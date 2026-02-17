sports betsson
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Άνετα στον δεύτερο γύρο του Qatar Open o Τσιτσιπάς
Άλλα Αθλήματα 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:20

Άνετα στον δεύτερο γύρο του Qatar Open o Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη Ντόχα και το Qatar Open, επικρατώντας με 2-0 σετ του Τυνήσιου, Μοέζ Εσαργκί.

Σύνταξη
Vita.gr
Στον δεύτερο γύρο του 500αριού τουρνουά της Ντόχα, το Qatar Open, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το καθήκον του, έπαιξε… όσο χρειάστηκε και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Τυνήσιου, Μοέζ Εσαργκί (Νο139 στον κόσμο) με 2-0 σετ (6-4, 6-4), μέσα σε 84 λεπτά.

Μετά τη νικηφόρα πλέον πρεμιέρα του, το Νο33 του κόσμου θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο το Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ρώσο, Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος νίκησε επίσης εύκολα 2-0 (6-4, 6-2) τον Κινέζο, Σανγκ Τζουντσένγκ.

Ένα break σε κάθε σετ αποδείχθηκε αρκετό για τον Τσιτσιπά, που δεν είχε προβλήματα να κρατήσει το σερβίς του και απλά… περίμενε την ευκαιρία του. Τη βρήκε στο 7ο γκέιμ του πρώτου σετ και στο εναρκτήριο γκέιμ του δεύτερου σετ και, παρότι συνολικά είχε μόλις 2/7 break points, αυτά τα δύο κερδισμένα αποδείχθηκαν αρκετά για να του δώσουν τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως απέναντι στον Μεντβέντεφ, ο Τσιτσιπάς μετράει 4 νίκες και 10 ήττες, με το παιχνίδι του δεύτερου γύρου να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (18/2).

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε σπίτι της στις ΗΠΑ και ξεκινά με χαμόγελο τη μακρά περίοδο της αποκατάστασής της.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 17.02.26

Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός τίθενται σε κυκλοφορία την Τρίτη από τις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα ως την Πέμπτη στις 11:00 ή μέχρι την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.

Σύνταξη
Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν
Champions League 17.02.26

Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη (18/2, 22:00) κόντρα στη Λεβερκούζεν και ο υπερυπολογιστής του «Football Meets Data» δίνει τις προβλέψεις του για το ζευγάρι.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
