Προκρίθηκε στους «16» της Ντόχα η Σάκκαρη
Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη η οποία νίκησε 2-0 την Τζάσμιν Παολίνι και πέρασε στη φάση των 16 του τουρνουά της Ντόχα.
- Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
- Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στο Ρέθυμνο - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα
- Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά της Ντόχα, στο Κατάρ, επικρατώντας με 2-0 σετ της Τζάσμιν Παολίνι για να πάρει έτσι την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε περιθώρια στην Ιταλίδα αντίπαλό της, η οποία ήταν και το φαβορί. Έτσι, θα παλέψει για μια θέση στα προημιτελικά του τουρνουά απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Λίντα Νόσκοβα και τη Βαρβάρα Γκρασέβα.
Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να είναι εκείνη που έκανε πρώτη μπρέικ στο τρίτο γκέιμ για το υπέρ της 2-1, όμως η Παολίνι απάντησε κατευθείαν για το 2-2. Στα επόμενα τέσσερα γκέιμ δεν άλλαξε κάτι για το 4-4, πριν η Μαρία κάνει το μπρέικ για το 5-4, καθαρίζοντας το πρώτο σετ με 6-4.
Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έφτασε σε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ για το 2-1, ενώ λίγο αργότερα έκανε ακόμα ένα για να βρεθεί στο 5-2 δείχνοντας πως δεν είχε όρεξη για… παιχνίδια απέναντι στην Ιταλίδα. Το όγδοο γκέιμ κατέληξε στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια που κράτησε το σερβίς της και με το 6-2 διαμόρφωσε το τελικό 2-0, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση.
- «Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του
- Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
- Συγκινεί ο Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του: «Έχασα τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου»
- Ξανά στον πάγκο του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος
- Προκρίθηκε στους «16» της Ντόχα η Σάκκαρη
- The day after
- Δύο χρονιά Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Σαν σήμερα ξεκίνησε η εποχή που γράφει Ιστορία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις