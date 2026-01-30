newspaper
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πρέβεζα: Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία – Πώς τους τσάκωσαν
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 09:18

Πρέβεζα: Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία – Πώς τους τσάκωσαν

Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν μια Ferrari αξίας 256.303 ευρώ και η επιστροφή ΦΠΑ που ζητούσαν οι... επιχειρηματίες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Μία καλά στημένη απάτη εξάρθρωσε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων.

Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα μια Ferrari αξίας 256.303 ευρώ, για την οποία η εταιρεία στην Πρέβεζα, που φέρεται να την ενοικίαζε, ζήτησε επιστροφή ΦΠΑ ποσού 61.000 ευρώ.

Το αίτημα για επιστροφή ΦΠΑ και η εμπλοκή της ΔΕΔ

Ειδικότερα, η εταιρία προχώρησε στην αγορά μίας Ferrari καθαρής αξίας 256.303 ευρώ. Kατόπιν ζήτησε επιστροφή ΦΠΑ 61.752,72 ευρώ. Η ΔΟΥ Πρέβεζας με τον έλεγχο που έκανε για την επιστροφή, δεν αναγνώρισε το ποσό αυτό για επιστροφή. Η επιχείρηση άσκησε ενδικοφανή προσφυγή και την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Με βάση και την απόφαση 3045/13.11.2025, η εν λόγω εταιρία συστάθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2024 με αντικείμενο τις υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, τον Δεκέμβριο, αύξησε σημαντικά το κεφάλαιό της και τροποποίησε το καταστατικό της, προσθέτοντας και τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητας εισήγαγε από τη Γερμανία ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο μάρκας Ferrari αξίας άνω των 256.000 ευρώ, καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ (61.752, 72 ευρώ) στο τελωνείο. Στη συνέχεια ζήτησε την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου.

Έδρα της εταιρείας ένα… γκαράζ

Το αίτημα της συγκεκριμένης επιχείρησης κινητοποίησε την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων η οποία ζήτησε από την ΔΟΥ Πρέβεζας να προχωρήσει σε προληπτικό έλεγχο.

Κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, τον Φεβρουάριο του 2025, διαπιστώθηκε ότι η έδρα που είχε δηλωθεί αντιστοιχούσε σε χώρο μόλις 10 τ.μ. σε γκαράζ πολυκατοικίας ιδιοκτησίας εταίρου της επιχείρησης, χωρίς επαγγελματική σήμανση ή ενδείξεις λειτουργίας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων.

Επιπλέον, το πολυτελές όχημα δεν ήταν στο σημείο με την εταιρία να δηλώνει ότι εκείνη την περίοδο βρίσκονταν στην Αθήνα. Ο έλεγχος επαναλήφθηκε στις αρχές καλοκαιριού, τον Ιούνιο του 2025, χωρίς να εντοπίζεται και πάλι το όχημα αλλά και να μην προκύπτουν στοιχεία δραστηριότητας στον χώρο ενοικίασης οχημάτων.

Δεν είχαν κανένα αποδεικτικό

Εκτός από τα φορολογικά παραστατικά αγοράς και εκτελωνισμού και τα έγγραφα του Υπουργείου Τουρισμού για την ένταξη του οχήματος προς εκμίσθωση, δεν προσκομίστηκαν συμβάσεις, τιμολόγια, φωτογραφικό υλικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό ότι η Ferrari χρησιμοποιήθηκε, έστω και μία φορά, για φορολογητέα πράξη.

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, η αρμόδια φορολογική διοίκηση δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να επιστραφεί ο ΦΠΑ και προχώρησε σε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού.

Η εταιρεία προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και ότι η αγορά του οχήματος εντάσσεται στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό.

Παρόλα αυτά η ΔΕΔ κατέληξε ότι το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ δεν κρίνεται από την πρόθεση ή την καταστατική πρόβλεψη, αλλά από την πραγματική χρήση των αγαθών για πράξεις που υπάγονται στον φόρο. Και σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος της απόδειξης βαραίνει τον φορολογούμενο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
