Τελευταίο ματς του Ιντζάγκι με την Ίντερ: Σύμφωνησε με την Αλ Χιλάλ και φεύγει μετά τον τελικό με την Παρί (pic)

Η Ίντερ μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση. Αυτό το παιχνίδι όμως φαίνεται πως θα είναι και το τελευταίο του Σιμόνε Ιντζάγκι στον πάγκο των «νερατζούρι».

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», η Αλ Χιλάλ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον 49χρονο προπονητή, ο οποίος θα διαδεχτεί τον Ζόρζε Ζεσούς. Ο Ιντζάγκι βέβαια δηλώνει προσηλωμένος στην Ίντερ, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά πριν από ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.

Το μόνο που απομένει πάντως φαίνεται πως είναι οι υπογραφές, οι οποίες αναμένονται τις επόμενες μέρες. Βάσει των πληροφοριών ο Ιντζάγκι έχει συμφωνήσει για δύο χρόνια με 50 εκατ. ευρώ συνολικές απολαβές.

