Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Βαρβάρα Γκράτσεβα (7-6 [3], 6-0) και πέρασε στα προημιτελικά του 1000άρι τουρνουά που γίνεται στην Ντόχα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σβίατεκ, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Αυτή θα είναι η 8η φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστριες, με το h2h να είναι στο 4-3 υπέρ της Πολωνής. Τελευταία φορά έπαιξαν πέρσι και πάλι στην Ντόχα, σε ένα παιχνίδι είχε επικρατήσει η Σβίατεκ με 6-3, 6-2.

Η Ίγκα μετράει τέσσερις σερί νίκες απέναντι στην Μαρία, η οποία τελευταία φορά νίκησε την Πολωνή το 2021 στα WTA Finals με 6-2, 6-4.

Η Μαρία πήρε τα πρώτα τρία ματς που έδωσαν οι δύο τενίστριες σε Ρολάν Γκαρός (2021: 6-4, 6-4), Οστράβα (2021: 6-4, 7-5) και WTA Finals (Γουαδαλαχάρα: 6-2, 6-4).

Η Πολωνή, όμως, απάντησε με δικό της σερί, κερδίζοντας δύο φορές στην Ντόχα (2022: 6-4, 6-3 και 2025: 6-3, 6-2) και δύο φορές στο Indian Wells (2022: 6-4, 6-1 και 2024: 6-4, 6-0).

Η Μαρία στο αυριανό παιχνίδι (13:10) θα προσπαθήσει να επαναλάβει την σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στον δεύτερο γύρο απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι (6-4, 6-2) και να σταματήσει το σερί που «τρέχει» η Πολωνή τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αυτός θα είναι ο πρώτος προημιτελικός για τη Μαρία Σάκκαρη από τον περασμένο Ιούλιο (σ.σ δεν υπολογίζεται το United Cup) και το τουρνουά της Ουάσιγκτον, όπου στους «8» είχε αντιμετωπίσει την Εμμα Ραντουκάνου. Σε εκείνη την αναμέτρηση είχε κερδίσει η Βρετανίδα με 6-4, 7-5 και είχε πάρει το εισιτήριο για την τελική τετράδα του αμερικάνικου τουρνουά.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε ημιτελικό η Ελληνίδα τενίστρια ήταν τον Απρίλιο του 2024 στο Τσάρλεστον. Τότε είχε κερδίσει στα προημιτελικά την Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ, αλλά στα ημιτελικά είχε ηττηθεί από την Ντανιέλα Κόλινς με 2-0 σετ.

Έναν μήνα νωρίτερα (σ.σ Μάρτιο του 2024), είχε παίξει στον τελευταίο της τελικό. Ήταν στο Indian Wells, όπου είχε ηττηθεί από την αυριανή αντίπαλό της, Ίγκα Σβίατεκ, με 2-0 σετ.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Μαρία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, τόσο αγωνιστικά όσο και τραυματισμών, αλλά πλέον έχει επιστρέψει δυναμικά και έχει μπροστά της μια ακόμα πρόκληση, καθώς θα αντιμετωπίσει μια από τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο.