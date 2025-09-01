Ο Χένρικ Σας Λάρσεν, πρώην στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στην Δανία και πρώην υπουργός Βιομηχανίας, καταδικάστηκε στην 1 Σεπτεμβρίου σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί την περασμένη άνοιξη και οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η δικηγόρος του, Μπέριτ Ερνστ, δήλωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι που μπήκε ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία. Θα δούμε εάν είναι το οριστικό τέλος ή αν θα ασκήσουμε έφεση».

Η υπερασπιστική γραμμή του Λάρσεν

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Σας Λάρσεν παραδέχτηκε ότι είχε στην κατοχή του περισσότερες από 6.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αναζητούσε στο υλικό πλάνα που αφορούσαν τον βιασμό που υπέστη ως παιδί, ωστόσο η εξήγησή του δεν έπεισε το δικαστήριο. Η εισαγγελέας Μαρία Τσινγκάρι δήλωσε επίσης ικανοποιημένη από την απόφαση.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση, με πολλούς να επισημαίνουν τη σοβαρότητα του εγκλήματος ανεξαρτήτως των κινήτρων.

Η Μαρία Τσινγκάρι σχολίασε: «Είναι μια θλιβερή ιστορία όταν κάποιος τόσο γνωστός, που κατάφερε ό,τι καλύτερο στη ζωή του παρά το ατυχές ξεκίνημά του, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας πορνογραφικό υλικό που δείχνει παιδιά, όποιο και αν είναι το κίνητρο».

Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, ο πρώην βουλευτής περιέγραψε ότι είχε λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο βίντεο: ένα που αφορούσε τον ίδιο σε ηλικία περίπου τριών ετών να υφίσταται βιασμό και ένα δεύτερο που τον έδειχνε παρόντα σε παρόμοιο περιστατικό με ένα μικρό κορίτσι.

Παρά το γεγονός ότι τα βίντεο εξαφανίστηκαν μετά την προβολή τους, ο Σας Λάρσεν προσπάθησε να τα αναζητήσει προκειμένου να ταυτοποιήσει τους δράστες και παραδέχτηκε ότι δεν επικοινώνησε με τις αρχές όταν τα έλαβε.

Η καταδίκη του Σας Λάρσεν κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την πολιτική σκηνή της Δανίας, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρής αντιμετώπισης της παιδικής πορνογραφίας, ανεξαρτήτως των προσωπικών ιστοριών των εμπλεκομένων.