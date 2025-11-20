«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Μια ταινία που κερδίζει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ – καλύτερη ταινία, καλύτερος ανδρικός και γυναικείος ρόλος, σενάριο και σκηνοθεσία – είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο που δεν έχει νόημα να εξετάσουμε τις τρεις ταινίες που το έχουν καταφέρει για να βρούμε κοινά σημεία. Αλλά μεταξύ των ταινιών «Συνέβη μια Νύχτα» (It Happened One Night), «Στη Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) και «Η Σιωπή των Αμνών» (The Silence of the Lambs), ίσως η «Φωλιά του Κούκου», που κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια, να είναι η πιο απίθανη από όλες.

Οι άλλες δύο ταινίες ανήκουν σε είδη που σπάνια βραβεύονται (ρομαντική κωμωδία και τρόμου, αντίστοιχα), γεγονός που καθιστά τις μεγάλες νίκες τους ασυνήθιστες, αλλά και ξεκάθαρες: εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του καλύτερου που έχει να προσφέρει αυτό το είδος ταινιών.

Οι αξιαγάπητοι ασθενείς ενός ψυχιατρικού ιδρύματος

Η «Φωλιά του Κούκου, από την άλλη πλευρά, είναι πιθανώς πολύ πιο περίπλοκη. Πρόκειται για μια κωμωδία-δράμα που έχει γυριστεί, τουλάχιστον εν μέρει, ως αλληγορία – μια αντισυμβατική ιστορία που υποκινεί την κοινωνική εξέγερση της δεκαετίας του 1960, μεταμφιεσμένη σε ταινία για τους αξιαγάπητους ασθενείς ενός ψυχιατρικού ιδρύματος.

Το μυθιστόρημα του Αμερικανού Κεν Κίζι, στο οποίο βασίζεται η ταινία εκδόθηκε το 1962 και περιγράφει μερικά από τα πράγματα που ο Κίζι είδε ως νοσοκόμος, ενώ προλαμβάνει μερικές από τις επερχόμενες αντιδράσεις ενάντια στην μεταπολεμική αμερικανική συμμόρφωση.

Η σημαντικότερη αλλαγή στην ταινία του Μίλος Φόρμαν είναι η μετατόπιση της αφήγησης από τον Αρχηγό (Γουίλ Σάμσον), έναν επιβλητικό Αμερικανό-Ινδιάνο που παρουσιάζεται ως κωφάλαλος.

Ο Αρχηγός αφηγείται το βιβλίο, ενώ η ταινία ακολουθεί πιο πιστά την οπτική γωνία του Ραντλ ΜακΜέρφι (Τζακ Νίκολσον), ο οποίος εισέρχεται στο ίδρυμα προσποιούμενος ψυχική ασθένεια, με την ελπίδα να αποφύγει την έκτιση της ποινής του σε στρατόπεδο εργασίας

Το τέχνασμα

Αν και οι γιατροί δεν φαίνονται εντελώς πεπεισμένοι από το τέχνασμά του, η συμπεριφορά του είναι προφανώς αρκετά ασταθής ώστε να τον κρατήσουν τουλάχιστον για λίγο. Οι προσπάθειές του να φέρει περισσότερο ατομικισμό και διασκέδαση στους συγκατοίκους του έρχονται σε σύγκρουση με τη νοσοκόμα Ράτσετ (Λουίζ Φλέτσερ), η οποία ασκεί αυστηρό έλεγχο στον θάλαμο.

Το ελεύθερο πνεύμα του κακοποιού που ενοχλεί μια αυστηρή αυθεντία υποκινώντας πάρτι είναι μια ιδέα που αγγίζει τα όρια της τρέλας. Μόλις λίγα χρόνια αργότερα, δύο από τους ηθοποιούς που παίζουν ασθενείς στο ίδρυμα, ο Ντάνι Ντε Βίτο και ο Κρίστοφερ Λόιντ, θα συμπρωταγωνιστήσουν στην εκκεντρική κωμική σειρά Taxi, με τον Λόιντ να υποδύεται έναν διασκεδαστικά εξαντλημένο, περίεργο τύπο. (Μια εξαιρετική σειρά, για να είμαστε σαφείς, αλλά όχι μια σοβαρή απεικόνιση της ψυχικής ασθένειας).

Διακριτικά στοιχειωμένος

Ο Νίκολσον, ωστόσο, δίνει μια τόσο πολυεπίπεδη ερμηνεία που ο ΜακΜέρφι υπερβαίνει κάθε εύκολη ρομαντικοποίηση. Είναι ταυτόχρονα τόσο καρικατούρα όσο και οι μελλοντικοί ρόλοι του «Τζακ» – δείτε τον τρόπο με τον οποίο ο χαρακτηριστικός σκούφος του ΜακΜέρφι, όταν αφαιρείται, τονίζει τις καμάρες της αμέσως αναγνωρίσιμης υποχωρημένης γραμμής των μαλλιών του Νίκολσον – και διακριτικά στοιχειωμένος.

Η στιγμή που συχνά αναφέρεται (εύλογα) έρχεται προς το τέλος της ταινίας, μετά από ένα θορυβώδες πάρτι που ο ΜακΜέρφι οργάνωσε πρόχειρα για τους νέους του φίλους. (Είναι το είδος του χαοτικού πάρτι που θα έκανε πολλούς γκρινιάρηδες γέρους πρυτάνεις να επιπλήξουν μια διασκεδαστική παρέα για το ότι αυτή τη φορά το παράκανε).

Το βλέμμα του δεν είναι ακριβώς κενό – αν και στη συνέχεια γίνεται, αφού στο τέλος της ταινίας τιμωρήθηκε για την εξέγερσή του με λοβοτομή – αλλά μπορείς να αισθανθείς την απώλεια κάτω από τη νικολσονική του ανδρεία

Το βλέμμα στο κενό

Ο ΜακΜέρφι και ο Αρχηγός σχεδιάζουν να δραπετεύσουν από το ίδρυμα στο τέλος της νύχτας. Είναι δύο από τους λίγους ασθενείς που έχουν εισαχθεί, αντί να διαμένουν εκεί εθελοντικά.

Ο ΜακΜέρφι κάθεται κοντά στο παράθυρο από όπου υποτίθεται ότι θα δραπετεύσει, κοιτάζοντας στο κενό, και ο Φόρμαν κρατάει το κοντινό πλάνο του Νίκολσον, καθώς αυτός φαίνεται να συλλογίζεται τις συνέπειες των πράξεών του, ή ίσως τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια, δεδομένου του ποινικού του μητρώου και των περιορισμένων πόρων του.

Το βλέμμα του δεν είναι ακριβώς κενό – αν και στη συνέχεια γίνεται, αφού στο τέλος της ταινίας τιμωρήθηκε για την εξέγερσή του με λοβοτομή – αλλά μπορείς να αισθανθείς την απώλεια κάτω από τη νικολσονική του ανδρεία.

Πενήντα χρόνια αργότερα, η επιρροή της ταινίας είναι πιο ορατή από την πιο τρελή πλευρά της – η οποία, με έναν περίεργο τρόπο, αποδεικνύεται και η πιο απειλητική πλευρά της

Η νοσοκόμα Ράτσετ

Η Φλέτσερ δεν συνέχισε μια καριέρα ανάλογη με αυτή του Νίκολσον, αλλά η ερμηνεία της ως νοσοκόμα Ράτσετ είναι σχεδόν εξίσου αξέχαστη. Όσον αφορά τον χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δευτερεύουσα ηθοποιός, καθώς είναι λιγότερο ορατή σε μεγάλο μέρος της ταινίας από το σύνολο των ασθενών που περιβάλλουν τον ΜακΜέρφι.

Η Φλέτσερ δεν επιδεικνύεται. Στη συντριπτική πλειονότητα των σκηνών της, είναι ήσυχα αυταρχική, σπάνια υψώνει τη φωνή της, αλλά ποτέ δεν υποχωρεί, καταστέλλοντας τη διαφωνία ή τις αλλαγές στη ρουτίνα με μια πεισματάρικη στάση που περνάει ομαλά ως φροντίδα.

Όσοι θυμούνται την επαναστατική φύση του ΜακΜέρφι μπορεί να εκπλαγούν όταν διαπιστώσουν πόσες σκηνές τον δείχνουν να υποχωρεί τελικά στη Ράτσετ, παρά αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αυτή τη μαλακία με το κοτέτσι».

Η κρίσιμη στιγμή για αυτήν έρχεται όταν επιπλήττει τον νεαρό και δειλό Μπίλι (Μπραντ Ντούριφ) επειδή συναναστρέφεται με μια πόρνη. Δεν επικεντρώνεται στην απερισκεψία ή στο σεβασμό προς τις γυναίκες, ούτε καν στην παραβίαση των κανόνων του ιδρύματος. Αντ’ αυτού, ρωτά: «Δεν ντρέπεσαι;».

Η ταύτιση

Πενήντα χρόνια αργότερα, η επιρροή της ταινίας είναι πιο ορατή από την πιο τρελή πλευρά της – η οποία, με έναν περίεργο τρόπο, αποδεικνύεται και η πιο απειλητική πλευρά της.

«Προσπάθησα, έτσι δεν είναι; Γαμώτο, τουλάχιστον το έκανα αυτό», λέει ο ΜακΜέρφι -έχοντας υποστεί λοβοτομή- για την προσπάθειά του να σηκώσει μια δεξαμενή νερού και να σπάσει ένα παράθυρο, όπως τελικά κάνει ο Αρχηγός. Δεν είναι το πιο λεπτό ή σύνθετο μήνυμα μεταξύ των άλλων κλασικών ταινιών του 1975. Αλλά ίσως είναι το πιο εύκολο για το κοινό να το καταλάβει. Ποιος δεν μπορεί να ταυτιστεί με το να χάνουμε μια μάχη και να λέμε στον εαυτό μας ότι καταφέραμε μια νίκη;

