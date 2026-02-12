Σε ποια θέση στην κατάταξη του τένις βρίσκεται η Σάκκαρη, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σβίατεκ

Μία πολύ μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Ίγκα Σβίατεκ, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Νο2 στον κόσμο με 2-1 στη Ντόχα.

Η Σάκκαρη μετά την εμφατική επικράτηση και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έκανε τεράστιο άλμα στο ranking της παγκόσμιας κατάταξης του WTA.

Συγκεκριμένα η 30χρονη βρισκόταν στο No52 του ranking και πλέον ανέβηκε στην 33η θέση! Δηλαδή κέρδισε 19 ολόκληρες θέσεις!

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5) μετά από 2 ώρες και 31 λεπτά αγώνα! Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Μαρίας επί της Σβιάτεκ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με την Ελληνίδα τενίστρια να επιστρέφει σε ημιτελικό WTA 1000 για πρώτη φορά μετά το Indian Wells του 2024.

Δείτε την online κατάταξη στο γυναικείο τένις με τη Σάκκαρη να βρίσκεται στο Νο33 από το 52 όπου ήταν