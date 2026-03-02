Ο πρόωρος αποκλεισμός στο τουρνουά του Ντουμπάι (σ.σ στον πρώτο γύρο από τον Ούμπερ) είχε ως αποτέλεσμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς να πέσει στο Νο.43 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Έλληνα πρωταθλητή να βγαίνει για πρώτη φορά εκτός top-40 μετά το 2018.

Ο Ελληνας τενίστας μετά τις ανανεωμένες βαθμολογίες, έχασε 13 θέσεις και από το Νο.30, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, έπεσε πλέον στο Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει δυσκολότερος κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά και θα χρειαστεί να κάνει πολύ μεγάλες υπερβάσεις για να βρεθεί και πάλι στο top-15 της ATP.

Από εκεί και πέρα, στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, στο Νο.3 ο Γιάνικ Σίνερ, στο Νο.3 ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στο Νο.4 ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, στο Νο. 5 ο Λορέντσο Μουσέτι, στο Νο.6 ο Αλεξ Ντε Μινόρ, στο Νο.7 ο Τέιλορ Φριτζ, στο Νο. 8 ο Μπεν Σέλτον, στο Νο.9 ο Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ και στο Νο. 10 ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Από εκει και πέρα, όσον αφορά στους υπόλοιπους Ελληνες τενίστες, ο Στέφανος Σακελλαρίδης είναι στο Νο. 224, ο Ιωάννης Ξυλάς στο Νο. 363, ο Αριστοτέλης Θάνος στο Νο. 496 και ο Δημήτρης Σακελλαρίδης στο Νο. 677.