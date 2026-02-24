Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

«It’s Complicated». Αυτό θα έγραφε στο relationship status του το παγκόσμιο τένις αν είχε προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αφού όπως φαίνεται βρισκόμαστε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του αθλήματος, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Ο προβληματισμός για το workload και τον τρόπο κατανομής των εσόδων μεγαλώνουν συνεχώς όλο και περισσότερο, με τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες στον κόσμο να αποσύρονται από τα τουρνουά, για να προστατευτούν από το burnout.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γυναικείο τουρνουά στο Ντουμπάι, όπου είδαμε τις δύο κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα Σβίατεκ, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους πριν την έναρξη της διοργάνωσης, με την Λευκορωσίδα να επικαλείται πρόβλημα στο δεξί ισχίο και την Πολωνή «αλλαγή του αγωνιστικού της προγράμματος».

Αυτές ήταν οι επίσημες δικαιολογίες, καθώς ανεπίσημα οι δύο τενίστριες αποσύρθηκαν από το τουρνουά του Ντουμπάι, για να προστατεύσουν το σώμα τους και να κρατήσουν δυνάμεις ενόψει των τουρνουά, που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στις ΗΠΑ. Οι αποχωρήσεις των δύο μεγαλύτερων ονομάτων του παγκοσμίου τένις προκάλεσε την οργή του διευθυντή του τουρνουά, Σαλάχ Ταχλάκ, ο οποίος ζήτησε να αφαιρούνται βαθμοί από τις τενίστριες, που αποσύρονται την τελευταία στιγμή χωρίς σημαντικό λόγο.

«Ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για εμάς όταν μάθαμε για την απόσυρση της Αρίνα και της Ίγκα. Και οι λόγοι της απόσυρσης ήταν κάπως περίεργοι. Η Ίγκα είπε ότι δεν ήταν πνευματικά έτοιμη να αγωνιστεί, ενώ η Σαμπαλένκα ανέφερε κάποιους μικρούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρή τιμωρία για τις παίκτριες, που αποσύρονται τελευταία στιγμή, όχι μόνο πρόστιμα, αλλά να τους αφαιρούνται βαθμοί από την κατάταξη.

Ένα χρηματικό πρόστιμο δεν βοηθά. Πριν από πολλά χρόνια, η Σερίνα Γουίλιαμς αποσύρθηκε και της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 δολαρίων. Αλλά τι είναι τα 100.000 δολάρια; Θα έπαιζε κάπου αλλού και θα κέρδιζε 1.000.000. Άρα το πρόστιμο δεν είναι κάτι σημαντικό», δήλωσε ο διευθυντής του Dubai Duty Free Tennis Championships.

Οι Σαμπαλένκα και Σβίατεκ, όμως, δεν ήταν μοναδικές που δεν κατέβηκαν στο Dubai Duty Free Tennis Championships. Λόγω κόπωσης αποσύρθηκαν λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του τουρνουά οι Καρολίνα Μούτσοβα και Βικτόρια Μπόκο, που είχαν φτάσει στον μεγάλο τελικό του 1000άρι τουρνουά της Ντόχα που προηγήθηκε του Ντουμπάι, ενώ στη λίστα με τις απούσες της διοργάνωσης υπήρχαν επίσης μεταξύ άλλων οι Μαρία Σάκκαρη, Ναόμι Οσάκα, Κικβέν Ζενγκ, Καρολίνα Πλίσκοβα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα και Εύα Λις.

Την ίδια ώρα οι διοργανωτές του ανδρικού τουρνουά της Ντόχα, βλέποντας όσα συνέβησαν στο γυναικείο τουρνουά του Ντουμπάι, αποφάσισαν να… χρυσώσουν τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, για να σιγουρέψουν τη συμμετοχή τους.

Σύμφωνα με όσα έγραψε η ιταλική «Gazzetta dello Sport», οι Άραβες πρόσφεραν στους δύο κορυφαίους τενίστες της ATP από 1.2 εκατ. δολάρια, μόνο και μόνο για να αγωνιστούν στο τουρνουά, το οποίο έδινε στον νικητή 529.945 δολάρια και στο φιναλίστ 285.095 δολάρια. Το Νο.1 και το Νο.2 της ATP πήραν δηλαδή υπερδιπλάσια χρήματα από το prize money του τουρνουά μόνο και μόνο για να μην αποσυρθούν, όπως έκαναν οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα Σβίατεκ στο Ντουμπάι, με τον Κάρλος Αλκαράθ να παίρνει επίσης το χρηματικό έπαθλο του νικητή, ενώ ο Γιάνικ Σίνερ πήρε συν 77.625 δολάρια, για την πορεία του μέχρι τους «8».

«Επανάσταση στο τένις»

Ένας από τους τενίστες που έχουν μιλήσει ανοιχτά για το overload του καλεντάρι είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο συμπατριώτης μας, μάλιστα, είχε επισημάνει ότι θα πρέπει να γίνει επανάσταση, για να βελτιωθούν οι συνθήκες και να μειωθούν τα τουρνουά.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας επανάστασης στο τένις, μιας επανάστασης που καθοδηγείται από τους παίκτες. Δεν πρόκειται πλέον απλώς για την επιβίωση στο Tour. Πρόκειται για την ευημερία σε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι εύκολη, αλλά αν το κάνουμε σωστά, το τένις θα μπορούσε να εισέλθει σε μια νέα εποχή.

Μια νέα εποχή μεγαλείου. Αυτή είναι η ευκαιρία μας. Να πάρουμε το παιχνίδι που αγαπάμε και να το κάνουμε καλύτερο. Για τους παίκτες, τους οπαδούς και το μέλλον του αθλήματος. Η επανάσταση είναι εδώ και θα αλλάξει το τένις προς το καλύτερο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο «Χ».

Παίρνει μέτρα η WTA

Η διοργανώτρια αρχή του γυναικείου τένις θέλοντας να προλάβει φαινόμενα όπως αυτό του Ντουμπάι, προχώρησε στη δημιουργία του Tour Architecture Council, ενός ειδικού συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει το καλεντάρι και θα προτείνει σχετικές αλλαγές, οι οποίες μάλιστα ενδεχομένως να ισχύσουν ακόμα και από το 2027. Ηγετικό ρόλο στην ομάδα εργασίας έχει αναλάβει το Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης, Τζέσικα Πεγκούλα.

«Υπάρχει ξεκάθαρο συναίσθημα στην Tour ότι το τρέχον καλεντάρι δεν είναι βιώσιμο για τις παίκτριες», ανέφερε σε επιστολή προς αθλήτριες και διοργανωτές η πρόεδρος της WTA, Βάλερι Καμίλο, την ίδια ώρα που το Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, Κόκο Γκοφ, μίλησε ανοιχτά για το σημαντικό πρόβλημα του υπερφορτωμένου καλεντάρι: «Σε αυτό το σημείο του προγράμματος είναι δύσκολο να παίζεις όλα τα τουρνουά, τώρα που πολλά διαρκούν δύο εβδομάδες. Οι απαιτήσεις από τις παίκτριες γίνονται όλο και περισσότερες».

Σε αυτό το κλίμα, τις τελευταίες ημέρες δύο μεγάλα τουρνουά αποφάσισαν να μειώσουν το prize money, σε αντίθεση με τις μεγάλες αυξήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Το 500άρι τουρνουά στο Ακαπούλκο ανακοίνωσε μείωση των χρηματικών επάθλων ύψους 4.5% σε σχέση με πέρσι, μια απόφαση που όπως ήταν λογικό προκάλεσε αντιδράσεις από τους παίκτες που είναι σε χαμηλότερες θέσεις και συνήθως αποκλείονται στους πρώτους γύρους. Μείωση ύψους 2,87% ανακοίνωσε και το Indian Wells, που είναι ένα από τα κορυφαία τουρνουά στον κόσμο και από πολλούς λογίζεται ως το… 5ο Grand Slam.

Οι περικοπές στα prize money είναι πολύ μικρές και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στους συμμετέχοντες, αλλά είναι σημαντικό ότι έρχονται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το τένις, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες διεκδικούν καλύτερες απολαβές και εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για το αυξημένο καλεντάρι.

Ένα καλεντάρι το οποίο μάλιστα είναι πιθανό να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς είναι πιθανό να έχουμε ένα ακόμα Grand Slam, αυτή τη φορά στην Σαουδική Αραβία, η οποία έχει μπει πολύ δυναμικά στο άθλημα τα τελευταία χρόνια.