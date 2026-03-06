Με παρτενέρ τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο διπλό του Indian Wells, όπως έγινε γνωστό.

Ο Ελληνας τενίστας, ο οποίος στο μονό αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοβ με 2-1 σετ και θα χάσει αρκετές θέσεις στην κατάταξη της ATP, θα αγωνιστεί στο διπλό του αμερικάνικου τουρνουά έχοντας στο πλευρό του τον θρυλικό Σέρβο, με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις.

Οι δύο άνδρες έχουν έρθει πολύ κοντά μετά την μετακόμιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα, αλλά και τη διεξαγωγή του σχετικού τουρνουά επιπέδου ATP 250, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη της περσινής σεζόν στην ελληνική πρωτεύουσα και ήταν director ο αδερφός του Σέρβου τενίστα, Τζόρτζε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι είχε βγει για φαγητό με τον Τζόκοβιτς, με τους δύο τενίστες να μιλούν περισσότερο το τελευταίο διάστημα και να έχουν εξαιρετικές σχέσεις, όπως αποδεικνύεται και από την κοινή τους συμμετοχή στο διπλό του Indian Wells.

Το ελληνοσερβικό δίδυμο θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο και θα αντιμετωπίσουν τους Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς, Νο.3 του ταμπλό, σε μια αν μη τι άλλο δύσκολη αποστολή, αφού πρόκειται για ένα από τα καλύτερα δίδυμα στο τουρ.

Όσον αφορά στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας θα κάνει πρεμιέρα στο Indian Wells το Σάββατο, αντιμετωπίζοντας τον Πολωνό Καμίλ Μαϊχράζ.