Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)

Ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, η κλάση, η φινέτσα, τα χαμόγελα και όλη η ευγενής κουλτούρα του τένις, φαίνεται πως είναι μονάχα ο… αφρός. Όσα φαίνονται μπροστά στα φωτογραφικά φλας και όσα παρουσιάζονται στο κοινό. Γιατί κατά τα άλλα, πλέον αυξάνονται επικίνδυνα τα παραδείγματα που δείχνουν μια άλλη, σκοτεινή και μάλλον σοκαριστική υποκουλτούρα, η οποία βάζει αθλητές και -κυρίως- αθλήτριες κάτω από μια διαρκή πίεση στο να αντιμετωπίζουν καθημερινά φαινόμενα ρατσισμού, μισογυνισμού και ομοφοβίας.

Αυτά τουλάχιστον καταγγέλλει η 25χρονη Αυστραλή αθλήτρια, Ντεστάνι Αϊάβα, η οποία αποφάσισε ότι άντεξε αρκετά και ήρθε η ώρα να τα αφήσει όλα οριστικά πίσω της. Με μια ανακοίνωση-γροθιά στο πρόσωπο όλης της τενιστικής κοινότητας, η Αϊάβα, η οποία έφτασε μέχρι το Νο147 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, ενημέρωσε ότι σταματά το επαγγελματικό τένις, το οποίο χαρακτήρισε ως τον «τοξικό σύντροφό» της.

Η Αϊάβα τονίζει ότι όλα βίωνε στο τουρ ανά τα χρόνια, την είχαν κάνει να καταλάβει από καιρό ότι το τένις δεν είναι πλέον το πάθος της, αλλά συνέχιζε να ασχολείται με αυτό, παρομοιάζοντας τη σχέση της με το σπορ με αυτή που έχει μια γυναίκα με έναν «τοξικό σύντροφο», στον οποίο επιστρέφει όσο και αν αυτός την πληγώνει.

Ανάμεσα σε όσα σοκαριστικά αναφέρει, μιλά για ανθρώπους που την εκμεταλλεύθηκαν, καταγγέλλει συνεχείς απειλές, μηνύματα μίσους και απειλές θανάτου από τζογαδόρους, ενώ τονίζει ότι ο ρατσισμός, ο μισογυνισμός και η ομοφοβία είναι καθημερινά φαινόμενα στη «ζωή» του τένις.

Αναλυτικά, ένα μέρος από την σοκαριστική ανακοίνωση της Αϊάβα:

«To 2026 θα είναι η τελευταία μου σεζόν στο επαγγελματικό τένις. Από τη στιγμή που είχα το πρώτο μου μάθημα στο Casey Tennis Club, όλη μου η ζωή ήταν το τένις. Συχνά αναρωτιόμουν πως θα ήταν η ζωή μου αν επέλεγα να κάνω κάτι άλλο. Και αν όλα όσα θυσίασα για αυτό το άθλημα άξιζαν πραγματικά το τίμημα. Υπήρξε μια στιγμή στην καριέρα μου, όταν έφτασα σ’ αυτό το σημείο που έρχεται αμέσως πριν το μεγάλο breakthrough, όταν όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σου και τίποτα δεν μπορεί να σε αγγίξει. Ήμουν μόλις 17 τότε, ανέτοιμη και επικίνδυνα αφελής για τις συνέπειες που θα είχε να εμπιστευτώ τους λάθος ανθρώπους.

Κάποιες φορές συνέχισα να παίζω μόνο επειδή ένιωθα ότι το χρωστάω στον εαυτό μου και σε όσους με βοήθησαν στην καριέρα μου, για να προσπαθήσω να επιστρέψω εκεί που άνηκα (στα χαρτιά). Κάποιες άλλες φορές το έκανα απλά από φόβο ενός νέου ξεκινήματος. Ή βαριόμουν. Δεν γνώριζα και ποια ήμουν εκτός του τένις, ποιο ήταν το πραγματικό μου πάθος. Συνεχώς έψαχνα τι ήταν αυτό που μου έδινε γαλήνη και όχι οδύνη. Με άλλα λόγια, το τένις ήταν ένας τοξικός σύντροφος για μένα.

Θέλω να πω ένα γιγάντιο άντε γ**** σε όλους στην τενιστική κοινότητα που με έκαναν να νιώσω λίγη. Ένα άντε γ**** σε κάθε έναν τζογαδόρο ξεχωριστά, που μου έστειλε μήνυμα μίσους ή απειλές θανάτου. Άντε γ**** στους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τις οθόνες των social media, σχολιάζοντας το σώμα μου, την καριέρα μου, ή οτιδήποτε άλλο. Και άντε γ**** σε ένα άθλημα που κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη φινέτσα και τις ευγενείς αρχές.

O τελευταίος μου στόχος είναι να ξυπνάω κάθε μέρα και να λέω αληθινά ότι αγαπώ αυτό που κάνω, ο καθένας μας δικαιούται να έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό. Είμαι 25 χρονών, θα γίνω 26 φέτος και νιώθω ότι έχω μείνει πίσω σε σχέση με τους άλλους. Ξεκινάω από την αρχή και επίσης είμαι φοβισμένη. Αλλά είναι καλύτερο από το να ζήσω μια ζωή που δεν μου κάνει, ή να βρίσκομαι συνεχώς υπόλογη σε συγκρίσεις και να χάνω από τον εαυτό μου».