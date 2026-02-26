sports betsson
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 26 Φεβρουαρίου 2026, 08:12

Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)

Το Νο.3 του ελληνικού τένις, Γιάννης Ξυλάς, μίλησε αποκλειστικά στο «in» - Το μεταπτυχιακό, οι οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες, η μάχη για να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπάρξη στην Εθνική με τον Τσιτσιπά.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
A
A
Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

Ο δρόμος του δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Κάθε άλλο. Είναι γεμάτος αγκάθια. Γεμάτος δυσκολίες. Αγωνιστικές, οικονομικές, προσωπικές. Ο Γιάννης Ξυλάς, όμως, έχει μάθει να παλεύει. Έχει μάθει να μπαίνει στο κορτ και να τα δίνει όλα. Να προσπαθεί σε κάθε πόντο. Κάθε γκέιμ. Κάθε σετ. Να διεκδικεί τις πιθανότητές του απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Ένας τενίστας, που δεν έχει τους χορηγούς, που θα τον στηρίξουν οικονομικά και θα του προσφέρουν όσα χρειάζεται, αλλά έχει πάθος και αγάπη για το τένις. Έχει μεράκι. Έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και είναι αποφασισμένος να μοχθήσει για να τα καταφέρει. Να καταφέρει να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο.

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να φτάσεις στο top-100. Από ένα σημείο και μετά όλοι οι αντίπαλοί σου είναι καλοί. Πρέπει να είσαι συνεπής και να προχωράς πολύ στα τουρνουά, για να μπορείς να διατηρείς τη βαθμολογία σου.

Για να σταθείς οικονομικά στο τουρ πρέπει να είσαι σίγουρα μέσα στους 200 και για κάποιο ικανό χρονικό διάστημα. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο τόσο αυξάνονται τα έξοδα. Για να φτάσεις ψηλά πρέπει να επενδύσεις σε πολλά τουρνουά, πρέπει να έχεις προπονητή μαζί σου σε όλα τα ταξίδια και να φροντίζεις το σώμα σου πολύ περισσότερο από όταν είσαι χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη.

Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τη Yonex για τις ρακέτες μου και την Asics για τα ρούχα μου και από κει και πέρα έχω τον όμιλό μου, τον ΑΟΑ Φιλοθέης που με βοηθάει όσο μπορεί κάθε χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα βαραίνουν εμένα», ανέφερε μιλώντας αποκλειστικά στο «in» ο Γιάννης Ξυλάς.

Ο 24χρονος φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και πριν από λίγες ημέρες  (σ.σ 23/2) χτύπησε career high, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο Νο. 356 της παγκόσμιας κατάταξης, όταν πριν από έναν χρόνο (24/2/2025) ήταν στο Νο. 811. Ένα δύσκολο ταξίδι, με τον Ελληνα τενίστα να έχει κάνει άλματα προόδου τους τελευταίους 12 μήνες, με τον ίδιο μάλιστα να δίνει μεγάλη βαρύτητα και στις σπουδαίες του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μεταπτυχιακό του.

«Το πραγματικά δύσκολο κομμάτι ήταν όλο το προηγούμενο. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθειας και προπόνησης. Ο συνδυασμός αγωνιστικού τένις και σπουδών, αλλά και οι τραυματισμοί. Όταν τελείωσα με το μεταπτυχιακό μου και μπόρεσα να επικεντρωθώ στους αγώνες και να μείνω μακριά από τους τραυματισμούς, ήμουν σίγουρος πως θα μπορούσα να παίξω καλό τένις και να ανέβω στην παγκόσμια κατάταξη. Οι πολλές προπονήσεις και οι πολλοί αγώνες υψηλού επιπέδου που έπαιξα το τελευταίο εξάμηνο που ήμουν στην Αμερική σίγουρα βοήθησαν πολύ να ανέβει το επίπεδό μου», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Ξυλάς πλέον ταξιδεύει κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο και αγωνίζεται σε όσα περισσότερα τουρνουά μπορεί, για να μαζέψει πόντους και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την θέση του στην παγκόσμια κατάταξη.

Πριν από λίγες ημέρες ο 24χρονος τενίστας ήταν στην Ινδία, όπου συμμετείχε στο τουρνουά Challenger του Τσενάι. Μάλιστα, ο συμπατριώτης μας πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου ηττήθηκε από τον Πορτογάλο, Φερέιρα Σίλβα, Νο. 255 στον κόσμο, με 2-0 σετ. Προηγουμένως είχε νικήσει στον πρώτο γύρο το Νο.1 του ταμπλό και Νο. 183 στον κόσμο, Τζέι Κλαρκ με 2-0, ενώ στον δεύτερο γύρο είχε αποκλείσει τον Ερικ Βανσελμπόιμ, Νο. 542, επίσης με 2-0. Αυτή ήταν η 3η φορά που έφτασε σε προημιτελικό ενός τουρνουά Challenger και πρώτη εκτός Ελλάδας, αφού οι άλλοι δύο ήταν στην Κρήτη.

«Το να ταξιδεύεις συνεχώς είναι αρκετά δύσκολο. Το κόστος είναι μεγάλο, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν ταξιδεύεις με προπονητή και οι αλλαγές από μέρος σε μέρος είναι πολλές. Στο Τσενάι είχα μια σχετικά καλή εβδομάδα. Κέρδισα το νούμερα 180 του κόσμου έφτασα στα προημιτελικά και αποκλείστηκα από αυτόν που κατέκτησε το τουρνουά», ανέφερε μιλώντας στο «in».

Αυτή τη στιγμή είναι το Νο.3 του ελληνικού τένις, πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο. 30) και τον Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο. 220), με τον 24χρονο τενίστα να είναι πλέον ένα από τα βασικά στελέχη της Εθνικής ομάδας.

Η παρουσία του Γιάννη Ξυλά στους αγώνες του Davis Cup του δίνει την ευκαιρία να προπονείται και να συνομιλεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένας από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο.

«Η παρουσία και η προπόνηση με τον Στέφανο είναι κάτι που σε βοηθάει από μόνο του. Αυτό όμως γίνεται ακόμα πιο έντονο γιατί ο Στέφανος είναι ένας αθλητής που προσπαθεί να σε βοηθήσει να γίνεις εσύ καλύτερος τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 24χρονος.

Παράλληλα, μέσω της Εθνικής ομάδας, λαμβάνει συμβουλές από τον Απόστολο Τσιτσιπά, γεγονός που τον βοηθάει να βελτιώσει το παιχνίδι του. «Ο Απόστολος είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Με βοηθάει πολύ να ακούω τι έχει να πει για το παιχνίδι μου και προσπαθώ να τα εφαρμόζω τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες», πρόσθεσε ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος μάλιστα το 2024 είχε αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο tie της Ελλάδας με τη Σερβία.

YouTube thumbnail

Ο Γιάννης Ξυλάς γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει κάποιος επαγγελματικά το τένις, γι’ αυτό και συμβουλεύει τα μικρά παιδιά, που θέλουν να ασχοληθούν εντατικά με το άθλημα, να δουλέψουν σκληρά, με πειθαρχεία και αφοσίωση, αλλά να μην αφήσουν τις σπουδές τους.

«Σε κάθε παιδί που θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά το τένις, θα του έλεγα να προπονείται σκληρά να βρει τρόπο να συνδυάσει τις σπουδές του με τον πρωταθλητισμό και να σκεφτεί πόση πειθαρχία και θέληση μπορεί να βάλει στο να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να το κάνει για χιλιάδες ώρες αν θέλει να πετύχει κάτι», κατέληξε.

YouTube thumbnail

Ένας τενίστας, που αποτελεί πρότυπο για τα μικρά παιδιά. Ένας αθλητής, που παλεύει σε αντίξοες συνθήκες για να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα…

Headlines:
Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση
Μπάσκετ 25.02.26

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 11:17

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Διαβιβάζεται η δικογραφία για πλήθος ατόμων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο