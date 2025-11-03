magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Fizz 03 Νοεμβρίου 2025 | 23:10

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μοιράζεται ένα μυστικό για το πώς αυτός και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, παραμένουν δεμένοι παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν πολλές φορές τον έγγαμο βίο.

Κατά την πρόσφατη εμφάνισή του σε μια προβολή του ντοκιμαντέρ του «Wisdom of Happiness» στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας.

«Το να φιλάω τη σύζυγό μου, όταν μου το επιτρέπει», είπε στο περιοδικό Hello.

Η Σίλβα απάντησε τότε χαριτολογώντας: «Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Αλλιώς, θα ήταν πολύ εύκολο, σωστά;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alejandra Gere (@alejandragere)

«Χρειάζεται πολλή υπομονή»

Το ζευγάρι μίλησε επίσης στο περιοδικό για τον Βουδισμό – το οποίο έχουν ασπαστεί και οι δύο- και για το πώς τους βοηθά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές φορές με τα παιδιά τους.

Όταν ρωτήθηκαν για το πώς η πίστη τους επηρεάζει τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, ο Γκιρ είπε στο Hello!: «Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον που το αναφέρετε, γιατί μόλις είχαμε μια δραματική κατάσταση με ένα από τα παιδιά μας. Η [Σίλβα] είναι πάντα πολύ καλή στο να [λέει]: ‘Εντάξει, ξέρω ότι θέλω να σε πνίξω αυτή τη στιγμή, αλλά θα πάρω μια βαθιά ανάσα και θα το συζητήσουμε. Εντάξει, τι συμβαίνει; Θα ήθελα να μάθω πώς νιώθεις’».

Από την πλευρά της, η Σίλβα είπε: «Χρειάζεται πολλή υπομονή. Είναι σημαντικό να μυήσουμε τα παιδιά στον βουδισμό και στο νόημά του».

Φωτογραφία: Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ συναντά τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, τον 14ο Δαλάι Λάμα, κατά τη διάρκεια της γιορτής για τα 90ά του γενέθλια στο Tsuglagkhang στη πόλη Νταραμσάλα της Ινδίας, στις 6 Ιουλίου 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis

Στη συνέχεια, ο Γκιρ εξήρε την Σίλβα για το ότι του δίδαξε πολλά μαθήματα σε ότι αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

«Είναι μια απίστευτη μητέρα από αυτή την άποψη. Πραγματικά, έχω μάθει πώς να γίνω καλύτερος πατέρας παρακολουθώντας την», είπε.

Ένας καρμικός έρωτας;

Αναφερόμενη στις ρίζες του ειδυλλίου τους, η Σίλβα δήλωσε στο περιοδικό Hola! το 2015 ότι ο Γκιρ ήταν οικογενειακός φίλος και ότι γνωρίζονταν για πάνω από μια δεκαετία. Επανασυνδέθηκαν χρόνια αργότερα, το 2014, και η Σίλβα θυμάται ότι αισθάνθηκαν αμέσως μια αμοιβαία έλξη.

«Δεν αγνοώ τη διαφορά ηλικίας μας και τι σημαίνει να είσαι με έναν σταρ του Χόλιγουντ, αλλά όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή καρμική ενέργεια, τα προβλήματα εξαφανίζονται».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μυστική τελετή τον Απρίλιο του 2018 και καλωσόρισε τον μεγαλύτερο γιο τους τον Φεβρουάριο του 2019.

*Με πληροφορίες από: People

