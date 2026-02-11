sports betsson
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)
Άλλα Αθλήματα 11 Φεβρουαρίου 2026, 22:47

Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)

Η Σάκκαρη θέλει να βάλει «στοπ» στο αρνητικό σερί που έχει απέναντι στην Σβίατεκ και να βρεθεί σε ημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 μήνες.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Spotlight

Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Βαρβάρα Γκράτσεβα (7-6 [3], 6-0) και πέρασε στα προημιτελικά του 1000άρι τουρνουά που γίνεται στην Ντόχα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σβίατεκ, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Αυτή θα είναι η 8η φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστριες, με το h2h να είναι στο 4-3 υπέρ της Πολωνής. Τελευταία φορά έπαιξαν πέρσι και πάλι στην Ντόχα, σε ένα παιχνίδι είχε επικρατήσει η Σβίατεκ με 6-3, 6-2.

YouTube thumbnail

Η Ίγκα μετράει τέσσερις σερί νίκες απέναντι στην Μαρία, η οποία τελευταία φορά νίκησε την Πολωνή το 2021 στα WTA Finals με 6-2, 6-4.

YouTube thumbnail

Η Μαρία πήρε τα πρώτα τρία ματς που έδωσαν οι δύο τενίστριες σε Ρολάν Γκαρός (2021: 6-4, 6-4), Οστράβα (2021: 6-4, 7-5) και WTA Finals (Γουαδαλαχάρα: 6-2, 6-4).

YouTube thumbnail

Η Πολωνή, όμως, απάντησε με δικό της σερί, κερδίζοντας δύο φορές στην Ντόχα (2022: 6-4, 6-3 και 2025: 6-3, 6-2) και δύο φορές στο Indian Wells (2022: 6-4, 6-1 και 2024: 6-4, 6-0).

YouTube thumbnail

Η Μαρία στο αυριανό παιχνίδι (13:10) θα προσπαθήσει να επαναλάβει την σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στον δεύτερο γύρο απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι (6-4, 6-2) και να σταματήσει το σερί που «τρέχει» η Πολωνή τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αυτός θα είναι ο πρώτος προημιτελικός για τη Μαρία Σάκκαρη από τον περασμένο Ιούλιο (σ.σ δεν υπολογίζεται το United Cup) και το τουρνουά της Ουάσιγκτον, όπου στους «8» είχε αντιμετωπίσει την Εμμα Ραντουκάνου. Σε εκείνη την αναμέτρηση είχε κερδίσει η Βρετανίδα με 6-4, 7-5 και είχε πάρει το εισιτήριο για την τελική τετράδα του αμερικάνικου τουρνουά.

YouTube thumbnail

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε ημιτελικό η Ελληνίδα τενίστρια ήταν τον Απρίλιο του 2024 στο Τσάρλεστον. Τότε είχε κερδίσει στα προημιτελικά την Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ, αλλά στα ημιτελικά είχε ηττηθεί από την Ντανιέλα Κόλινς με 2-0 σετ.

YouTube thumbnail

Έναν μήνα νωρίτερα (σ.σ Μάρτιο του 2024), είχε παίξει στον τελευταίο της τελικό. Ήταν στο Indian Wells, όπου είχε ηττηθεί από την αυριανή αντίπαλό της, Ίγκα Σβίατεκ, με 2-0 σετ.

YouTube thumbnail

Τα τελευταία δύο χρόνια η Μαρία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, τόσο αγωνιστικά όσο και τραυματισμών, αλλά πλέον έχει επιστρέψει δυναμικά και έχει μπροστά της μια ακόμα πρόκληση, καθώς θα αντιμετωπίσει μια από τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Stream sports
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)
Σκι 10.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)

Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον των 11 μεταλλίων σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης, όμως ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα με το οποίο δεν δείχνει διάθεση να τα παρατήσει, αν και ήδη 41 ετών...

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 09.02.26

Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες  στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 12.02.26

«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέβηκε σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξεσήκωσε το κοινό που για ακόμα μια φορά είχε γεμίσει ασφυκτικά του στούντιο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

Από τον «σασμό» στη ρήξη: το παρασκήνιο, τα τελεσίγραφα και η πράσινη «τριπλέτα» που απειλεί να στείλει την ΠΑΣΚΕ στην τρίτη θέση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη – Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα
Live χάρτης 11.02.26

Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη - Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τις πρώτες βροχοπτώσεις να σημειώνονται δυτικά και νότια. Μετ’ εμποδίων το τσίκνισμα. Δείχνει «τα δόντια του» ο καιρός. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
Ηράκλειο 11.02.26

Άγρια δολοφονία για τα μάτια μιας γυναίκας - Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
Βίντεο 11.02.26

Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Πριν γίνει η βασίλισσα των κόκκινων χαλιών, η Μάργκο Ρόμπι ζούσε σαν φοιτήτρια στο Κλάπαμ, έβγαινε ξέφρενα και κατέληγε… εκτός κλαμπ. Από το διαβόητο Infernos μέχρι bachelorette με στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ, η σταρ θυμάται τα πιο τρελά της χρόνια

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες – ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο
Δημοσκόπηση 11.02.26

Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες - ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο

Νέα δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερωτήματα για τα δύο σκάνδαλα που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Πολιτικό σκηνικό σε κίνηση αλλά χωρίς σαφή κατεύθυνση. Σημάδια φθοράς για τη Μαρία Καρυστιανού. Ποιοτική αναβάθμιση για τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόθεση ψήφου, η μάχη της δεύτερης θέσης και ο άγνωστος «Χ».

Σύνταξη
Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση
Οπλοκατοχή 11.02.26

Καναδάς: Η ένοπλη επίθεση έγινε ενώ είχε ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από την κυβέρνηση

Ο Καναδάς, έπειτα από ένοπλη επίθεση με 22 θύματα το 2020, είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα απόσυρσης όπλων που ανήκαν σε ιδιώτες. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο.

Σύνταξη
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια

«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα
TV 11.02.26

Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα

«Προσπαθούν να μας πείσουν ότι το φουσκωτό, των δέκα ατόμων που κουβαλάει σαράντα, είναι πιο ευέλικτο να κάνει και επιθέσεις. Ενώ το σκάφος του Λιμενικού που είναι πιο ισχυρό και ελαφρύ, δέχεται επιθέσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)

Σαφώς ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον κακό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για 7η φορά τελευταία 10 χρόνια σε τελικό Κυπέλλου. Αντίπαλος του δικεφάλου στο Πανθεσσαλικό ο ΟΦΗ.

Σύνταξη
Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
Τζέσι Βανρούτσελαρ 11.02.26

Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητά του. Η αστυνομία έχει στα χέρια της δύο πυροβόλα όπλα, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση. Η μητέρα και ο θετός αδερφός του μεταξύ τους.

Σύνταξη
Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
Ελλάδα 11.02.26

Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες των τριών συλληφθέντων υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας και την απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο