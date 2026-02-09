Σάκκαρη – Σονμέζ 2-0: Πέρασε εύκολα στον δεύτερο γύρο του Qatar Open (vid)
Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί στο τουρνουά WTA 1000 του Qatar Open, επικρατώντας με 2-0 της Ζεϊνέπ Σονμέζ.
Δυναμικά ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στο τουρνουά WTA 1000 του Κατάρ.
Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία (Νο 85 στην παγκόσμια κατάταξη) και τη νίκησε σχετικά εύκολα με 6-1, 6-3 σε μία ώρα και 21 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.
Εκεί, την περιμένει μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, Νο 8 στον κόσμο, η οποία πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.
A STUNNER FROM SAKKARI 🤩@mariasakkari | #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/an9hS0XBuI
— wta (@WTA) February 9, 2026
Νωρίτερα η Ελληνίδα τενίστρια με τη νεότερη κατάταξη στην παγκόσμια ομοσπονδία του τένις είχε μάθει πως υπήρξε πτώση για την ίδια στην 52η θέση.
Έχασε τρεις θέσεις
Η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε τρεις θέσεις, για να βρεθεί πλέον 52η θέση με 1.110 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), που ανακοινώθηκε σήμερα.
Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Ελένα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση.
