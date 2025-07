Ο Φέρντιναντ στέλνει μήνυμα στον Αμορίμ – «Αυτός είναι ο ιδανικός σέντερ φορ για την Γιουνάιτεντ»

Ο Ρίο Φέρντιναντ υπήρξε εμβληματική μορφή για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την «χρυσή» εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και η άποψη του παλαίμαχου κεντρικού αμυντικού, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Φέρντιναντ αναφέρθηκε στα μεταγραφικά θέματα της πρώην ομάδας του, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην απόκτηση σέντερ φορ και είχε μάλιστα να πει πολλά.

Φρόντισε μάλιστα να προτείνει και τον στράικερ που θεωρεί ιδανική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης της Γιουνάιτεντ, ενώ δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί και στην διαφαινόμενη απόκτηση του Γκιόκερες από την Άρσεναλ.

«Αν κάποιος ακούει αυτά που λέω κι ενδιαφέρεται για την Γιουνάιτεντ, τότε θα πω ξανά για τον Βίκτορ Όσιμεν. Αυτός είναι ο σέντερ φορ που πρέπει να πάρει η πρώην ομάδα μου και το έχω πει και στο παρελθόν.

Είναι παίκτης περιοχής, είναι έμπειρος και ξέρει πως να σκοράρει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εντυπωσιακό προφίλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο παίκτη.

Είδα μάλιστα σήμερα ότι η Γαλατά έκανε επίσημη πρόταση 58 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη. Αυτό το ποσό δεν είναι μεγάλο αν πρόκειται μια ομάδα να πάρει έναν τόσο ικανό σέντερ φορ.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά τα λεφτά είναι… φιστίκια» υποστήριξε χαρακτηριστικά η παλιά μεγάλη δόξα της Γιουνάιτεντ.

👏 “I’ve said Osimhen for a while.”

🥜 “Galatasaray has put a £50m bid in. That’s peanuts in today’s market.”

