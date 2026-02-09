sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού της Σάκκαρη και η ανάγκη για βαθμούς (vids)
Άλλα Αθλήματα 09 Φεβρουαρίου 2026, 21:13

Η αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού της Σάκκαρη και η ανάγκη για βαθμούς (vids)

Η αμφιβολία που υπήρχε μέσα της έχει φύγει. Νιώθει καλά, πατάει γερά και έχει εξαιρετική ψυχολογία. Παίζει επιθετικά και συνδυάζει τα καλά αποτελέσματα με θέαμα.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μαρία Σάκκαρη το παιχνίδι με την Ζεϊνέπ Σονμέζ για τον πρώτο γύρο του 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, με την Ελληνίδα τενίστρια να κάνει μια σπουδαία εμφάνιση και να επικρατεί εύκολα της Τουρκάλας (Νο. 85) με 6-1. 6-3.

YouTube thumbnail

Η συμπατριώτισσά μας χρειάστηκε μόλις 81 λεπτά για να βγάλει νοκ-άουτ την αντίπαλό της, η οποία μπορεί να είναι χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά μπήκε δυναμικά στο 2026, έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στο Αυστραλιανό Όπεν.

Εκεί που ξεκίνησε από τα προκριματικά και έφτασε μέχρι τους «32», όπου ηττήθηκε από την Γιούλια Πουτίντσεβα με 2-1 σετ. Νωρίτερα, στον πρώτο γύρο, η Σονμέζ είχε κερδίσει την Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Νο. 11 στον κόσμο, με 2-1 σετ, σε μια από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρα της.

YouTube thumbnail

Μια πολύ καλή τενίστρια, που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε καλύτερες παίκτριες, όπως έκανε απέναντι στην Ρωσίδα πριν από λίγες εβδομάδες στη Μελβούρνη. Απέναντι στη Μαρία, πάντως, η Σονμέζ κατάφερε να πάρει μόλις 4 games, με την Σάκκαρη να κυριαρχεί απόλυτα στο κορτ και να φτάνει εύκολα στην 4η νίκη της σε 7 παιχνίδια μέσα στο 2026.

Η 30χρονη σέρβιρε πολύ καλά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 69.1% περασμένα πρώτα σερβίς (38/55), ενώ κέρδισε το 63.2% των πόντων που έπαιξε με πρώτο σερβίς (24/38) και 64.7% των πόντων που έπαιξε με δεύτερο (11/17). Είχε επίσης είχε 1 άσο και έκανε μόλις 1 double fault, ενώ έσβησε τα 4 από τα 5 break points που αντιμετώπισε.

Αντίθετα, η ίδια δημιούργησε 11 ευκαιρίες για μπρέικ και έσπασε 5 φορές το σερβίς της Τουρκάλας (5/11), με την Μαρία Σάκκαρη μάλιστα να κερδίζει το 56.1% των πόντων που έπαιξε με πρώτο σερβίς η Σονμέζ (56.1% ή 32/57 έναντι 43.9% ή 25/57 της Ζεϊνέπ). Μια απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση, που δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Τουρκάλα.

Το χαμόγελο τα λέει όλα

Τα τελευταία δύο χρόνια η Μαρία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τόσο αγωνιστικά, όσο και τραυματισμών, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει αρκετές θέσεις στη βαθμολογία. Από το Νο. 9, στο οποίο τελείωσε το 2023, η συμπατριώτισσά μας έπεσε ακόμα και στο Νο. 92 τον περασμένο Μάιο, πριν σταθεροποιηθεί κοντά στο Νο.50 (σ.σ έκλεισε το 2025 στο 52).

Το καλοκαίρι, όμως, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχοντας στο πλευρό της τον Βρετανό προπονητή, Τόμι Χιλ, με τον οποίο άρχισε να συνεργάζεται και πάλι από τον Απρίλιο (16/4) μετά από ένα μικρό διάλειμμα, αλλά και τον Γιάννη Στεργίου (σ.σ ως hitting partner) δούλεψε σκληρά στην προετοιμασία και οι κόποι της έχουν αρχίσει να ανταμείβονται.

Οι εμφανίσεις της μέχρι τώρα είναι πολύ καλές και ήδη έχει πετύχει σπουδαίες νίκες μέσα στο 2026: 2-0 την Οσάκα και 2-1 την Εμμα Ραντουκάνου τον Ιανουάριο στο United Cup.

YouTube thumbnail

Η Μαρία είναι πιο σταθερή στα χτυπήματά της και πιο επιθετική. Ξέρει ότι έχει δουλέψει σκληρά, ότι έχει βελτιώσει πολλούς τομείς του παιχνιδιού της και δεν φοβάται να πάρει ρίσκα, τα οποία πέρσι και πρόπερσι δεν έπαιρνε. Η αμφιβολία που υπήρχε μέσα της έχει φύγει. Νιώθει καλά, πατάει καλά στα πόδια της και έχει εξαιρετική ψυχολογία.

Είναι φανερό ότι απολαμβάνει και πάλι το τένις και αυτό φαίνεται μέσα στο κορτ, τόσο από τα χτυπήματά της όσο και από το χαμόγελό της, με την συμπατριώτισσά μας μάλιστα να συνδυάζει τα καλά αποτελέσματα με θέαμα, όπως τον παρακάτω πόντο που έβγαλε στο παιχνίδι με την Σονμέζ. Αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα shots του τουρνουά.

Η παρουσία του Χιλ της έχει δώσει αυτοπεποίθηση και αυτό βγαίνει στις κινήσεις που κάνει μέσα στο γήπεδο, με το ελληνοβρετανικό δίδυμο να στοχεύει στην άμεση επιστροφή στις επιτυχίες και φυσικά στους τίτλους. Μαζί με τον Τόμι άλλωστε η Μαρία έχει κατακτήσει και τα δύο τρόπαια που έχει πάρει στην καριέρα της.

YouTube thumbnail

Χρειάζεται νίκες και βαθμούς

Η Σάκκαρη χρειάζεται τέτοιες νίκες, για να επιστρέψει στην πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης και να έχει καλύτερες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά.

Η Μαρία δεν αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα και αυτό είχε αποτέλεσμα από το Νο. 49 να βρεθεί σήμερα στο Νο.52, μετά την ανανέωση της βαθμολογίας της WTA.

Η συμπατριώτισσά μας πρέπει να κάνει μια μεγάλη πορεία σε κάποια από τις επόμενες διοργανώσεις, για να μπορέσει να μαζέψει πόντους και ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει πάντα δύσκολες κληρώσεις, όπως στην Ντόχα, όπου στον δεύτερο γύρο θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι, Νο.8 στον κόσμο.

«Όταν είσαι χαμηλά στην κατάταξη και  δεν είσαι seeded συμβαίνει να αντιμετωπίζεις δύσκολες αντιπάλους από τους πρώτους γύρους σε ένα τουρνουά. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο ματς και για τις δυο μας. Εγώ από την πλευρά μου νιώθω καλά, έπαιξα καλά και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την Ζεϊνέπ Σονμέζ και ενόψει της μάχης με την Ιταλίδα.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του Θανάσης και Αλέξανδρος και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο,

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου 09.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Χάντμπολ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο

Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
NBA 09.02.26

Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έρχονται από εννιά συνεχόμενες νίκες και δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό σερί· είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι το παρόν μπορεί να γίνει αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Γεώργιος Μαζιάς
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Femme 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

