Βουδισμός, ακτιβισμός και βαθιά αγάπη: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα είναι πλέον Ευρωπαίοι

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η σύζυγός του Αλεχάντρα Σίλβα γιορτάζουν τη μετεγκατάσταση τους στην Ισπανία με εξώφυλλο στο τεύχος Φεβρουαρίου του Elle Spain.

Η 41χρονη σύζυγος του 75χρονου ηθοποιού, κατάγεται από την Ισπανία και το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στην Ευρώπη μετά από τη σύμφωνη γνώμη των δύο γιών τους, τους Αλεξάντερ, 5, και Τζέιμς, 4.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ στη συνέντευξη που συνοδεύει τη φωτογράφηση τους στο περιοδικό.

«Αυτή είναι η συνθήκη μας. Είμαστε πιο χαρούμενοι από ποτέ. Αυτή, γιατί είναι στο σπίτι και εγώ γιατί, αν η Αλεχάντρα είναι χαρούμενη, είμαι κι εγώ» είπε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

«Είμαστε σαν αδελφές ψυχές», λέει η Σίλβα. «Έχουμε τις ίδιες αξίες, βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο και από την πρώτη στιγμή νιώθουμε ότι γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά, αν συμβεί καθόλου. Μας ένωσε το κάρμα των προηγούμενων ζωών μας».

View this post on Instagram A post shared by Jan Welters (@janwelters_official)

Δίνοντας μια εικόνα για την οικογενειακή τους ζωή, πρόσθεσε: «Ο Ρίτσαρντ είναι ένας πολύ αφοσιωμένος πατέρας. Του αρέσει να διαβάζει παραμύθια στα παιδιά. Φαίνεται σαν μια ειδυλλιακή εικόνα, αλλά είναι αλήθεια. Είναι υπέροχος μπαμπάς. Δεν μαγειρεύει. Το κάνω εγώ, αλλά όταν μαγειρεύω, μας παίζει κιθάρα. Ένα από τα πράγματα που μας ενώνουν περισσότερο και αυτό που μας έκανε να ερωτευτούμε βαθιά ο ένας τον άλλον, είναι οι καρδιές μας που είναι ταγμένες στον ακτιβισμό» πρόσθεσε η Σίλβα.

«Ο νέος κόσμος θα χτιστεί με τις γυναίκες και χάρη σε αυτές» λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ. «Ο Δαλάι Λάμα μου είπε κάποτε ότι κληρονόμησε τη συμπόνια και την καλοσύνη όχι από τον πατέρα του, αλλά από τη μητέρα του. Μαζί αυτά τα δύο είναι πραγματικά δυνατά. Ισχυρά! Αν δώσεις χρήματα σε μια γυναίκα, τα επενδύει και τα βάζει στην υπηρεσία της κοινότητας και βελτιώνουν τις ζωές όλων».

Το ζευγάρι έχει ξεκινήσει να κάνει και τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις σε εκδηλώσεις στη νέα τους πατρίδα. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη Μαδρίτη ήταν στην εκδήλωση Elle For The Future στο Four Seasons της πόλης.

View this post on Instagram A post shared by Alejandra Gere (@alejandragere)

Πριν τη μετακόμιση τους στην Ισπανία το ζευγάρι πούλησε το ράντσο του στο Κονέκτικατ για 10.57 εκατομμύρια δολάρια. Την απόφαση τους την ανακοίνωσαν σε συνέντευξη στο Vanity Fair Espana, όπου αποκάλυψαν ότι σχεδιάζουν να περάσουν τουλάχιστον έξι χρόνια στη χώρα της Μεσογείου.

«Ήταν πολύ γενναιόδωρη δίνοντάς μου έξι χρόνια ζωής στον κόσμο μου, οπότε νομίζω ότι είναι δίκαιο να της δώσω τουλάχιστον άλλα έξι στον δικό της κόσμο», είπε ο Γκιρ στο περιοδικό.

Σε εμφάνιση του στο The Tonight Show του Τζίμι Φάλον ο Ρίτσαρντ Γκιρ άφησε ένα υπαινιγμό για όλους όσοι έχουν θέμα με τους μετανάστες στις ΗΠΑ.

«Η γυναίκα μου είναι Ισπανίδα. Έχει κάποιος πρόβλημα με αυτό εκεί έξω;» είπε αστειευόμενος.

Εκτός από τους δύο γιους του με την Αλεχάντρα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι πατριός του 11χρονου γιου της ακτιβίστριας Σίλβα, Άλμπερτ και έχει ακόμη έναν γιο, τον Χόμερ, 24, με την πρώην σύζυγο του, την ηθοποιό Κάρεϊ Λόουελ.

Ο Ρίτσαρντ επιβεβαίωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει για πάντα τις ΗΠΑ. «Φυσικά και θα επιστρέψω» είπε στη συνέντευξη.

Μιλώντας για την οικογένειά του, ο σταρ από το Σικάγο είναι απίστευτα διαχυτικός, σχολιάζει το Elle.

«Αγαπώ τη γυναίκα μου, είναι απίστευτη. Σπουδαία μητέρα. Τα παιδιά είναι υγιή και χαρούμενα. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό. Η σύζυγός μου μεγάλωσε σε μια μεγάλη ισπανική οικογένεια, σαν μια μεγάλη ιταλική οικογένεια, και η γιαγιά της ήταν κάπως η κόλλα που τα κρατούσε όλα αυτά μαζί. Και η γιαγιά πέθανε [περίπου] πριν από δύο χρόνια, οπότε η γυναίκα μου, μεταμορφώνεται στη νέα γιαγιά της ευρύτερης οικογένειας. Οπότε ήδη σχεδιάζει κυριακάτικα μεσημεριανά γεύματα για 35 άτομα» λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

View this post on Instagram A post shared by Alejandra Gere (@alejandragere)

Πριν μετακομίσει στο Κονέκτικατ, ο Ρίτσαρντ είχε ένα κτήμα στην περιοχή Pound Ridge της Νέας Υόρκης, περίπου μια ώρα από το Μανχάταν. Τον Μάιο του 2022, πούλησε αυτό το ακίνητο για 28 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Mansion Global.

Το ειδύλλιο του Ρίτσαρντ Γκιρ και της Αλεχάντρα Σίλβα ξεκίνησε το 2014, όταν βρέθηκαν ξανά στην Ιταλία μετά την πρώτη συνάντηση τους χρόνια πριν.

Παρά τη διαφορά ηλικίας τους (33 χρόνια), το ζευγάρι έχει κοινά πάθη. Την ανθρωπιστική εργασία και την πνευματικότητα.

View this post on Instagram A post shared by Alejandra Gere (@alejandragere)

Παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο κτήμα του Γκιρ στα βόρεια της Νέας Υόρκης το 2018.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο τεύχος Φεβρουαρίου του Elle Spain εδώ.

Αυτή είναι η Αλεχάντρα Σίλβα

Η Αλεχάντρα Σίλβα είναι ακτιβίστρια με μεγάλο πεδίο δράσης.

Η Σίλβα διευθύνει το Rais Fundacion, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει στόχο την εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης στην Ισπανία και την αστεγία.

«Έχω κοιμηθεί στον δρόμο για να καταλάβω τον αγώνα των αστέγων», δήλωσε η Σίλβα. «Δεν φοβάμαι να σηκώσω τα μανίκια και να βουτήξω στη δουλειά. Αν κάνω κάτι, καταβάλλω 100% προσπάθεια. Αν δεν μπορώ, προτιμώ να μην το κάνω».

Κόρη του Ιγνάσιο Σίλβα Μπότας, επιχειρηματία και πρώην αντιπροέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης από το 1995 έως το 2000, η Σίλβα ήταν από μικρή δικτυωμένη στους ισχυρούς της χώρας και είχε ειδύλλιο στο παρελθόν με τον ποδοσφαιριστή Ρομπέρτο Κάρλος.

Μιλώντας στο Hola! το 2015, η Σίλβα είχε πει ότι ο Γκιρ ήταν οικογενειακός φίλος και ότι γνωρίζονταν για πάνω από μια δεκαετία πριν γίνουν ζευγάρι.

View this post on Instagram A post shared by HOGAR SÍ (@hogarsi)

«Το κάρμα μας προσελκύστηκε από τη στιγμή που είδαμε ο ένας τον άλλον», είπε. «Δεν αγνοώ τη διαφορά ηλικίας μας και το τι σημαίνει να είσαι με έναν σταρ του Χόλιγουντ, αλλά όταν υπάρχει τόσο ισχυρή καρμική ενέργεια, τα προβλήματα εξαφανίζονται»

Βουδιστές και οι δύο, στο γαμήλιο πάρτι τους οι Γκιρ και Σίλβα υποδέχτηκαν καλωσόρισε αρκετούς Θιβετιανούς μοναχούς στη γιορτή.

Η Σίλβα ήταν παντρεμένη με τον Γκόβιν Φρίντλαντ, γιο του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Μάρτιν Φρίντλαντ.

Για τη Σίλβα ο ανθρωπισμός του Γκιρ είναι και αυτό που τους ένωσε. «Αυτό που αγαπώ περισσότερο σε αυτόν είναι η ανθρωπιστική του πλευρά», είπε. «Είναι ένα άτομο με μεγάλη ενσυναίσθηση».