Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Ο Τσιτσιπάς κινδυνεύει να βγει εκτός top-50 (pic)
Άλλα Αθλήματα 05 Μαρτίου 2026, 20:48

Ο Τσιτσιπάς κινδυνεύει να βγει εκτός top-50 (pic)

Η ήττα από τον Ντένις Σαποβάλοβ στο Indian Wells θα ρίξει τον Στέφανο Τσιτσιπά τουλάχιστον στο Νο.50, ενώ πολύ είναι πιθανό να πέσει ακόμα περισσότερο.

Σύνταξη
Δεν σηκώνει… κεφάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά την ήττα στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι από τον Ούγκο Ούμπερ με 2-0 σετ, ο Ελληνας τενίστας ηττήθηκε και στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Indian Wells από τον Ντένις Σαποβάλοβ με 2-1 σετ και αναμένεται να χάσει ακόμα περισσότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Η ήττα από τον Γάλλο έφερε τον συμπατριώτη μας από το Νο.30 στο Νο.43 του κόσμου, με τον Στέφανο να μένει για πρώτη φορά εκτός top-40 μετά το 2018, ενώ η αντίστοιχη από τον Καναδό αναμένεται να τον ρίξει τουλάχιστον στο Νο.50, ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό να πέσει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη.

Δείτε τη live βαθμολογία της ATP και τη θέση του Τσιτσιπά

Η πτώση στην ATP αναμένεται να φέρει ακόμα περισσότερα προβλήματα στον συμπατριώτη μας, ο οποίος θα έχει δυσκολότερες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά και φυσικά στα Grand Slams.

Δυσκολότερες κληρώσεις σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζει στους πρώτους γύρους τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο και για να καταφέρει να φτάσει μακριά σε ένα τουρνουά θα πρέπει να κάνει πολλές και συνεχόμενες υπερβάσεις, κάτι που μοιάζει δύσκολο στην κατάσταση που βρίσκεται ο συμπατριώτης μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς έχει career high το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου βρέθηκε για πρώτη φορά στις 9/8/2021.

Headlines:
Business
Alter Ego Media: Αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MORE.GR

Alter Ego Media: Αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MORE.GR

Κόσμος
Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Plan A των ΗΠΑ απέτυχε

Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Plan A των ΗΠΑ απέτυχε

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Με το «παράθυρο» ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΑΕΚ. Το ίδιο… βιολί και με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ!

Βάιος Μπαλάφας
Ημιτελικός Κυπέλλου 05.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργό παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
Πυρηνική αποτροπή 05.03.26

Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας στη Φινλανδία, Άντι Χάκανεν, η νομοθεσία «είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της χώρας ως μέρος του ΝΑΤΟ και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή».

Σύνταξη
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Σε ηλικία 80 ετών 05.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Απεβίωσε ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της αριστεράς

Σύνταξη
Κατερίνη: 17χρονος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα – Ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες – κλώνους
Κατερίνη 05.03.26

17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM

Σε έρευνες που έγιναν που έγιναν στο σπίτι του στην Κατερίνη εντοπίστηκαν κρυμμένα στο ψυγείο και σε επιτραπέζιο παιχνίδι πάνω από 32.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός
Κόσμος 05.03.26

Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για απόφαση ΣτΕ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.03.26

ΠΑΣΟΚ για απόφαση ΣτΕ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά την απόφαση του ΣτΕ που ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης από την ΕΥΠ του θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, Θανάση Κουκάκη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.03.26

Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση

«Το αίτημα για λογοδοσία και διαφάνεια δεν μπορεί να πνιγεί ούτε στο απόρρητο ούτε στη λήθη», τονίζει η Νέα Αριστερά για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

