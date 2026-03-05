«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Indian Wells, καθώς ηττήθηκε 2-1 στον 1ο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Κατά τη διάρκεια του 3ου σετ σημειώθηκε μία μικρή ένταση μεταξύ του Απόστολου Τσιτσιπά και του chair umpire, Μοχάμεντ Λαγιανί.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του διαιτητή να επιβάλει warning για coaching προς τον Έλληνα τενίστα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πατέρα και προπονητή του από τις εξέδρες.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Λαγιανί: «Αύριο θα σε αναφέρω».

Από την πλευρά του, ο έμπειρος chair umpire προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, όμως ο Έλληνας προπονητής συνέχισε λέγοντας: «Πιθανότατα δεν ξέρεις τη δουλειά σου». Ο Λαγιανί απάντησε με μια καταφατική κίνηση του κεφαλιού, επιχειρώντας να κλείσει το περιστατικό.

Δείτε την ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς: