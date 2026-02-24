sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
24.02.2026 | 15:44
Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο
Άλλα Αθλήματα 24 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κινήθηκε σε ρηχά νερά και ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι από τον Γάλλο, Ούγκο Ούμπερ, με 2-0 σετ.

Πέρσι κατέκτησε τον τίτλο στο Ντουμπάι, φέτος αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης και ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Dubai Tennis Championships από τον Ούγκο Ούμπερ με 6-4, 7-5.

Ο συμπατριώτης μας κινήθηκε σε ρηχά νερά και δεχόμενος ένα μπρέικ σε κάθε σετ έχασε από τον Γάλλο, που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τα λάθη του συμπατριώτη μας και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι.

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Ούγκο Ούμπερ σε 5 παιχνίδια απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον 27χρονο να περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το παιχνίδι Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρογιέρ.

Όσον αφορά στον συμπατριώτη μας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα χάσει 450 βαθμούς, καθώς πέρσι είχε κατακτήσει τον τίτλο και την ερχόμενη εβδομάδα θα βγει εκτός top-40, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει πιο δύσκολες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά.

Ένα μπρέικ σε κάθε σετ

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 10ο γκέιμ, όταν ο Γάλλος πίεσε και κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά για το 6-4. Ο Ούγκο βρήκε τον τρόπο να κάνει τη ζημιά στον συμπατριώτη μας και το 1-0 στα σετ.

Στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ ο Ελληνας τενίστας είχε δύο ευκαιρίες για μπρέικ, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, με τον Γάλλο να κρατάει το σερβίς του και να κάνει το 1-0. Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, άλλοτε εύκολα και άλλοτε δύσκολα, μέχρι το 12ο γκέιμ, όταν ο Ούμπερ έκανε μπρέικ για το 7-5, που του έδωσε το σετ και την πρόκριση.

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία τη Λεβερκούζεν, για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League. Δείτε και την 11άδα των Γερμανών

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.02.26

ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό

Βαριά τιμωρία, συγκεκριμένα δυο χρόνια εκτός γηπέδων και απο 5.000 ευρώ πρόστιμο στους δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση

Η απόφαση της European Aquatics, η προσφυγή για τον αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ, το ιστορικό του κολυμβητηρίου στο Κότορ και οι πολιτικές προεκτάσεις μιας αθλητικής διαμάχης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Το βόλεϊ πεθαίνει, ζήτω το βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Το βόλεϊ πεθαίνει, ζήτω το βόλεϊ

Το βόλεϊ είναι σαν την Ελλάδα. Διχάζεται. Μέση δεν έχει. Είσαι με τους δεξιούς ή με τους αριστερούς; Είσαι με τον Άδωνη ή με τους γιατρούς; Είσαι με το Ισραήλ ή με την Παλαιστίνη; Και όλα με όρους Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Παναγιώτης Περπερίδης
Παναγιώτης Περπερίδης
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)

Η Λίντσεϊ Βον έχει ξεκινήσει τη μακρά και δύσκολη αποθεραπεία της και σε νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media, εξηγεί πώς ο γιατρός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έσωσε το πόδι της...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία τη Λεβερκούζεν, για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League. Δείτε και την 11άδα των Γερμανών

Σύνταξη
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
