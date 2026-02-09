Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού της Σάκκαρη και η ανάγκη για βαθμούς (vids)

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μαρία Σάκκαρη το παιχνίδι με την Ζεϊνέπ Σονμέζ για τον πρώτο γύρο του 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, με την Ελληνίδα τενίστρια να κάνει μια σπουδαία εμφάνιση και να επικρατεί εύκολα της Τουρκάλας (Νο. 85) με 6-1. 6-3.

Η συμπατριώτισσά μας χρειάστηκε μόλις 81 λεπτά για να βγάλει νοκ-άουτ την αντίπαλό της, η οποία μπορεί να είναι χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά μπήκε δυναμικά στο 2026, έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στο Αυστραλιανό Όπεν.

Εκεί που ξεκίνησε από τα προκριματικά και έφτασε μέχρι τους «32», όπου ηττήθηκε από την Γιούλια Πουτίντσεβα με 2-1 σετ. Νωρίτερα, στον πρώτο γύρο, η Σονμέζ είχε κερδίσει την Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Νο. 11 στον κόσμο, με 2-1 σετ, σε μια από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρα της.

Μια πολύ καλή τενίστρια, που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε καλύτερες παίκτριες, όπως έκανε απέναντι στην Ρωσίδα πριν από λίγες εβδομάδες στη Μελβούρνη. Απέναντι στη Μαρία, πάντως, η Σονμέζ κατάφερε να πάρει μόλις 4 games, με την Σάκκαρη να κυριαρχεί απόλυτα στο κορτ και να φτάνει εύκολα στην 4η νίκη της σε 7 παιχνίδια μέσα στο 2026.

Η 30χρονη σέρβιρε πολύ καλά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 69.1% περασμένα πρώτα σερβίς (38/55), ενώ κέρδισε το 63.2% των πόντων που έπαιξε με πρώτο σερβίς (24/38) και 64.7% των πόντων που έπαιξε με δεύτερο (11/17). Είχε επίσης είχε 1 άσο και έκανε μόλις 1 double fault, ενώ έσβησε τα 4 από τα 5 break points που αντιμετώπισε.

Αντίθετα, η ίδια δημιούργησε 11 ευκαιρίες για μπρέικ και έσπασε 5 φορές το σερβίς της Τουρκάλας (5/11), με την Μαρία Σάκκαρη μάλιστα να κερδίζει το 56.1% των πόντων που έπαιξε με πρώτο σερβίς η Σονμέζ (56.1% ή 32/57 έναντι 43.9% ή 25/57 της Ζεϊνέπ). Μια απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση, που δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Τουρκάλα.

Το χαμόγελο τα λέει όλα

Τα τελευταία δύο χρόνια η Μαρία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τόσο αγωνιστικά, όσο και τραυματισμών, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει αρκετές θέσεις στη βαθμολογία. Από το Νο. 9, στο οποίο τελείωσε το 2023, η συμπατριώτισσά μας έπεσε ακόμα και στο Νο. 92 τον περασμένο Μάιο, πριν σταθεροποιηθεί κοντά στο Νο.50 (σ.σ έκλεισε το 2025 στο 52).

Το καλοκαίρι, όμως, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχοντας στο πλευρό της τον Βρετανό προπονητή, Τόμι Χιλ, με τον οποίο άρχισε να συνεργάζεται και πάλι από τον Απρίλιο (16/4) μετά από ένα μικρό διάλειμμα, αλλά και τον Γιάννη Στεργίου (σ.σ ως hitting partner) δούλεψε σκληρά στην προετοιμασία και οι κόποι της έχουν αρχίσει να ανταμείβονται.

Οι εμφανίσεις της μέχρι τώρα είναι πολύ καλές και ήδη έχει πετύχει σπουδαίες νίκες μέσα στο 2026: 2-0 την Οσάκα και 2-1 την Εμμα Ραντουκάνου τον Ιανουάριο στο United Cup.

Η Μαρία είναι πιο σταθερή στα χτυπήματά της και πιο επιθετική. Ξέρει ότι έχει δουλέψει σκληρά, ότι έχει βελτιώσει πολλούς τομείς του παιχνιδιού της και δεν φοβάται να πάρει ρίσκα, τα οποία πέρσι και πρόπερσι δεν έπαιρνε. Η αμφιβολία που υπήρχε μέσα της έχει φύγει. Νιώθει καλά, πατάει καλά στα πόδια της και έχει εξαιρετική ψυχολογία.

Είναι φανερό ότι απολαμβάνει και πάλι το τένις και αυτό φαίνεται μέσα στο κορτ, τόσο από τα χτυπήματά της όσο και από το χαμόγελό της, με την συμπατριώτισσά μας μάλιστα να συνδυάζει τα καλά αποτελέσματα με θέαμα, όπως τον παρακάτω πόντο που έβγαλε στο παιχνίδι με την Σονμέζ. Αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα shots του τουρνουά.

Η παρουσία του Χιλ της έχει δώσει αυτοπεποίθηση και αυτό βγαίνει στις κινήσεις που κάνει μέσα στο γήπεδο, με το ελληνοβρετανικό δίδυμο να στοχεύει στην άμεση επιστροφή στις επιτυχίες και φυσικά στους τίτλους. Μαζί με τον Τόμι άλλωστε η Μαρία έχει κατακτήσει και τα δύο τρόπαια που έχει πάρει στην καριέρα της.

Χρειάζεται νίκες και βαθμούς

Η Σάκκαρη χρειάζεται τέτοιες νίκες, για να επιστρέψει στην πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης και να έχει καλύτερες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά.

Η Μαρία δεν αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα και αυτό είχε αποτέλεσμα από το Νο. 49 να βρεθεί σήμερα στο Νο.52, μετά την ανανέωση της βαθμολογίας της WTA.

Η συμπατριώτισσά μας πρέπει να κάνει μια μεγάλη πορεία σε κάποια από τις επόμενες διοργανώσεις, για να μπορέσει να μαζέψει πόντους και ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει πάντα δύσκολες κληρώσεις, όπως στην Ντόχα, όπου στον δεύτερο γύρο θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι, Νο.8 στον κόσμο.

«Όταν είσαι χαμηλά στην κατάταξη και δεν είσαι seeded συμβαίνει να αντιμετωπίζεις δύσκολες αντιπάλους από τους πρώτους γύρους σε ένα τουρνουά. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς και για τις δυο μας. Εγώ από την πλευρά μου νιώθω καλά, έπαιξα καλά και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την Ζεϊνέπ Σονμέζ και ενόψει της μάχης με την Ιταλίδα.