Ο Τζόκοβιτς πήγε για ψώνια με τον Τσιτσιπά και τον έβαλε στο καρότσι! (pic)
Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζονται για τον αγώνα του διπλού στο Indian Wells, όμως πριν αγωνιστούν πήγαν για… ψώνια.
- Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Νεκρός οδηγός σε τροχαίο - Έπεσε σε τοίχο με το όχημά του
- Πλαφόν στην τιμή πετρελαίου επιβάλλει η Νότια Κορέα πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφυγε νωρίς από το μονό του Indian Wells, καθώς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο με ήττα από τον Ντένις Σαποβάλοφ, παρόλα αυτά δεν ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τουρνουά, καθώς θα αγωνιστεί μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και στο διπλό.
Οι δυο τους θα αγωνιστούν για πρώτη φορά ως δίδυμο και έχουν ήδη μάθει τους αντιπάλους τους. Ο Έλληνας πρωταθλητής δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media, που τον δείχνει μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, με τον «Νόλε» να έχει αναλάβει να τον κάνει βόλτα!
Ο Τσιτσιπάς συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα απλό μήνυμα: «Το νέο σας δίδυμο στο διπλό του Indian Wells. Ανυπομονώ να παίξω μαζί σου Νόβακ».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς:
Your new Indian Wells doubles pairing.
Can’t wait to team up @DjokerNole 😁 pic.twitter.com/GyoUQlhRmk
— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 7, 2026
- «Για εμάς είσαι πάντα εδώ» – Η συγκινητική ανάρτηση της Εθνικής για τα γενέθλια του Μπάλντοκ
- Ρεάλ Μαδρίτης: Μια οικονομική καταστροφή…
- Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
- Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
- Ο Τζόκοβιτς πήγε για ψώνια με τον Τσιτσιπά και τον έβαλε στο καρότσι! (pic)
- «Τρελάθηκε» ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντέρμπι με την Πόρτο (vid)
- Έπος: Τερματοφύλακας έδιωξε και έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι σπιτιού! (vid)
- Ο Λεβαντόφσκι χτίζει επιχειρηματική αυτοκρατορία πέρα από το ποδόσφαιρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις