«Η Αλ Χιλάλ θέλει να κάνει το μπαμ του καλοκαιριού με Οσιμέν»

Η Αλ Χιλάλ είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον Οσιμέν από την Νάπολι.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πρωταγωνιστεί έντονα στο «μεταγραφικό παζάρι». Αυτή τη φορά στο στόχαστρο είναι ο παίκτης των πρωταθλητών Ιταλίας.

Ο Οσιμέν την σεζόν που ολοκληρώθηκε υπήρξε δανεικός με την Γαλατάσαραι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος πέτυχε 37 γκολ σε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Fonti vicine all’Al-Hilal confermano che il club arabo ha comunicato al Napoli di essere pronto a pagare la clausola (75m€) per Victor Osimhen.

L’Al-Hilal è in attesa del via libera dell’attaccante nigeriano per completare l’operazione. pic.twitter.com/QDd8vymUAE

— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 7, 2025