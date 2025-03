«Σαν ο Τζον Λένον να είναι εδώ, ζωντανός»: Ο Ρίνγκο Σταρ για τη διαχρονική υπεροχή των Beatles

Με ένα νέο άλμπουμ, μια συναυλία που γυρίστηκε στο Ryman Auditorium και έκανε πρεμιέρα σε πλατφόρμα streaming και μια σειρά από επερχόμενες εμφανίσεις, ο Ρίνγκο Σταρ δεν μοιάζει να βάζει φρένο στην καριέρα του ως ζωντανός θρύλος της μουσικής σκηνής. Σε συνέντευξη του στο PEOPLE, το πρώην μέλος των Beatles λέει ότι κάθε φορά που λέει ότι θα συνταξιοδοτηθεί, τα τρία παιδιά του τον θεωρούν κάτι σαν τον Πέτρο με το Λύκο.

«Μερικές φορές, όταν τελειώνω μια περιοδεία, τους λέω ότι αυτό ήταν, έκλεισα. Και όλα τα παιδιά μου απαντούν, Ω, μπαμπά, τα ίδια λες εδώ και δέκα χρόνια. Με έχουν βαρεθεί», λέει ο Σταρ. «Μετά χτυπά το τηλέφωνο και μου λένε ‘Έχουμε μερικές συναυλίες αν ενδιαφέρεστε’. Εντάξει, φύγαμε. Πάμε!»

Ο 84χρονος ντράμερ είναι έτοιμος να ξεκινήσει εμφανίσεις με το All Starr Band του τον Ιούνιο για μια περιοδεία 10 εμφανίσεων με έξι ακόμη ημερομηνίες τον Σεπτέμβριο στο Λας Βέγκας.

Ο Σταρ, είναι πατέρας των Ζακ, 59, Τζέισον, 57, και Λι, 54, με την πρώην σύζυγό του Χόριν και είναι πατριός στα δύο παιδιά της συζύγού του Μπράμπαρα Μπαχ, την Φρανσέσκα, 56 και τον Τζιάνι Γκρεγκορίνι, 52.

Για τον Σταρ, τα επερχόμενα σόου θα είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο του κάντρι άλμπουμ Look Up, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο. Ο δίσκος σηματοδότησε τη δεύτερη κάντρι προσπάθεια του πρώην Σκαθαριού, μετά το Beaucoups of Blues της δεκαετίας του 1970, και έγινε ο πιο επιτυχημένος δίσκος του εδώ και χρόνια. Το άλμπουμ μπήκε στο Top 10 στο chart με τα πιο ευπώλητα άλμπουμ του Billboard και έφερε στον μουσικό το πρώτο του Νο. 1 άλμπουμ στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο.

View this post on Instagram A post shared by Ringo Starr (@ringostarrmusic)

«Πήρε κάπως καιρό. Αλλά πάντα έχει περιθώριο να κάνεις τις σωστές επιλογέ», λέει για τη δημιουργία του δίσκου. «Ο κόσμος το αγάπησε. Έχω εντυπωσιαστεί» προσθέτει.

«Όταν το δουλεύαμε σκέφτηκα ότι η Μπιγιονσέ έκανε το δικό της κάντρι άλμπουμ. Πόσο όμορφη συγκυρία; Και τώρα έχω το δικό μου», λέει. «Σκέφτηκα να το ονομάσω Be-Yond-Say. Αλλά με απέτρεψαν. Εγώ βέβαια το έβρισκα διασκεδαστικό. Ο τίτλος του τελικά, Look Up, είναι μια χαρά. Προτιμώ να κοιτώ ψηλά από το να έχω το βλέμμα κάτω» προσθέτει ο Σταρ.

Αν και η μετάβαση από τα κομμάτια των Beatles στη μουσική της αμερικανικής επαρχίας ίσως φαίνεται απροσδόκητη, η μουσική είναι μια «δια βίου αγάπη» για τον Σταρ, που ξεκίνησε τηνμ πορεία του ως έφηβος στο λιμάνι του Λίβερπουλ.

«Πολλά [νεαρά] παιδιά πήγαν στο Εμπορικό Ναυτικό και θα γύριζαν σε όλο τον κόσμο. Ένας από τους σταθμούς τους θα ήταν η Αμερική. Και θα έφερναν πίσω όλους αυτούς τους δίσκους, οπότε έπρεπε να τους ακούσουμε», θυμάται. «Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι».

Με τους Beatles, ηχογράφησε μια διασκευή της κάντρι επιτυχίας του Buck Owens, το Act Naturally, το 1965 και συνέγραψε τα τραγούδια της μπάντας What Goes On και Don’t Pass Me By.

Ο Ρίνγκο Σταρ τιμά τη δισκογραφία της μπάντας, είναι κομμάτι της ιστορίας του. Όταν τον Ιανουάριο εμφανίστηκε στο εμβληματικό Ryman Auditorium του Νάσβιλ για δύο παραστάσεις έπαιξε κάποια κλασικά κομμάτια των Beatles, συμπεριλαμβανομένου του With a Little Help from My Friends.

Η συναυλία είναι πλέον διαθέσιμη με τίτλο Ringo & Friends at the Ryman στην πλατφόρμα της Paramount+ με συναδέλφους και φίλους του, όπως οι Sheryl Crow, Emmylou Harris και Mickey Guyton να εμφανίζονται μαζί με τον θρύλο της μουσικής στη σκηνή.

View this post on Instagram A post shared by Ringo Starr (@ringostarrmusic)

Βέβαια οι Beatles και ο μύθος τους κάθε άλλο παρά ξέφτισε. Μπορεί η μπάντα να διαλύθηκε το 1970, αλλά μόλις τον Φεβρουάριο, το συγκρότημα κέρδισε ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη ροκ ερμηνεία για το Now and Then, ένα demo ηχογραφημένο από τον Τζον Λένον που κυκλοφόρησε με τη βοήθεια των Ρίνγκο Σταρ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Δεν περίμενα ότι θα κερδίσει, αλλά ήταν υπέροχο», είπε για το Grammy που πλέον έχει στο σπίτι του. «Ένιωσα ότι ο Τζον ήταν εκεί, μαζί μας».

Το Now and Τhen ήταν μια μπαλάντα που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Τζον Λένον στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Αν και ήταν μόνο ένα demo, το 1994, η χήρα του Λένον, η Γικόκο Όνο το μοιράστηκε με τους Σταρ, MακΚάρτνεϊ και Τζορτζ Χάρισον.

Ωστόσο η ποιότητα του ήχου στα φωνητικά του Λένον δεν ήταν αρκετά καλή και το τραγούδι τελικά έμεινε στο ράφι. Με την εμφάνιση του σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον, όταν δούλευε επάνω στο ντοκιμαντέρ The Beatles: Get Back το 2021, οι μουσικοί είδαν ότι η τεχνολογία μπορεί να αναδείξει τα φωνητικά του Λένον. Έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επεξεργασία της ηχογράφησης με τη βοήθεια της ΑΙ ολοκληρώνοντας τη νέα μίξη.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023 και διαφημίστηκε ως «το τελευταίο τραγούδι των Beatles».

«Κάναμε πολλή σκληρή δουλειά, βάζαμε πολύ συναίσθημα. Και για αυτό τα κομμάτια αντέχουν ακόμα και σήμερα», λέει για τα μουσικά αποτυπώματα των Beatles που ακόμη και μισό αιώνα και πλέον μετά τη διάλυση τους, κερδίζουν τρόπαια.