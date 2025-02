Νταής τραμπούκος ο Τραμπ, ναρκισσιστές κλόουν οι εκατομμυριούχοι στην αυλή του: Ρίτσαρντ Γκιρ μαινόμενος

Ο αστέρας του κινηματογράφου Ρίτσαρντ Γκιρ επέκρινε με σφοδρότητα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε για την άνοδο του αυταρχισμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της τελετής των κινηματογραφικών βραβείων Goya στην Ισπανία.

«Βλέπω ότι αυτή η ανόητη φυλετική νοοτροπία αρχίζει να κυριαρχεί, όπου νομίζουμε ότι είμαστε όλοι χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον. Δυστυχώς, έχουμε εκλεγμένους αξιωματούχους που δεν μας εμπνέουν με τον τρόπο που θα θέλαμε», είπε στην αρχή του λόγου του.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στην Αμερική, όπου έχουμε έναν νταή και κακοποιό για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Γκιρ, 75, στον λόγο του αποδεχόμενος το τιμητικό βραβείο για το έργο ζωής του στα βραβεία της Ισπανικής Ακαδημίας το Σάββατο.

Το πλήθος τον αποθέωσε.

