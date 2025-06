Επίσημο: Στην Αλ Χιλάλ ο Ιντζάγκι (pic, vid)

Η Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι δεν μπόρεσε να κατακτήσει κάποιον τίτλο, καθώς έχασε στον τελικό του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν με το βαρύ 5-0, έχασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας από την Μίλαν με συνολικό σκορ 1-4, στο πρωτάθλημα… αυτοκτόνησε καθώς έχασε τον τίτλο στο… 90′ από την Νάπολι, όπως απέτυχε και στο Σούπερ Καπ Ιταλίας.

Μετά από αυτή την κάκιστη σεζόν στους «νερατζούρι», ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από το Μιλάνο με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ και μάλιστα με ένα μυθικό συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια δύο χρόνων και απολαβές που θα φτάνουν συνολικά στα 52 εκατ. ευρώ για τη διετία!

From 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 to the 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 🇮🇹 ➡ 🇸🇦 pic.twitter.com/lBGBpCwOPf

