«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
08 Δεκεμβρίου 2025

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 όταν το όνομά του άρχισε να ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσα από το American Gigolo – ένα φιλμ που τον μετέτρεψε σε σταρ του Χόλιγουντ. Εκείνη την περίοδο κέρδισε και τον τίτλο του «ωραίου της μεγάλης οθόνης», ωστόσο ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν πολλά περισσότερα από ένα όμορφο πρόσωπο.

Ο 76χρονος ηθοποιός ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, μίλησε ανοιχτά κατά του πολέμου, κριτίκαρε τους ηγέτες του δυτικού κόσμου. Απόψεις που τον έβαλαν για ένα (μεγάλο) διάστημα στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, πλέον παίρνει την… εκδίκησή του και βρίσκεται πίσω από τις κάμερες του Wisdom of Happiness – ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Φωτογραφία: REUTERS / Nir Elias

Άλλωστε, ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν από τους πιο γνωστούς που «έφεραν» τον βουδισμό στην πρωτεύουσα της 7ης Τέχνης, με τη φιλία του με τον Δαλάι Λάμα να μετράει πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

«Ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να προβληθεί στον κόσμο μια ταινία με την οποία έχω συνδεθεί» δήλωσε στο Variety και συνέχισε: «Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό ώστε να πρέπει να δώσω την τελευταία μου δόση ενέργειας για να το δημοσιοποιήσω για να το δει ο κόσμος. Τουλάχιστον, θα βάλει έναν σπόρο στο μυαλό των ανθρώπων που το βλέπουν».

«Όταν είδα το ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά πριν από περίπου ένα χρόνο, σκέφτηκα τα 90α γενέθλιά του που πλησίαζαν. Σκέφτηκα ότι αυτό είναι υπέροχο και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο» τόνισε ηθοποιός. «Όλα έρχονταν σε τάξη και σκεφτόμουν, ναι, αυτό είναι το κέντρο ενός εορτασμού αυτής της εξαιρετικής ζωής. Αλλά εν τω μεταξύ, ο κόσμος έχει γίνει τόσο πιο τρελός που αυτό έχει αποκτήσει ένα διαφορετικό είδος ζωής για μένα. Υπάρχει μια θεραπευτική ποιότητα, νομίζω, σε αυτή την ταινία σε μια εποχή που υπάρχει μια βαθιά ασθένεια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wisdom Of Happiness (@wisdomofhappiness.movie)

Ο Δαλάι Λάμα ζητά από το κοινό να «πάρει μια βαθιά ανάσα, να κάνει ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθεί» εξηγεί ο Γκιρ. «Βρισκόμαστε σε πολύ λάθος δρόμο εδώ, και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια. Λείπει ακόμη και μια αίσθηση βασικής καλοσύνης στον τρόπο που οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους. Προφανώς, αυτό προέρχεται από τους ηγέτες μας, ειδικά από αυτόν που έχουμε τώρα. Πώς συνέβη αυτό; Ήμασταν υπεύθυνοι. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τα εύσημα και την ευθύνη γι’ αυτό» σημείωσε.

«Αν θέλουμε έναν κόσμο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε πρέπει να εκλέξουμε ηγέτες που έχουν ένα παρόμοιο όραμα με εμάς και θα μας οδηγήσουν προς αυτό το υψηλότερο επίπεδο δυνατοτήτων – στο ποιοι είμαστε ως άτομα και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο, μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν ο ένας με τον άλλον αντί για αυτό το πεδίο μάχης κάθε μέρα, όλη μέρα, με την τρέλα» ανέφερε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

YouTube thumbnail

Λίγα λόγια για το Wisdom of Happiness

Η ταινία καταγράφει τη ζωή του τότε 89χρονου Δαλάι Λάμα. Παρουσιάζει τον βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης να μιλάει απευθείας στην κάμερα σαν να έχει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον θεατή.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ εντάχθηκε στο ντοκιμαντέρ ως εκτελεστικός παραγωγός, αφού οι σκηνοθέτες Φίλιπ Ντελάκις και Μπάρμπαρα Μίλερ του έδειξαν μια πρώιμη εκδοχή. Ο Γκιρ, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, σεναριογράφο-σκηνοθέτη Όρεν Μόβερμαν, πέρασαν έναν μήνα βοηθώντας στην επανεπεξεργασία της ταινίας και στην προσθήκη νέας μουσικής επένδυσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, ο Δαλάι Λάμα ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία και την οικογένειά του. Προσφέρει επίσης καθοδήγηση σχετικά με την αναζήτηση της ευτυχίας και την πεποίθησή του ότι η συμπόνια και η προσφορά είναι το κλειδί για την επίτευξη της «γαλήνης του μυαλού».

