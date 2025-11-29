Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Οι Υπάλληλοι (Clerks) είναι μια –κλασική πλέον- αμερικανική κωμωδία του 1994, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Κέβιν Σμιθ στο ντεμπούτο του ως σκηνοθέτη.

Πρωταγωνιστούν οι Κέβιν Σμιθ, Μπράιαν Ο’Χαλοράν, Τζεφ Άντερσον, Μαρίλιν Γκιγλιότι, Λίζα Σπουνάουερ, Τζέισον Μιούες και Σκοτ Μοζιέρ (ο οποίος επίσης έκανε το παραγωγή την ταινία).

Η ταινία ακολουθεί τον Ντάντε (Μπράιαν Ο’Χάλοραν), ο οποίος εργάζεται σε ένα παντοπωλείο/ψιλικατζίδικο στο Νιου Τζέρσεϊ την ημέρα της άδειας του, και τον καλύτερο φίλο του Ράνταλ (Τζεφ Άντερσον), ο οποίος αφήνει τη θέση του στο βιντεοκλάμπ δίπλα για να του κάνει παρέα.

Ωστόσο, οι φίλοι μαθαίνουν σύντομα ότι μια από τις πρώην κοπέλες του Ντάντε έχει πεθάνει.

Ο ορισμός του καλτ

Το Clerks είναι η πρώτη από το φανταστικό σύμπαν χαρακτήρων και καταστάσεων, το γνωστό View Askewniverse του Κέβιν Σμιθ και παρουσίασε αρκετούς επαναλαμβανόμενους ήρωες, κυρίως τον Τζέι και τον Σάιλεντ Μπομπ (που παίζουν ο Μιούες και ο Σμιθ αντίστοιχα).

Η ταινία γυρίστηκε αρχικά για 27.575 δολάρια πριν αγοραστούν τα κινηματογραφικά της δικαιώματα από την Miramax και ξοδευτούν 230.000 δολάρια για μοντάζ και αδειοδότηση μουσικής.

Το Clerks αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους και εισέπραξε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, ξεκινώντας την εντυπωσιακή πορεία του στη μεγάλη οθόνη.

Το 2006, κυκλοφόρησε μια συνέχεια, ακολουθούμενη από μια τρίτη βερσιόν το 2022. Η ταινία θεωρείται καλτ κλασική και αποτελεί ορόσημο στην ανεξάρτητη κινηματογραφική δημιουργία, ενώ το 2019 επιλέχθηκε από το Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών ως «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική».

Στην Αμερική από την Ινδία

Ο Σμιθ άντλησε έμπνευση από τις δικές του πραγματικές εμπειρίες, καθώς είχε εργαστεί στο ίδιο Quick-Stop και βιντεοκλάμπ που εμφανίζονται στην ταινία. Και τα δύο καταστήματα ανήκαν στον Τάρλοχεν Θάπαρ. Ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης πέθανε τις προάλλες, σε ηλικία 90 ετών.

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, ο 55χρονος Κέβιν Σμιθ αποτίει φόρο τιμής στον πραγματικό πρώην ιδιοκτήτη καταστήματος δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram.

«Ο Τάρλοχεν Θάπαρ ιδιοκτήτης του @quickstopgroceries, έχει πεθάνει» έγραψε. «Ο Θάπαρ ήρθε στην Αμερική από την Ινδία τη δεκαετία του ’60/’70 και εργάστηκε ακούραστα μέχρι που μπόρεσε να αγοράσει μια μικρή επιχείρηση στο Λεονάρντο του Νιου Τζέρσεϊ -ένα βιντεοκλάμπ δίπλα στο υπερκατάστημα Cumberland Farms».

Ο Σμιθ εξήγησε ότι όταν «το Cumberland έκλεισε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η μικρή του επιχείρηση ψιλικά/βίντεο έχασε το στήριγμά της».

Ωστόσο, ο Θάπαρ δεν τα παράτησε και, αντίθετα, «έπεισε το Cumberland Farms να τον αφήσει να αναλάβει το κατάστημα, μετονομάζοντάς το σε @quickstopgroceries».

«Ο κύριος Θάπαρ με προσέλαβε το 1989, και καθόμασταν και οι δυο σε μικρά σκαμπό πίσω από τον πάγκο του RST Video. Η δουλειά σε ένα βιντεοκλάμπ ήταν η δουλειά των ονείρων μου, αλλά είχε ένα κόστος: έπρεπε να δουλεύω και στο μίνι μάρκετ δίπλα»

Η πεζή έμπνευση οδήγησε στη μαγεία

«Ο κύριος Θάπαρ με προσέλαβε το 1989, και καθόμασταν και οι δυο σε μικρά σκαμπό πίσω από τον πάγκο του RST Video. Η δουλειά σε ένα βιντεοκλάμπ ήταν η δουλειά των ονείρων μου, αλλά είχε ένα κόστος: έπρεπε να δουλεύω και στο μίνι μάρκετ δίπλα, που επίσης ανήκε στην οικογένεια Θάπαρ. Ευτυχώς που υπήρχε αυτή η προϋπόθεση, γιατί άλλαξε τη ζωή μου» παραδέχτηκε ο Σμιθ.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο σκηνοθέτης κατάφερε να χρησιμοποιήσει το παντοπωλείο και το βιντεοκλάμπ για να δημιουργήσει μαγεία.

Στις 100 πιο αστείες κωμωδίες

«Το 1993, ο Θάπαρ μου επέτρεψε να γυρίσω την πρώτη μου ταινία στο #QuickStop τη νύχτα, όταν ήταν κλειστό. Χωρίς τον κύριο Θάπαρ δεν θα υπήρχε το Clerks (το οποίο το @variety μόλις συμπεριέλαβε στη λίστα με τις 100 πιο αστείες κωμωδίες). Επειδή αυτή η γλυκιά ψυχή από έναν μακρινό κόσμο ήρθε στην Αμερική, το δικό μου αμερικανικό όνειρο έγινε πραγματικότητα», θυμήθηκε ο Σμιθ.

«Το Schoolhouse Rock με έφερε σε επαφή με το Μεγάλο Αμερικανικό Χωνευτήρι με τραγούδια, αλλά ο Θάπαρ μου έδειξε την ομορφιά της έννοιας της ποικιλομορφίας και της συνύπαρξης στην πραγματική ζωή -η Αμερική μας ένωσε και τι νόστιμο γεύμα φτιάξαμε!»

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα ειδικό μήνυμα για τον αείμνηστο επιχειρηματία.

«Είχατε δίκιο, αφεντικό»

«Θα μου λείψετε, κύριε Θάπαρ. Σας ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι της ζωής σας στο Τζέρσεϊ – γιατί αυτό το Τζέρσεϊ Μπόι (και όποιος απόλαυσε την ασπρόμαυρη κωμωδία του) επωφελήθηκε πολύ από το θάρρος σας. Θυμάμαι ακόμα τη συζήτησή μας το 1991 για τη μετενσάρκωση και ελπίζω να είχατε δίκιο, αφεντικό – γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας ξαναδώ κάποια μέρα. Και όταν το κάνουμε, θα καθίσουμε σε μικρά σκαμπό και θα μιλήσουμε για ταινίες… ❤».

Μέσα από τη ζωή βγαλμένο

Το «Clerks 2» βγήκε το 2006, με το τρίτο μέρος, «Clerks 3», να κάνει πρεμιέρα το 2022. «Αφού υπέστη μαζική καρδιακή προσβολή, ο Ράνταλ ζητά τη βοήθεια των φίλων και συναδέλφων του Ντάντε, Ελίας, Τζέι και Σάιλνετ Μπομπ για να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει μια ταινία για την καθημερινή ζωή στο Quick Stop», αναφέρει η σύνοψη.

Για άλλη μια φορά, ο Σμιθ άντλησε έμπνευση από την πραγματική του ζωή, αφού υπέστη ο ίδιος καρδιακή προσβολή το 2018.

Αυτή η ταινία «βασίζεται σίγουρα στη ζωή μου», δήλωσε ο Σμιθ στην εφημερίδα The Post την εποχή εκείνη. «Έδωσα στους χαρακτήρες μεγάλα κομμάτια του εαυτού μου, που τους κάνουν πιο αυθεντικούς». Το 2018, έγραψε στο Twitter από το νοσοκομείο μετά από το σοβαρό έμφραγμα που υπέστη:

«Όσο και αν μου άρεσε να κάνω τους άλλους να γελάνε, τώρα πια με ενδιαφέρουν μόνο τα συναισθήματα», είπε. «Αν μπορώ να στείλω τους ανθρώπους σπίτι τους με μια νέα στάση ζωής, με μια νέα σκέψη — καμία μέρα δεν είναι δεδομένη, όλα αυτά που έχω αναβάλει, θα τα ξεκινήσω αμέσως — τότε έχω κάνει τη δουλειά μου».

Έσταζε αυθεντικότητα

Ο Σμιθ αναφέρθηκε επίσης στις ελπίδες του για αυτό το στάδιο της καριέρας του.

«Μετά από τρεις δεκαετίες καριέρας, αν δεν το κάνεις για να βοηθήσεις τους ανθρώπους να νιώσουν, να τους ανοίξεις την καρδιά και να τους δώσεις κίνητρο για ζωή, τότε το κάνεις μόνο για τα χρήματα. Ο Θεός ξέρει ότι αν ήθελες να κάνεις οτιδήποτε για τα χρήματα, δεν θα έκανες το Clerks 3».

Ο Σμιθ συνέχισε αναγνωρίζοντας ότι έχει διανύσει πολύ δρόμο από την αρχική ταινία της δεκαετίας του ’90.

«Το πρώτο Clerks στάζει αυθεντικότητα» είπε. «Φτιάχτηκε από ένα παιδί που δούλευε κυριολεκτικά σε εκείνο το κατάστημα, και όταν έκλεινε την κάμερα, εξυπηρετούσε τους πελάτες. Ήταν μια πραγματική εμπειρία λιανικής πώλησης. Δεν μπορώ να σου προσφέρω κάτι τέτοιο πια. Τώρα είμαι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων — έχω ένα κατάστημα κόμικς στο Red Bank εδώ και 25 χρόνια και μόλις αγόρασα έναν κινηματογράφο στο Atlantic Highlands, αυτόν στον οποίο μεγάλωσα».

*Αρχική Φωτό: IMDb