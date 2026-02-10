Θα μπορούσε να είναι ο… Ρόκι Φέρντιναντ – Η πυγμαχία, ο Τζόσουα και… 100 εκατ. λίρες

Ο Ρίο Φέρντιναντ έγραψε ιστορία με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας καθώς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς της Ευρώπης, κατακτώντας πολλούς τίτλους με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο Φέρντιναντ ήταν «βράχος» στο κέντρο άμυνας της Γιουνάιτεντ και ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχει μιλήσει πολλές φορές με τα πλέον κολακευτικά λόγια για την αξία του παλαίμαχου στόπερ.

Η αξία λοιπόν του Φέρντιναντ ήταν γνωστή σε όλους, αλλά αυτό που ξέρουν ελάχιστοι, είναι η αγάπη του παλαίμαχου διεθνούς άσου για την πυγμαχία.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως όταν ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Γιουνάιτεντ «κρέμασε» τα παπούτσια του, αποφάσισε ν’ ασχοληθεί με την πυγμαχία.

Ήταν μάλιστα έτοιμος ν’ ανέβει στο ρινγκ, έχοντας περάσει πολλούς μήνες στα γυμναστήρια αλλά την τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την σχετική άδεια.

Η απογοήτευση του Φέρντιναντ ήταν μεγάλη, όπως άλλωστε αποκάλυψε και ο ίδιος, λέγοντας πως θ’ ανέβαινε στο ρινγκ για μια «μονομαχία» με τον Άντονι Τζόσουα, για 100 εκατ. λίρες.

«Είχα κάνει σκληρές προπονήσεις για μεγάλο διάστημα και ήμουν έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Είχα μόλις σταματήσει το ποδόσφαιρο κι αυτό ήταν πρόβλημα.

Έπρεπε να βρω κάτι που να με κάνει να ξεχάσω την μπάλα και σκέφτηκα αμέσως το μποξ.

Προπονήθηκα και περίμενα την άδεια για να μπω στο ρινγκ. Πίστευα πως ήταν ένα τυπικό θέμα κι ότι δεν θα προέκυπτε κανένα πρόβλημα, αλλά τελικά δεν μου έδωσαν την άδεια για ν’ αγωνιστώ.

Ήταν μια μεγάλη απογοήτευση για μένα, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Κι όμως ήμουν έτοιμος για έναν αγώνα με τον Τζόσουα, για 100 εκατ. λίρες», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του παλαίμαχου κεντρικού αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί η πυγμαχία να έχασε ένα νέο μεγάλο αστέρι, το σίγουρο όμως είναι ότι ο Ρίο Φέρντιναντ θα μείνει στην ιστορία ως ένας τεράστιος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έγραψε ιστορία στο «θέατρο των ονείρων» με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ίσως να γίνονταν και εξαιρετικός πυγμάχος αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ.