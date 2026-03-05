sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Άλλα Αθλήματα 05 Μαρτίου 2026

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Indian Wells, καθώς ηττήθηκε 2-1 στον 1ο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Κατά τη διάρκεια του 3ου σετ σημειώθηκε μία μικρή ένταση μεταξύ του Απόστολου Τσιτσιπά και του chair umpire, Μοχάμεντ Λαγιανί.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του διαιτητή να επιβάλει warning για coaching προς τον Έλληνα τενίστα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πατέρα και προπονητή του από τις εξέδρες.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Λαγιανί: «Αύριο θα σε αναφέρω».

Από την πλευρά του, ο έμπειρος chair umpire προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, όμως ο Έλληνας προπονητής συνέχισε λέγοντας: «Πιθανότατα δεν ξέρεις τη δουλειά σου». Ο Λαγιανί απάντησε με μια καταφατική κίνηση του κεφαλιού, επιχειρώντας να κλείσει το περιστατικό.

Δείτε την ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς:

Ενέργεια
Μέση Ανατολή: Σε ποιες τιμές χτυπάει ο «συναγερμός» για καύσιμα και ρεύμα

Μέση Ανατολή: Σε ποιες τιμές χτυπάει ο «συναγερμός» για καύσιμα και ρεύμα

Κόσμος
Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

Στάρμερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατέψουμε βρετανικές ζωές

Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Ένα καλό νέο 05.03.26

Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
Ελλάδα 05.03.26

Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί

Πέραν των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής στο άλμπουμ υπάρχουν και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του τάγματος των Ναζί στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ, ο οποίος φωτογράφιζε την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στη θάλασσα, όπως παρατηρούν οι ειδικοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
On Field 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
