Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο

Πέρσι κατέκτησε τον τίτλο στο Ντουμπάι, φέτος αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης και ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Dubai Tennis Championships από τον Ούγκο Ούμπερ με 6-4, 7-5.

Ο συμπατριώτης μας κινήθηκε σε ρηχά νερά και δεχόμενος ένα μπρέικ σε κάθε σετ έχασε από τον Γάλλο, που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τα λάθη του συμπατριώτη μας και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι.

Defending champ is out 👀 Ugo Humbert puts in a clinical display to defeat Tsitsipas 6-4 7-5 and move through in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/ZYT51DdZY6 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Ούγκο Ούμπερ σε 5 παιχνίδια απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον 27χρονο να περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το παιχνίδι Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρογιέρ.

Όσον αφορά στον συμπατριώτη μας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα χάσει 450 βαθμούς, καθώς πέρσι είχε κατακτήσει τον τίτλο και την ερχόμενη εβδομάδα θα βγει εκτός top-40, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει πιο δύσκολες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά.

Ένα μπρέικ σε κάθε σετ

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 10ο γκέιμ, όταν ο Γάλλος πίεσε και κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά για το 6-4. Ο Ούγκο βρήκε τον τρόπο να κάνει τη ζημιά στον συμπατριώτη μας και το 1-0 στα σετ.

Στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ ο Ελληνας τενίστας είχε δύο ευκαιρίες για μπρέικ, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, με τον Γάλλο να κρατάει το σερβίς του και να κάνει το 1-0. Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, άλλοτε εύκολα και άλλοτε δύσκολα, μέχρι το 12ο γκέιμ, όταν ο Ούμπερ έκανε μπρέικ για το 7-5, που του έδωσε το σετ και την πρόκριση.