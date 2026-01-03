Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Η Σιγκούρνι Γουίβερ εμφανίστηκε στην εκπομπή The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ για να μιλήσει για την καινούργια της ταινία, Avatar: Fire and Ash, αλλά η συζήτηση πήρε μια απροσδόκητη τροπή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η θρυλική ηθοποιός, εξέπληξε το κοινό, αναφερόμενη στην απαράμιλλη αγάπη που έτρεφε για τους Beatles, όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες της μπάντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Hollywood Bowl της Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τους ακούσει » — μια συνηθισμένη εμπειρία για όσους παρακολουθούσαν live τους Beatles στη δεκαετία του ’60.

«Απλά ξαπλώσαμε ανάσκελα και κοιτάζαμε το ταβάνι»

Αυτή η βραδιά αποθανατίστηκε αργότερα στο ντοκιμαντέρ του Ron Howard «The Beatles: Eight Days a Week», όπου μπορεί κανείς να δει τη νεαρή τότε Γουίβερ μέσα στο πλήθος.

«Τα μαλλιά μου είναι εντυπωσιακά, επειδή [εκείνη την ημέρα] τα είχα ισιώσει και είχα φορέσει το μοναδικό μου ωραίο φόρεμα», θυμάται, σημειώνοντας ότι βρισκόταν «στο πίσω μέρος» του χώρου.

Η νύχτα όμως, δεν τελείωσε εκεί. Μετά την συναυλία, καθώς η Γουίβερ και η φίλη της περπατούσαν προς το σπίτι, είδαν τη λιμουζίνα των Beatles να περνάει – αρκετά κοντά ώστε ο Τζον Λένον και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ να τους χαιρετήσουν.

Η στιγμή ήταν τόσο συγκλονιστική, αστειεύτηκε η Γουίβερ, που την σκεφτόταν για μια ολόκληρη μέρα.

«Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένες που βρεθήκαμε τόσο κοντά τους– ήμασταν περίπου 3 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο – και, ειλικρινά νομίζω ότι και οι δύο πήγαμε σπίτι και απλά ξαπλώσαμε ανάσκελα και κοιτάζαμε το ταβάνι για 24 ώρες», είπε.

«Αγαπητέ Τζον»

Όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει ποτέ αυτόγραφο από κάποιον διάσημο, η Σιγκούρνι Γουίβερ μοιράστηκε μια άλλη ιστορία – ερωτική, αυτή τη φορά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κάποτε είχε γράψει μια ερωτική επιστολή με παραλήπτη τον Τζον Λένον.

«Έγραψα μια επιστολή αρκετών σελίδων σε μωβ χαρτί με μωβ μελάνι, [η οποία ξεκινούσε] με την φράση: ‘Αγαπητέ Τζον…’», θυμήθηκε.

«Ήταν περίπου πέντε σελίδες, μπροστά και πίσω. Και το δίπλωσα. Το έβαλα σε φάκελο και το άφησα σε ένα εστιατόριο που είχα ακούσει ότι συχνάζει», συνέχισε, καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της από ντροπή.

Η Γουίβερ παραδέχτηκε ότι δεν θυμάται τι έγραψε, αλλά γέλασε λέγοντας ότι ελπίζει να μην του έφτασε ποτέ.

«Ελπίζω να το πέταξαν», είπε η Γουίβερ.

*Με πληροφορίες από: People