Νέα νίκη για τη Σάκκαρη, πέρασε στους «8» του Qatar Open

Συνεχίζει ακάθεκτη η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Ντόχα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αρχικά δυσκολεύθηκε απέναντι στην Βαρβάρα Γκράτσεβα, ωστόσο στη συνέχεια βρήκε τον ρυθμό της και τελικά πέρασε… πάνω από την αντίπαλό της με 2-0 σετ 7-6(3), 6-0, σε 90 λεπτά, για να προκριθεί έτσι στην προημιτελική φάση του Qatar Total Energies Open (WTA 1000). Εκεί, στον πρώτο της φετινό προημιτελικό στο τουρ, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην τρεις φορές κάτοχο του τροπαίου, Ίγκα Σβιόντεκ και της Ντάρια Κασάτκινα.

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη είδε την αντίπαλό της να προηγείται δύο φορές με μπρέικ και να φτάνει στο σετ πόιντ, όμως άντεξε και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τάι-μπρέικ. Στο δεύτερο σετ, με την ψυχολογία στα ύψη, η Ελληνίδα σάρωσε την Γαλλο-Ρωσίδα χωρίς να χάσει γκέιμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το γεγονός πως αυτός θα είναι ο πρώτος προημιτελικός της Σάκκαρη για φέτος, ταυτόχρονα είναι και πρώτος μετά από δύο χρόνια σε 1000άρι τουρνουά, ενώ πέτυχε και τρεις σερί νίκες σε κυρίως ταμπλό για πρώτη φορά μετά το τουρνουά της Μαδρίτης τον περασμένο Μάιο.