O Ιντζάγκι απέρριψε πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Οι τραγικές εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι συνεχόμενες απώλειες βαθμών σε πρωτάθλημα και Europa League έχουν φέρει τον Έρικ Τεν Χαγκ στην πόρτα της εξόδου, με τους ανθρώπους της βρετανικής ομάδας να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Ολλανδού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Ιταλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «χτύπησε» την πόρτα του Σιμόνε Ιντζάγκι, αλλά ο προπονητής της Ίντερ απάντησε αρνητικά στην πρόταση που δέχθηκε από τον βρετανικό σύλλογο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η κρούση στον τεχνικό της Ίντερ μάλιστα έγινε πριν από το παιχνίδι της Γιουνάιτεντ με την Πόρτο, όπου οι «κόκκινοι διάβολοι» γλίτωσαν την ήττα στο 91’, χάρη στο γκολ του Μαγκουάιρ.

«Τις προηγούμενες ημέρες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε στον Σιμόνε Ιντζάγκι τη δυνατότητα να αναλάβει άμεσα τη θέση του πρώτου προπονητή κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, όμως ο Ιντζάγκι απέρριψε την πρόταση», αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο Παλμέρι.

Manchester United in past days offered to Simone Inzaghi to take over managerial job with immediate effect during international break but Inzaghi declinedhttps://t.co/cJWRcboZUR

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 4, 2024