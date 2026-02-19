Έχασε και αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε απέναντι στον κάτοχο του τίτλου, Αντρέι Ρούμπλεφ, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ 6-3, 7-6(2) και αποκλείστηκε στον προημιτελικό του Qatar Open.
- Διπλό χτύπημα στη Σαντορίνη – Ρίχτερ σε εστίαση και καταλύματα
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
Ο Αντρέι Ρούμπλεφ σταμάτησε στα προημιτελικά την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 500 της Ντόχα. Ο Ρώσος, κάτοχος του τίτλου του Qatar Οpen, επικράτησε του Έλληνα πρωταθλητή με 6-3, 7-6(2) και πέρασε στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει, είτε τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, είτε τον επίσης Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ.
Ένα διπλό λάθος του Τσιτσιπά που είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, έδωσε στον Ρώσο την ευκαιρία να πετύχει μπρέικ νωρίς, στο 3ο γκέιμ, το οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής είχε την ευκαιρία λίγο αργότερα να ανταποδώσει. Έχασε όμως τέσσερα break points στο 6ο γκέιμ και άλλο ένα στο 8ο, με τον Ρούμπλεφ όχι μόνο να κρατάει το σερβίς του, αλλά να κλείνει και το πρώτο σετ με νέο break (6-3).
Εξαιρετικά αποτελεσματικοί στο σερβίς στο δεύτερο σετ, οι δύο παίκτες δεν άφησαν περιθώριο ο ένας στον άλλο να πιστέψει καν ότι θα μπορούσε να το «σπάσει», με φυσική συνέπεια να διαμορφωθεί σχετικά γρήγορα το 6-6 και το παιχνίδι να οδηγηθεί στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε 3-0 και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Τσιτσιπά, κερδίζοντας με 7-2 και παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.
Doha Dreaming ✨
Defending Champion Rublev takes out Tsitsipas 6-3 7-6 to reach the #QatarExxonMobilOpen Semi-Finals! pic.twitter.com/Dwt9qauiOy
— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026
- Ολυμπιακός: Κάταγμα ο Μιλουτίνοφ – Χάνει τον τελικό
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν (pic)
- Συγκίνηση στην Τούμπα: Στεφάνια για τους αδικοχαμένους οπαδούς από ΠΑΟΚ, Θέλτα και UEFA (pics)
- Άσπας και Σβέντμπεργκ για το 2-0 της Θέλτα στην Τούμπα (vids)
- Κυκλοφορούν την Παρασκευή τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
- Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 3-1: «Πράσινο» προβάδισμα για τον τελικό του Challenge Cup
- LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
- LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις