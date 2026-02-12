Με απίστευτα ψυχικά αποθέματα και παίζοντας εξαιρετικό τένις, η Μαρία Σάκκαρη (Νο. 52 στον κόσμο) θριάμβευσε απέναντι στην Ίγκα Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! Αν και έχασε το πρώτο σετ με 2-6, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε επική επιστροφή (6-4,7-5) για να πάρει τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Qatar Open!

Η Μαρία άντεξε σε έναν αγώνα που διήρκεσε 2,5 ολόκληρες ώρες διάστημα το οποίο επέδειξε τρομερή ψυχραιμία, χαρακτήρα και μεγάλα «χτυπήματα». Επόμενη αντίπαλός της Σάκκαρη την Παρασκευή (13/2) θα είναι η νικήτρια του ματς Καρολίνα Μούχοβα – Άνα Καλίνσκαγια.

Να σημειώσουμε πως αυτή η νίκη της Μαρίας επί της πρωταθλήτριας από την Πολωνία από το 2021. Συνολικά την κέρδισε για 4η φορά, ισοφαρίζοντας σε 4-4 τα μεταξύ τους και βάζοντας τέλος σε ένα σερί 4 ηττών που είχε από την Πολωνή, χωρίς μάλιστα να πάρει σετ.

Παράλληλα, η Σάκκαρη θα επιστρέψει σε ημιτελικά WTA μετά τον Απρίλιο του 2024 (Τσάρλεστον), αλλά και μετά από ακριβώς 2 χρόνια σε ημιτελική φάση σε WTA 1000 (Indian Wells).

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς στο πρώτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 2-1, αλλά στη συνέχεια η Σβιάτεκ επέστρεψε δυναμικά και παίρνοντας πέντε διαδοχικά γκέιμ κέρδισε το σετ με 6-2, κάνοντας το 1-0.

Η συνέχεια ωστόσο ανήκε στην σπουδαία Ελληνίδα τενίστρια Ελληνίδα τενίστρια καθώς στη συνέχεια βελτίωσε το παιχνίδι της και ήλεγξε εκείνη τον ρυθμό. Συγκεκριμένα πέτυχε το πρώτο της break στης αναμέτρηση παίρνοντας προβάδισμα 3-0 και 4-1 στο δεύτερο σετ.

Η Σβιάτεκα απάντησε με σερί 3-0, ισοφάρισε 4-4 και είχε δύο break points για να περάσει μπροστά, όμως η Μαρία δεν το επέτρεψε. Για την ακρίβεια όχι μόνο κράτησε το σερβίς της, αλλά προηγήθηκε στο επόμενο γκέιμ 0-40 και, στη δεύτερη ευκαιρία της, «έκλεισε» το σετ με 6-4.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ η Σάκκαρη πέτυχε break νωρίς, για να προηγηθεί με 3-1, Η μεγάλη Πολωνή αντίπαλός της είχε απάντηση προς στιγμήν μόνο καθώς η «έσπασε» εκ νέου το σερβίς της Νο2 του κόσμου, σώζοντας δύο break points κι έφτασε στο 5-2.

Στη συνέχεια η Σβιάτεκ μείωσε, έφτασε σε break point και αρχικά φάνηκε να κερδίζει τον κρίσιμο πόντο, αλλά το challenge της Σάκκαρη ήταν επιτυχημένο. Εν τέλει, στην τρίτη ευκαιρία της η Σβιάτεκ πήρε το γκέιμ και πήγε στο σερβίς για να μείνει στο παιχνίδι. Η Μαρία Σάκαρη έφτασε στο ματς-μπολ (30-40), η Σβιάτεκ απάντησε με άσο και τελικά κέρδισε το γκέιμ και ισοφάρισε 5-5. Αυτό όμως ήταν και το τελευταίο κερδισμένο γκέιμ της στο τουρνουά.

Με ένα hold (love game) κι ένα ακόμη break η Σάκκαρη «σφράγισε» την τεράστια ανατροπή της και ταυτόχρονα την πρόκρισή της στα ημιτελικά της Ντόχας. Εκεί όπου θα την περιμένει όπως αναφέρουμε πιο πάνω μία εκ των Καρολίνα Μούχοβα, ή Άννα Καλίνσκαγια.