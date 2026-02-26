Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)

Ο δρόμος του δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Κάθε άλλο. Είναι γεμάτος αγκάθια. Γεμάτος δυσκολίες. Αγωνιστικές, οικονομικές, προσωπικές. Ο Γιάννης Ξυλάς, όμως, έχει μάθει να παλεύει. Έχει μάθει να μπαίνει στο κορτ και να τα δίνει όλα. Να προσπαθεί σε κάθε πόντο. Κάθε γκέιμ. Κάθε σετ. Να διεκδικεί τις πιθανότητές του απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Ένας τενίστας, που δεν έχει τους χορηγούς, που θα τον στηρίξουν οικονομικά και θα του προσφέρουν όσα χρειάζεται, αλλά έχει πάθος και αγάπη για το τένις. Έχει μεράκι. Έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και είναι αποφασισμένος να μοχθήσει για να τα καταφέρει. Να καταφέρει να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο.

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο να φτάσεις στο top-100. Από ένα σημείο και μετά όλοι οι αντίπαλοί σου είναι καλοί. Πρέπει να είσαι συνεπής και να προχωράς πολύ στα τουρνουά, για να μπορείς να διατηρείς τη βαθμολογία σου.

Για να σταθείς οικονομικά στο τουρ πρέπει να είσαι σίγουρα μέσα στους 200 και για κάποιο ικανό χρονικό διάστημα. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο τόσο αυξάνονται τα έξοδα. Για να φτάσεις ψηλά πρέπει να επενδύσεις σε πολλά τουρνουά, πρέπει να έχεις προπονητή μαζί σου σε όλα τα ταξίδια και να φροντίζεις το σώμα σου πολύ περισσότερο από όταν είσαι χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη.

Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τη Yonex για τις ρακέτες μου και την Asics για τα ρούχα μου και από κει και πέρα έχω τον όμιλό μου, τον ΑΟΑ Φιλοθέης που με βοηθάει όσο μπορεί κάθε χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα βαραίνουν εμένα», ανέφερε μιλώντας αποκλειστικά στο «in» ο Γιάννης Ξυλάς.

Ο 24χρονος φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και πριν από λίγες ημέρες (σ.σ 23/2) χτύπησε career high, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο Νο. 356 της παγκόσμιας κατάταξης, όταν πριν από έναν χρόνο (24/2/2025) ήταν στο Νο. 811. Ένα δύσκολο ταξίδι, με τον Ελληνα τενίστα να έχει κάνει άλματα προόδου τους τελευταίους 12 μήνες, με τον ίδιο μάλιστα να δίνει μεγάλη βαρύτητα και στις σπουδαίες του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μεταπτυχιακό του.

«Το πραγματικά δύσκολο κομμάτι ήταν όλο το προηγούμενο. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθειας και προπόνησης. Ο συνδυασμός αγωνιστικού τένις και σπουδών, αλλά και οι τραυματισμοί. Όταν τελείωσα με το μεταπτυχιακό μου και μπόρεσα να επικεντρωθώ στους αγώνες και να μείνω μακριά από τους τραυματισμούς, ήμουν σίγουρος πως θα μπορούσα να παίξω καλό τένις και να ανέβω στην παγκόσμια κατάταξη. Οι πολλές προπονήσεις και οι πολλοί αγώνες υψηλού επιπέδου που έπαιξα το τελευταίο εξάμηνο που ήμουν στην Αμερική σίγουρα βοήθησαν πολύ να ανέβει το επίπεδό μου», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Ξυλάς πλέον ταξιδεύει κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο και αγωνίζεται σε όσα περισσότερα τουρνουά μπορεί, για να μαζέψει πόντους και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την θέση του στην παγκόσμια κατάταξη.

Πριν από λίγες ημέρες ο 24χρονος τενίστας ήταν στην Ινδία, όπου συμμετείχε στο τουρνουά Challenger του Τσενάι. Μάλιστα, ο συμπατριώτης μας πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου ηττήθηκε από τον Πορτογάλο, Φερέιρα Σίλβα, Νο. 255 στον κόσμο, με 2-0 σετ. Προηγουμένως είχε νικήσει στον πρώτο γύρο το Νο.1 του ταμπλό και Νο. 183 στον κόσμο, Τζέι Κλαρκ με 2-0, ενώ στον δεύτερο γύρο είχε αποκλείσει τον Ερικ Βανσελμπόιμ, Νο. 542, επίσης με 2-0. Αυτή ήταν η 3η φορά που έφτασε σε προημιτελικό ενός τουρνουά Challenger και πρώτη εκτός Ελλάδας, αφού οι άλλοι δύο ήταν στην Κρήτη.

View this post on Instagram A post shared by ATP Challenger (@atpchallenger)

«Το να ταξιδεύεις συνεχώς είναι αρκετά δύσκολο. Το κόστος είναι μεγάλο, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν ταξιδεύεις με προπονητή και οι αλλαγές από μέρος σε μέρος είναι πολλές. Στο Τσενάι είχα μια σχετικά καλή εβδομάδα. Κέρδισα το νούμερα 180 του κόσμου έφτασα στα προημιτελικά και αποκλείστηκα από αυτόν που κατέκτησε το τουρνουά», ανέφερε μιλώντας στο «in».

Αυτή τη στιγμή είναι το Νο.3 του ελληνικού τένις, πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο. 30) και τον Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο. 220), με τον 24χρονο τενίστα να είναι πλέον ένα από τα βασικά στελέχη της Εθνικής ομάδας.

Η παρουσία του Γιάννη Ξυλά στους αγώνες του Davis Cup του δίνει την ευκαιρία να προπονείται και να συνομιλεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένας από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο.

«Η παρουσία και η προπόνηση με τον Στέφανο είναι κάτι που σε βοηθάει από μόνο του. Αυτό όμως γίνεται ακόμα πιο έντονο γιατί ο Στέφανος είναι ένας αθλητής που προσπαθεί να σε βοηθήσει να γίνεις εσύ καλύτερος τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 24χρονος.

Παράλληλα, μέσω της Εθνικής ομάδας, λαμβάνει συμβουλές από τον Απόστολο Τσιτσιπά, γεγονός που τον βοηθάει να βελτιώσει το παιχνίδι του. «Ο Απόστολος είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Με βοηθάει πολύ να ακούω τι έχει να πει για το παιχνίδι μου και προσπαθώ να τα εφαρμόζω τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες», πρόσθεσε ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος μάλιστα το 2024 είχε αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο tie της Ελλάδας με τη Σερβία.

Ο Γιάννης Ξυλάς γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει κάποιος επαγγελματικά το τένις, γι’ αυτό και συμβουλεύει τα μικρά παιδιά, που θέλουν να ασχοληθούν εντατικά με το άθλημα, να δουλέψουν σκληρά, με πειθαρχεία και αφοσίωση, αλλά να μην αφήσουν τις σπουδές τους.

«Σε κάθε παιδί που θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά το τένις, θα του έλεγα να προπονείται σκληρά να βρει τρόπο να συνδυάσει τις σπουδές του με τον πρωταθλητισμό και να σκεφτεί πόση πειθαρχία και θέληση μπορεί να βάλει στο να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να το κάνει για χιλιάδες ώρες αν θέλει να πετύχει κάτι», κατέληξε.

Ένας τενίστας, που αποτελεί πρότυπο για τα μικρά παιδιά. Ένας αθλητής, που παλεύει σε αντίξοες συνθήκες για να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα…