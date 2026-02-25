Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)

Επιλογές. Όλα είναι θέμα επιλογών. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Άλλοτε οι επιλογές αποδεικνύονται σωστές, άλλοτε λάθος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από μερικούς μήνες αποφάσισε να κάνει μια τεράστια αλλαγή και να προσλάβει ως προπονητή του τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο ελάχιστοι το τένις και είχε σπουδαίες επιτυχίες τόσο ως τενίστας όσο και ως προπονητής, κυρίως του Νόβακ Τζόκοβιτς. Μια επιλογή που ήρθε σε μια δύσκολη εποχή για τον Τσιτσιπά. Μια εποχή στην οποία ο Στέφανος έψαχνε να βρει όχι μόνο έναν καλό προπονητή, που θα τον επαναφέρει στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά πάνω από όλα έναν μέντορα.

Έναν προπονητή που θα του δώσει ώθηση. Ψυχολογική και αγωνιστική. Έναν προπονητή που θα τον εμπνεύσει. Θα αποτελέσει στήριγμα. Στήριγμα σε όλα. Εντός, αλλά και εκτός κορτ, αφού η σχέση προπονητή – παίκτη στο τένις είναι πολλά περισσότερα από μια αγωνιστική συνεργασία. Είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει, αφού οι δύο τους περνούν μαζί δεκάδες ώρες κάθε μέρα.

Ο Στέφανος πίστεψε στον Γκόραν, περισσότερο από ότι τελικά πίστεψε ο Ιβανίσεβιτς στον Τσιτσιπά, με τον Κροάτη προπονητή στο τέλος να επικρίνει δημόσια τον συμπατριώτη μας με υποτιμητικές δηλώσεις. Μια σχέση που έληξε επεισοδιακά, με την επιλογή του Έλληνα τενίστα να προσλάβει τον Κροάτη να αποδεικνύεται τελικά λανθασμένη, όχι μόνο για αγωνιστικούς, αλλά και εξαγωνιστικούς λόγους, όπως φάνηκε.

«Πήρα το μάθημα»

Μια επιλογή, όμως, που έκανε τον Στέφανο να δει τα πράγματα διαφορετικά. Μια λανθασμένη επιλογή, που λειτούργησε ως μάθημα για τον συμπατριώτη μας, με τον Τσιτσιπά να παραδέχεται σε δηλώσεις του στο «The National» τη λάθος απόφαση που έλαβε εκείνη την περίοδο.

«Υπήρξε μια περίοδος που υπήρχε άγχος. Προστέθηκαν νέα πρόσωπα, νέα μέλη. Και αυτό δημιούργησε περισσότερη σύγχυση παρά ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Μετανιώνω για ορισμένες αποφάσεις που πήρα βιαστικά, βασισμένος στην προηγούμενη αγωνιστική τους πορεία και σε τέτοια πράγματα. Αυτό που έμαθα είναι ότι το να είσαι καλός τενίστας ή να έχεις παίξει καλό τένις στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι μπορείς να είσαι και καλός προπονητής.

Αυτό είναι το μάθημα που πήρα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για σένα, χωρίς να ήταν απαραίτητα οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, χωρίς να ήταν νικητές Grand Slam ή θρύλοι του αθλήματος. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν κάποιες φορές να σου βγάλουν τον καλύτερό σου εαυτό, περισσότερο από ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο status στο άθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

Ο συμπατριώτης μας τόνισε επίσης ότι πλέον νιώθει καλά με την ομάδα του, με τον πατέρα του, Απόστολο, να έχει και πάλι ηγετικό ρόλο στο προπονητικό τιμ του Στέφανου. «Νιώθω οικεία με την ομάδα μου. Νιώθω ότι βρίσκονται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκονται και δεν υπάρχει άγχος γύρω από την ομάδα μου», πρόσθεσε ο Ελληνας τενίστας, που πλέον προετοιμάζεται για το Indian Wells.

Ο Στέφανος αφήνει πίσω του την απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα από τον Ούγκο Ούμπερ στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι, που θα τον ρίξει τουλάχιστον στο Νο.42 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον στρέφει το βλέμμα του στις διοργανώσεις, που θα γινουν στις ΗΠΑ το επόμενο διάστημα.

«Εχω πολλή δουλειά μπροστά μου»

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2018, που θα βρεθεί εκτός top-40 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον ίδιο πάντως να είναι αισιόδοξος και αποφασισμένος να παλέψει για να επιστρέψει εκεί που ανήκει: Στο top-10 και στους τίτλους.

«Η κατάταξη είναι απλώς ένας αριθμός. Ναι, μετράει για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Έχει σημασία. Αλλά εγώ ξέρω μέσα μου τι μπορώ να κάνω, ξέρω ποιο είναι το πραγματικό μου τένις, όχι σε επίπεδο αριθμών, αλλά απόδοσης. Είναι άτυχο που, λόγω της κατάταξής μου, ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από τους πρώτους γύρους. Αλλά μέχρι εκεί.

Το έχω σκεφτεί, το έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου. Το προνόμιο που έχει ένας παίκτης με υψηλή κατάταξη είναι ότι μπορεί να αποφεύγει τους κορυφαίους στους πρώτους γύρους. Εγώ, λοιπόν, πρέπει να δουλέψω πολύ για να βγω από αυτή την κατάσταση. Οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι. Θα είναι δύσκολοι, γιατί ενδέχεται να αντιμετωπίζω τους καλύτερους από νωρίς και θα πρέπει να το διαχειριστώ και να βρίσκω λύσεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου», κατέληξε.