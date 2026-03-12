Αειθαλής Τζόκοβιτς: «Αυτός είναι ο καλύτερος πόντος που θα δεις ποτέ…» (vid)

Μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Τζακ Ντρέιπερ νίκησε με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-7) τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Indian Wells και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του αμερικανικού τουρνουά. Ωστόσο, άσχετα από το αποτέλεσμα, ο «Νόλε» κατάφερε να γίνει και πάλι… viral, κερδίζοντας έναν πόντο-σήμα κατατεθέν ολόκληρης της καριέρας του!

Ο Σέρβος θρύλος του τένις και πιο πετυχημένος αθλητής στο σπορ διαχρονικά, στα 38 του έδειξε πως δεν έχει χάσει την σπιρτάδα και την ικανότητά του να δημιουργεί… από το πουθενά highlights που θα μπορούσαν να είναι σήματα αθλητικών εκπομπών. Αυτό ακριβώς έκανε και για ακόμη μία φορά κόντρα στον Βρετανό, όταν βγήκε νικητής από ένα ράλι που διήρκεσε 45 δευτερόλεπτα και ανάγκασε τον σπίκερ που μετέδιδε τον αγώνα να πει αμέσως πως «αυτός είναι ο καλύτερος πόντος που θα δεις ποτέ»!

Αυτό συνέβη στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, όταν ο Τζόκοβιτς έβγαλε από το συρτάρι όλη τη γκάμα των χτυπημάτων του, έδειξε ότι ακόμη τα πόδια του αντέχουν το… πάνω κάτω και με έναν winner βγαλμένο από σελίδα κόμικ, ανάγκασε όλο το γήπεδο να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς!

Δείτε τον πόντο του Τζόκοβιτς