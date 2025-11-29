magazin
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Culture Live 29 Νοεμβρίου 2025 | 14:30

Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ένταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Οι Υπάλληλοι (Clerks) είναι μια –κλασική πλέον- αμερικανική κωμωδία του 1994, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Κέβιν Σμιθ στο ντεμπούτο του ως σκηνοθέτη.

Πρωταγωνιστούν οι Κέβιν Σμιθ, Μπράιαν Ο’Χαλοράν, Τζεφ Άντερσον, Μαρίλιν Γκιγλιότι, Λίζα Σπουνάουερ, Τζέισον Μιούες και Σκοτ Μοζιέρ (ο οποίος επίσης έκανε το παραγωγή την ταινία).

Η ταινία ακολουθεί τον Ντάντε (Μπράιαν Ο’Χάλοραν), ο οποίος εργάζεται σε ένα παντοπωλείο/ψιλικατζίδικο στο Νιου Τζέρσεϊ την ημέρα της άδειας του, και τον καλύτερο φίλο του Ράνταλ (Τζεφ Άντερσον), ο οποίος αφήνει τη θέση του στο βιντεοκλάμπ δίπλα για να του κάνει παρέα.

Ωστόσο, οι φίλοι μαθαίνουν σύντομα ότι μια από τις πρώην κοπέλες του Ντάντε έχει πεθάνει.

Ο ορισμός του καλτ

Το Clerks είναι η πρώτη από το φανταστικό σύμπαν χαρακτήρων και καταστάσεων, το γνωστό View Askewniverse του Κέβιν Σμιθ και παρουσίασε αρκετούς επαναλαμβανόμενους ήρωες, κυρίως τον Τζέι και τον Σάιλεντ Μπομπ (που παίζουν ο Μιούες και ο Σμιθ αντίστοιχα).

Η ταινία γυρίστηκε αρχικά για 27.575 δολάρια πριν αγοραστούν τα κινηματογραφικά της δικαιώματα από την Miramax και ξοδευτούν 230.000 δολάρια για μοντάζ και αδειοδότηση μουσικής.

Το Clerks αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους και εισέπραξε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, ξεκινώντας την εντυπωσιακή πορεία του στη μεγάλη οθόνη.

Το 2006, κυκλοφόρησε μια συνέχεια, ακολουθούμενη από μια τρίτη βερσιόν το 2022. Η ταινία θεωρείται καλτ κλασική και αποτελεί ορόσημο στην ανεξάρτητη κινηματογραφική δημιουργία, ενώ το 2019 επιλέχθηκε από το Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών ως «πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική».

YouTube thumbnail

Στην Αμερική από την Ινδία

Ο Σμιθ άντλησε έμπνευση από τις δικές του πραγματικές εμπειρίες, καθώς είχε εργαστεί στο ίδιο Quick-Stop και βιντεοκλάμπ που εμφανίζονται στην ταινία. Και τα δύο καταστήματα ανήκαν στον Τάρλοχεν Θάπαρ. Ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης πέθανε τις προάλλες, σε ηλικία 90 ετών.

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, ο 55χρονος Κέβιν Σμιθ αποτίει φόρο τιμής στον πραγματικό πρώην ιδιοκτήτη καταστήματος δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram.

«Ο Τάρλοχεν Θάπαρ ιδιοκτήτης του @quickstopgroceries, έχει πεθάνει» έγραψε. «Ο Θάπαρ ήρθε στην Αμερική από την Ινδία τη δεκαετία του ’60/’70 και εργάστηκε ακούραστα μέχρι που μπόρεσε να αγοράσει μια μικρή επιχείρηση στο Λεονάρντο του Νιου Τζέρσεϊ -ένα βιντεοκλάμπ δίπλα στο υπερκατάστημα Cumberland Farms».

Ο Σμιθ εξήγησε ότι όταν «το Cumberland έκλεισε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η μικρή του επιχείρηση ψιλικά/βίντεο έχασε το στήριγμά της».

Ωστόσο, ο Θάπαρ δεν τα παράτησε και, αντίθετα, «έπεισε το Cumberland Farms να τον αφήσει να αναλάβει το κατάστημα, μετονομάζοντάς το σε @quickstopgroceries».

«Ο κύριος Θάπαρ με προσέλαβε το 1989, και καθόμασταν και οι δυο σε μικρά σκαμπό πίσω από τον πάγκο του RST Video. Η δουλειά σε ένα βιντεοκλάμπ ήταν η δουλειά των ονείρων μου, αλλά είχε ένα κόστος: έπρεπε να δουλεύω και στο μίνι μάρκετ δίπλα»

Η πεζή έμπνευση οδήγησε στη μαγεία

«Ο κύριος Θάπαρ με προσέλαβε το 1989, και καθόμασταν και οι δυο σε μικρά σκαμπό πίσω από τον πάγκο του RST Video. Η δουλειά σε ένα βιντεοκλάμπ ήταν η δουλειά των ονείρων μου, αλλά είχε ένα κόστος: έπρεπε να δουλεύω και στο μίνι μάρκετ δίπλα, που επίσης ανήκε στην οικογένεια Θάπαρ. Ευτυχώς που υπήρχε αυτή η προϋπόθεση, γιατί άλλαξε τη ζωή μου» παραδέχτηκε ο Σμιθ.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο σκηνοθέτης κατάφερε να χρησιμοποιήσει το παντοπωλείο και το βιντεοκλάμπ για να δημιουργήσει μαγεία.

Στις 100 πιο αστείες κωμωδίες

«Το 1993, ο Θάπαρ μου επέτρεψε να γυρίσω την πρώτη μου ταινία στο #QuickStop τη νύχτα, όταν ήταν κλειστό. Χωρίς τον κύριο Θάπαρ δεν θα υπήρχε το Clerks (το οποίο το @variety μόλις συμπεριέλαβε στη λίστα με τις 100 πιο αστείες κωμωδίες). Επειδή αυτή η γλυκιά ψυχή από έναν μακρινό κόσμο ήρθε στην Αμερική, το δικό μου αμερικανικό όνειρο έγινε πραγματικότητα», θυμήθηκε ο Σμιθ.

«Το Schoolhouse Rock με έφερε σε επαφή με το Μεγάλο Αμερικανικό Χωνευτήρι με τραγούδια, αλλά ο Θάπαρ μου έδειξε την ομορφιά της έννοιας της ποικιλομορφίας και της συνύπαρξης στην πραγματική ζωή -η Αμερική μας ένωσε και τι νόστιμο γεύμα φτιάξαμε!»

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα ειδικό μήνυμα για τον αείμνηστο επιχειρηματία.

«Είχατε δίκιο, αφεντικό»

«Θα μου λείψετε, κύριε Θάπαρ. Σας ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι της ζωής σας στο Τζέρσεϊ – γιατί αυτό το Τζέρσεϊ Μπόι (και όποιος απόλαυσε την ασπρόμαυρη κωμωδία του) επωφελήθηκε πολύ από το θάρρος σας. Θυμάμαι ακόμα τη συζήτησή μας το 1991 για τη μετενσάρκωση και ελπίζω να είχατε δίκιο, αφεντικό – γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας ξαναδώ κάποια μέρα. Και όταν το κάνουμε, θα καθίσουμε σε μικρά σκαμπό και θα μιλήσουμε για ταινίες… ❤».

Μέσα από τη ζωή βγαλμένο

Το «Clerks 2» βγήκε το 2006, με το τρίτο μέρος, «Clerks 3», να κάνει πρεμιέρα το 2022. «Αφού υπέστη μαζική καρδιακή προσβολή, ο Ράνταλ ζητά τη βοήθεια των φίλων και συναδέλφων του Ντάντε, Ελίας, Τζέι και Σάιλνετ Μπομπ για να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει μια ταινία για την καθημερινή ζωή στο Quick Stop», αναφέρει η σύνοψη.

Για άλλη μια φορά, ο Σμιθ άντλησε έμπνευση από την πραγματική του ζωή, αφού υπέστη ο ίδιος καρδιακή προσβολή το 2018.

Αυτή η ταινία «βασίζεται σίγουρα στη ζωή μου», δήλωσε ο Σμιθ στην εφημερίδα The Post την εποχή εκείνη. «Έδωσα στους χαρακτήρες μεγάλα κομμάτια του εαυτού μου, που τους κάνουν πιο αυθεντικούς». Το 2018, έγραψε στο Twitter από το νοσοκομείο μετά από το σοβαρό έμφραγμα που υπέστη:

«Όσο και αν μου άρεσε να κάνω τους άλλους να γελάνε, τώρα πια με ενδιαφέρουν μόνο τα συναισθήματα», είπε. «Αν μπορώ να στείλω τους ανθρώπους σπίτι τους με μια νέα στάση ζωής, με μια νέα σκέψη — καμία μέρα δεν είναι δεδομένη, όλα αυτά που έχω αναβάλει, θα τα ξεκινήσω αμέσως — τότε έχω κάνει τη δουλειά μου».

Έσταζε αυθεντικότητα

Ο Σμιθ αναφέρθηκε επίσης στις ελπίδες του για αυτό το στάδιο της καριέρας του.

«Μετά από τρεις δεκαετίες καριέρας, αν δεν το κάνεις για να βοηθήσεις τους ανθρώπους να νιώσουν, να τους ανοίξεις την καρδιά και να τους δώσεις κίνητρο για ζωή, τότε το κάνεις μόνο για τα χρήματα. Ο Θεός ξέρει ότι αν ήθελες να κάνεις οτιδήποτε για τα χρήματα, δεν θα έκανες το Clerks 3».

Ο Σμιθ συνέχισε αναγνωρίζοντας ότι έχει διανύσει πολύ δρόμο από την αρχική ταινία της δεκαετίας του ’90.

«Το πρώτο Clerks στάζει αυθεντικότητα» είπε. «Φτιάχτηκε από ένα παιδί που δούλευε κυριολεκτικά σε εκείνο το κατάστημα, και όταν έκλεινε την κάμερα, εξυπηρετούσε τους πελάτες. Ήταν μια πραγματική εμπειρία λιανικής πώλησης. Δεν μπορώ να σου προσφέρω κάτι τέτοιο πια. Τώρα είμαι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων — έχω ένα κατάστημα κόμικς στο Red Bank εδώ και 25 χρόνια και μόλις αγόρασα έναν κινηματογράφο στο Atlantic Highlands, αυτόν στον οποίο μεγάλωσα».

*Αρχική Φωτό: IMDb

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Cabin at Sunset 27.11.25

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
