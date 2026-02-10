Προκρίθηκε στους «16» της Ντόχα η Σάκκαρη

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά της Ντόχα, στο Κατάρ, επικρατώντας με 2-0 σετ της Τζάσμιν Παολίνι για να πάρει έτσι την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε περιθώρια στην Ιταλίδα αντίπαλό της, η οποία ήταν και το φαβορί. Έτσι, θα παλέψει για μια θέση στα προημιτελικά του τουρνουά απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Λίντα Νόσκοβα και τη Βαρβάρα Γκρασέβα.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να είναι εκείνη που έκανε πρώτη μπρέικ στο τρίτο γκέιμ για το υπέρ της 2-1, όμως η Παολίνι απάντησε κατευθείαν για το 2-2. Στα επόμενα τέσσερα γκέιμ δεν άλλαξε κάτι για το 4-4, πριν η Μαρία κάνει το μπρέικ για το 5-4, καθαρίζοντας το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έφτασε σε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ για το 2-1, ενώ λίγο αργότερα έκανε ακόμα ένα για να βρεθεί στο 5-2 δείχνοντας πως δεν είχε όρεξη για… παιχνίδια απέναντι στην Ιταλίδα. Το όγδοο γκέιμ κατέληξε στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια που κράτησε το σερβίς της και με το 6-2 διαμόρφωσε το τελικό 2-0, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση.