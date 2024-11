Οι Beatles επιστρέφουν: Τέσσερα ντοκιμαντέρ μέσα από τα μάτια των Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο

Ήταν το μακρινό 1964 όταν ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε στο JFK της Νέας Υόρκης και τέσσερα «σκαθάρια» έμελλε να καθορίσουν το μέλλον της μουσική βιομηχανίας. Ο Τζον Λένον, ο Πολ ΜακΚάρτεϊ, ο Τσορτζ Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ ήταν οι Beatles και κατ’ επέκταση οι μουσικοί που «άνοιξαν» τις πόρτες της Αμερικής για όλους τους μουσικούς τα επόμενα χρόνια.

Τώρα, φήμες λένε ότι, ο Πολ Μεσκάλ, ο Χάρις Ντίκινσον, ο Τζόζεφ Κουίν και ο Μπάρι Κιόγκαν είναι οι τέσσερις ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν ως οι Beatles σε τέσσερις ξεχωριστές βιογραφικές ταινίες.

Τι γνωρίζουμε για τις ταινίες;

Για τις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες, γνωρίζουμε μόνο ότι το κάθε φιλμ θα αφορά την οπτική γωνία ενός «σκαθαριού».

«Σκοπεύουμε να είναι μια μοναδικά συναρπαστική και επική κινηματογραφική εμπειρία: τέσσερις ταινίες, ειπωμένες από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι οποίες αφηγούνται μια ενιαία ιστορία για το πιο διάσημο συγκρότημα όλων των εποχών», δήλωσε η παραγωγός Πίπα Χάρις.

Και προσθέτει: «Το να έχουμε την ευλογία των Beatles και της Apple Corps για να το κάνουμε αυτό είναι ένα τεράστιο προνόμιο».

Οι Beatles παραχώρησαν τα δικαιώματα

Η επερχόμενη σειρά ταινιών σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Beatles και η Apple Corps παραχωρούν την άδεια για να χρησιμοποιηθεί η πλήρης ιστορία της ζωής των μελών τους και τα μουσικά τους δικαιώματα στο πλαίσιο ενός σεναριακού έργου σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, καθώς και οι οικογένειες των αείμνηστων Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον, έχουν δώσει την άδεια στον Μέντες να γυρίσει τις τέσσερις ταινίες.

Τον Οκτώβριο, ο βραβευμένος σκηνοθέτης δήλωσε στο Variety: «Έχω αυτό το τεράστιο πρότζεκτ των Beatles πάνω στο οποίο θα δουλεύω για τα επόμενα χρόνια. Οπότε αυτή είναι η τελευταία φορά που θα με δείτε μέχρι κάποια στιγμή στα μέσα του 2028».

Οι Beatles στη μεγάλη οθόνη

Οι Beatles δεν είναι άγνωστοι στην κινηματογραφική οθόνη, καθώς πρωταγωνίστησαν σε αρκετές από τις δικές τους ταινίες τη δεκαετία του 1960 – από την τρελή κωμωδία «A Hard Day’s Night» μέχρι τη σουρεαλιστική ψυχεδέλεια του Yellow Submarine.

Μετά τη διάλυσή τους, ενέπνευσαν δεκάδες αφιερώματα μεγάλου μήκους, από το Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (ένα καταστροφικά φανταχτερό μιούζικαλ με πρωταγωνιστές τους Bee Gees) μέχρι τη συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης «I Wanna Hold Your Hand».

Το τελευταίο, το οποίο παρακολουθούσε μια ομάδα εφήβων που προσπαθούσαν να μπουν στην εμβληματική εμφάνιση των Beatles στο τηλεοπτικό σόου του Εντ Σάλιβαν, σηματοδότησε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρόμπερτ Ζεμέκις του «Back To The Future». Και δεν είναι ο μόνος διάσημος σκηνοθέτης που γοητεύτηκε από τη γοητεία των τεσσάρων αστέρων.

Το επικό, τετραμερές ντοκιμαντέρ «Get Back» του Πίτερ Τζάκσον επαναχρησιμοποίησε υλικό που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του τελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος- ο Μάρτιν Σκορτσέζε συνέθεσε ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για το «ήσυχο ‘σκαθάρι’», Τζορτζ Χάρισον, το 2011- ενώ ο Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον δραματοποίησε την πρώιμη ζωή του Τζον Λένον στο σκληρό αλλά συναρπαστικό «Nowhere Boy».

Το «Yesterday» του Ντάνι Μπόιλ φαντάστηκε έναν κόσμο όπου όλοι ξεχνούν τους Beatles, εκτός από έναν αγωνιζόμενο μουσικό που παίρνει τα εύσημα για όλα τα τραγούδια τους (ακολουθεί ξεκαρδισμός).

Και το «Across The Universe» της Τζούλι Τέιμπορ χρησιμοποίησε τη μουσική του συγκροτήματος ως σκηνικό για μια ρομαντική κομεντί της δεκαετίας του 1960, όπου ο Bono με ένα πολύ περίεργο μουστάκι τραγουδάει το «I Am The Walrus».

Ίσως το καλύτερο από αυτά είναι το «Backbeat» του 1994 – μια ανεξάρτητη ταινία, σε σκηνοθεσία του Ίαν Σόφτλι, που αφηγείται την ιστορία των Beatles πριν από τη φήμη τους στο Αμβούργο, ενώ επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ιστορία του αρχικού μπασίστα του συγκροτήματος, Στιούαρτ Σατκλιφφ.

Κατά σύμπτωση, το «Backbeat» μετατράπηκε σε μυθιστόρημα από τον μουσικό δημοσιογράφο Άλαν Κλέισον – ο οποίος αργότερα εξέδωσε ένα τετράτομο box set, που αφηγείται την ιστορία των Beatles από την οπτική γωνία κάθε μέλους του συγκροτήματος ξεχωριστά. Σας θυμίζει κάτι;

Το «Beatles ‘64»

Στα «σκαριά» είναι και η παραγωγή του Μαρτίν Σκορτσέζε, «Beatles ‘64». Ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσίς του Ντέιβιντ Τεντέσκι που αποτυπώνει τη συναρπαστική στιγμή της πρώτης επίσκεψης των The Beatles στην Αμερική.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει σπάνιο υλικό που γυρίστηκε από τους πρωτοπόρους δημιουργούς ντοκιμαντέρ Άλμπερτ και Ντέιβιντ Μέισλς και που αποκαταστάθηκε σε ανάλυση 4Κ από την Park Road Post στη Νέα Ζηλανδία. Οι ζωντανές εμφανίσεις της θρυλικής μπάντας στην πρώτη συναυλία τους στην Αμερική, στο DC Coliseum στην Washington και οι εμφανίσεις τους στον Έντ Σάλιβαν έγιναν demix από την WingNut Films και remix από τον Τζιλς Μάρτιν.

Αναδεικνύοντας αυτή τη μοναδική στιγμή του πολιτισμού και τη διαχρονική της απήχηση, η μουσική και τα πλάνα επαυξήθηκαν από πρόσφατα γυρισμένες συνεντεύξεις του Paul και τον Ringo, καθώς και θαυμαστών των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν από τους The Beatles.

Πότε θα κυκλοφορήσουν οι ταινίες;

Οι τέσσερις ταινίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους κινηματογράφους με καινοτόμο τρόπο, με τις ταινίες ενδεχομένως να συνυπάρχουν ή να διασταυρώνονται στους κινηματογράφους.

Τα ακριβή σχέδια κυκλοφορίας θα ανακοινωθούν αργότερα, αλλά η Sony στοχεύει στο 2027 για την κυκλοφορία τους.

*Πηγή: Variety, BBC