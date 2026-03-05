Τσιτσιπάς – Σαποβάλοφ 1-2: Πρόωρος αποκλεισμός στο Indian Wells
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε -και αποκλείστηκε- στον πρώτο γύρο του Indian Wells.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-4) από τον Ντένις Σαποβάλοφ (Νο39 στον κόσμο) στον 1ο γύρο του Indian Wells και αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του τουρνουά.
«Διπλό» το… κακό για τον Έλληνα πρωταθλητή, αφού η ήττα και ο πρόωρος αποκλεισμός του θα τον ρίξουν ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον στο Νο50 των ATP Rankings. Αυτό είναι το δεύτερο σερί τουρνουά που ο «Στεφ» αποκλείεται από τον πρώτο γύρο του, μετά το Ντουμπάι.
Closing out day 1 in style 👔@denis_shapo defeats Stefanos Tsitsipas 6-2 3-6 6-4 to progress in #TennisParadise pic.twitter.com/MoEeH28Uyd
— Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026
Όλη η διαφορά στο ματς έγινε λόγω του κακού πρώτου σερβίς του Τσιτσιπά. Κάπως έτσι ο Σαποβάλοφ εκμεταλλεύθηκε την κατάσταση και έκανε δύο γρήγορα μπρέικ παίρνοντας κεφάλι στο πάντα κομβικό πρώτο σετ. Αντίστοιχα, ο Καναδός δεν έκανε κάποιο σπουδαίο παιχνίδι, αλλά ωστόσο ήταν σταθερός στις επιστροφές του και έκλεισε το σετ εύκολα με 6-2.
Στο δεύτερο, νέο μπρέικ για τον Σαποβάλοφ, όμως αυτή τη φορά ο Τσιτσιπάς αντέδρασε. Βρήκε για λίγο ρυθμό, πίεσε και εκμεταλλεύθηκε -όπως συνέβη και εναντίον του- το χαμηλό ποσοστό του αντιπάλου του στο πρώτο σερβίς. Ήταν πιο ψύχραιμος στα κατάλληλα σημεία και εν τέλει ισοφάρισε 1-1 με 6-3.
Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ωστόσο, ο Σαποβάλοφ ήταν αυτός που έκανε την πιο σωστή διαχείριση και φυσικά ήταν πιο αποτελεσματικός. Ένα μπρέικ στα μέσα του σετ του έδωσε και την ώθηση που χρειάστηκε για τη νίκη, αφού και πάλι το σερβίς του Τσιτσιπά δεν μπόρεσε να αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση, με αποτέλεσμα ο Καναδός να φτάνει στο 6-4 και τη νίκη-πρόκριση.
Ο Έλληνας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 αβίαστα λάθη, έναντι 24 του Σαποβάλοφ, ενώ στους winners ο Καναδός είχε επίσης το προβάδισμα με 24 έναντι 15.
