Η κατάθλιψη και o κύκλος που «πνίγει» τους τενίστες (vids+pics)

Το μαύρο πέπλο της κατάθλιψης πλανάται πάνω από το παγκόσμιο τένις, προκαλώντας τρόμο και αβεβαιότητα. Σκεπάζει τις ψυχές των αθλητών και τους κρατάει σε… αόρατα δεσμά. Τους κρατάει μακριά από το φως και τη χαρά. Κάθε μέρα είναι μια μεγάλη μάχη.

Μια μάχη που γίνεται συνεχώς όλο και πιο δύσκολη. Λύπη, στεναχώρια, απογοήτευση και απόγνωση έχουν πάρει θέση στα box των παικτών και τους κοιτούν επίμονα. Παίζουν με το μυαλό τους και έχουν αντικαταστήσει με μιας όλα τα θετικά συναισθήματα που ένιωθαν όταν άρχισαν το μαγικό, αλλά συνάμα επίπονο, ταξίδι τους στο επαγγελματικό τένις.

Όταν άρχισαν να ονειρεύονται νίκες και διακρίσεις στα μεγαλύτερα τουρνουά. Οταν έκλειναν τα μάτια τους και έβλεπαν τον εαυτό τους να κατακτά τίτλους και να γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους. Οταν σκεφτόντουσαν τη δόξα και τα χρήματα, που θα τους έδιναν την ευκαιρία να ζήσουν μια πλουσιοπάροχη ζωή. Μια χαρούμενη ζωή.

Όνειρα, που σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν εφιάλτης, με πολλούς να πετυχαίνουν αρκετούς από τους στόχους τους, αλλά όχι τον πιο σημαντικό: Να είναι χαρούμενοι. Το σκοτάδι της κατάθλιψης κάλυψε ολοκληρωτικά τις στιγμές λάμψης. Εγινε μεγαλύτερο πρόβλημα από τον κάθε σωματικό πόνο. Πιο δύσκολη από κάθε ήττα μέσα στο κορτ.

Ενας αόρατος εχθρός. Μια αδυσώπητη μάχη. Ενας ολοκληρωτικός πόλεμος με τον ίδιο τους τον εαυτό. Ενα τέρας που βλέπουν μόνο οι ίδιοι και τους κάνει να φοβούνται. Να τρέμουν για την επόμενη φορά που θα αναμετρηθούν. Να έχουν κρίσεις πανικού, σε καθημερινή βάση. Κλάματα, ξεσπάσματα, ψυχολογικό άδειασμα. Ενας κύκλος, χωρίς έξοδο.

Ο κύκλος που τρομάζει τους τενίστες και έχει μέσα του πολύ πόνο. Απελπισία, βαθύ σκοτάδι. Πνίγει την ψυχή τους. Τους κάνει ευάλωτους. Τους κάνει να νιώθουν μοναξιά. όσοι άνθρωποι και εάν είναι γύρω τους. Μοναξιά, που μετατρέπεται σε θλίψη. Μια απέραντη θλίψη.

Ενας ωκεανός απογοήτευσης, από τον οποίο παλεύουν να βγουν. Χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Το κύμα της κατάθλιψης τους τραβάει συνεχώς όλο και πιο μέσα. Όλο και πιο βαθιά. Μια πραγματική μάχη επιβίωσης. Σαν μια επίπονη αναμέτρηση τένις, χωρίς τέλος. Χωρίς αντιπάλο. Απέναντι στον εαυτό τους. Χωρίς θεατές και χωρίς ανάσες.

Ένα παιχνίδι που κερδίζουν μόνο οι γενναίοι. Όσοι δεν φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά για την ψυχική τους κατάσταση και για όσα νιώθουν. Οσα τους «πνίγουν». Οσοι δεν φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς, που γνωρίζουν τον τρόπο να τους βγάλουν από αυτόν τον κύκλο.

Αρκετοί τενίστες και τενίστριες στο παρελθόν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και αφορούσαν την ψυχική τους υγεία. Κάτοχοι τροπαίων Grand Slam, πρώην Νο.1, αθλητές που έχουν κερδίσει δεκάδες τίτλους. Έχουν βγάλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην καριέρα τους, έχουν φήμη και θα μπορούσαν να ζήσουν μια ευχάριστη ζωή.

Όμως, η κατάθλιψη δεν κοιτάζει πορτοφόλια, δεν κοιτάζει τροπαιοθήκες, δεν κοιτάζει πόσους ακόλουθους έχει κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χτυπάει ανεξαιρέτως. Ερχεται σιωπηλά, αλλά προκαλεί τεράστιο πρόβλημα, αναγκάζοντας κορυφαίους τενίστες να αποσυρθούν από το τουρ, μερικές φορές ακόμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως έγινε με τον Εμίλ Ρουσουβουόρι. Ο Φινλανδός, πρώην Νο. 37 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και αποκάλυψε τις άσχημες στιγμές που βίωσε στο πρόσφατο παρελθόν. Στιγμές που τον οδήγησαν να σταματήσει το τένις, μέχρι να καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματά του.

«Αντιμετώπισα ψυχικά προβλήματα. Έπαθα την πρώτη κρίση πανικού στο Μαϊάμι πριν από περίπου 4 χρόνια, Θυμάμαι ακόμα πως ένιωσα. Ήταν σαν να έγινε χθες. Ενιωσα σαν κάποιος να με πνίγει. Ηθελα να κλάψω. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει.

Ηθελα απλά να βρω τρόπο να ξεφύγω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μια κατάσταση που συνεχιζόταν για αρκετό καιρό. Το περασμένο καλοκαίρι αναγκάστηκα να σταματήσω το τένις για 6 μήνες. Εβαλα τον εαυτό μου πάνω από όλα. Ζήτησα βοήθεια και άρχισα να δουλεύω με ψυχολόγο κάθε εβδομάδα. Μίλησα επίσης με άλλους τενίστες, αλλά και με αρκετούς ακόμα ανθρώπους, που προσπάθησαν να με βοηθήσουν.

Αυτό που κατάλαβα είναι ότι κανένα συναίσθημα δεν διαρκεί για πάντα. Είναι σαν τα σύννεφα στον ουρανό. Ακόμα και η μεγαλύτερη καταιγίδα δεν διαρκεί για πάντα. Οσο δύσκολη και αν είναι μια κατάσταση, θα περάσει. Να το θυμάστε αυτό.

Βρείτε τη χαρά στα μικρά πράγματα και να θυμάστε ότι η ζωή είναι ωραία και μπορείτε να τη διαμορφώστε όπως θέλετε. Σας εύχομαι να είστε δυνατοί και είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Εμίλ Ρουσουβουόρι.

Τελευταίος που μίλησε για τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μετά την ήττα με 3-2 σετ από τον Αρθουρ Ρίντερκνεχ για τον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον.

Ο Γερμανός τενίστας, που στην αρχή της σεζόν είχε φτάσει στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν, στη συνέντευξη Τύπου παραδέχθηκε ότι νιώθει «πολύ μόνος» και «χωρίς χαρά σε ό,τι κάνει», τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Εξέφρασε την ανάγκη του για βοήθεια, λέγοντας ότι «ίσως για πρώτη φορά στη ζωή μου χρειάζομαι θεραπεία». Αναγνώρισε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το τένις, αλλά κάτι βαθύτερο που πρέπει να βρει μέσα του. Συμπλήρωσε ότι νιώθει «πολύ άδειος» και προσπαθεί να βγει από αυτό το συναισθηματικό κενό χωρίς να τα καταφέρνει.

After his loss to Rinderknech at Wimbledon, Zverev says he feels very alone in life & is considering therapy, ‘I’ve never felt this empty before’

“What feels different now compared to when you got to the final in Australia? Is it physical? Mental?”

Zverev: “I would say more… pic.twitter.com/uKYQXWWFVe

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2025