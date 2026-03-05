Ο Τσιτσιπάς κινδυνεύει να βγει εκτός top-50 (pic)
Η ήττα από τον Ντένις Σαποβάλοβ στο Indian Wells θα ρίξει τον Στέφανο Τσιτσιπά τουλάχιστον στο Νο.50, ενώ πολύ είναι πιθανό να πέσει ακόμα περισσότερο.
Δεν σηκώνει… κεφάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά την ήττα στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι από τον Ούγκο Ούμπερ με 2-0 σετ, ο Ελληνας τενίστας ηττήθηκε και στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Indian Wells από τον Ντένις Σαποβάλοβ με 2-1 σετ και αναμένεται να χάσει ακόμα περισσότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.
Η ήττα από τον Γάλλο έφερε τον συμπατριώτη μας από το Νο.30 στο Νο.43 του κόσμου, με τον Στέφανο να μένει για πρώτη φορά εκτός top-40 μετά το 2018, ενώ η αντίστοιχη από τον Καναδό αναμένεται να τον ρίξει τουλάχιστον στο Νο.50, ενώ είναι πάρα πολύ πιθανό να πέσει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη.
Δείτε τη live βαθμολογία της ATP και τη θέση του Τσιτσιπά:
Η πτώση στην ATP αναμένεται να φέρει ακόμα περισσότερα προβλήματα στον συμπατριώτη μας, ο οποίος θα έχει δυσκολότερες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά και φυσικά στα Grand Slams.
Δυσκολότερες κληρώσεις σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζει στους πρώτους γύρους τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο και για να καταφέρει να φτάσει μακριά σε ένα τουρνουά θα πρέπει να κάνει πολλές και συνεχόμενες υπερβάσεις, κάτι που μοιάζει δύσκολο στην κατάσταση που βρίσκεται ο συμπατριώτης μας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς έχει career high το Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου βρέθηκε για πρώτη φορά στις 9/8/2021.
