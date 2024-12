Πόσα θα έδινες για ένα πακέτο από νομικά έγγραφα; Η διάλυση των Beatles «πουλάει» ακόμα

Τι κι αν έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 54 χρόνια από τη στιγμή που οι Beatles αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στην πορεία τους; Τα «Σκαθάρια» μέχρι και σήμερα, θεωρούνται ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών, με τις πωλήσεις των άλμπουμ τους να ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια.

Μάλιστα, οτιδήποτε έχει σχέση με τους Beatles και βγαίνει σε δημοπρασία μπορεί να αγγίξει μέχρι και επταψήφια νούμερα – όπως ο ψυχεδελικός πίνακας «Images of a Woman» του 1966, που βγήκε στο «σφυρί» πριν από περίπου έναν χρόνο και άγγιξε τα 1,7 εκατ. δολάρια.

View this post on Instagram

Άρα, μόνο τυχαίο δεν είναι, ότι ένας συλλέκτης -τα στοιχεία του οποία δεν έγιναν γνωστά- δεν δίστασε να δώσει 11.000 δολάρια σε μια online δημοπρασία προκειμένου να αποκτήσει νομικά έγγραφα που σχετίζονται με τους Beatles.

Βέβαια, μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες που βγήκαν στην αγορά, υπάρχουν και κάποιες που σχετίζονται με τη διάλυση των Beatles.

Τα έγγραφα συντάχθηκαν από τους συμβούλους και τους νομικούς εκπροσώπους των Beatles και ανακαλύφθηκαν σε ένα ντουλάπι, όπου ήταν αποθηκευμένα από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με τον Dawsons Auctioneers.

Οι σελίδες περιλαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του συμβούλου των Beatles, νομικά έγγραφα, αλλά και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη νομική διαμάχη ανάμεσα στους τέσσερις μουσικούς από το Λίβερπουλ.

‘Real story’ of The Beatles’ break-up detailed in never-before-seen legal documentshttps://t.co/aKWYaeFriE

— The Daily Record (@Daily_Record) December 1, 2024