογαριασμό του Σμιθ, όπου ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέχεια προσωπικές λεπτομέρειες που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του.

Ο Σμιθ διατηρούσε κανάλι στο Telegram, συνδεδεμένο με έναν από τους ιστότοπούς του, το οποίο αριθμούσε πάνω από 12.000 συνδρομητές.

Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

