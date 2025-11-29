newspaper
Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 07:04

Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες

Μεταφέρονται τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών - Μεγάλες αντιδράσεις από τους δήμους

Εύη Σάλτου - Προκόπης Γιόγιακας
Στο Κτηματολόγιο εντάσσονται οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) με βάση τον νέο σχεδιασμό που προωθεί η κυβέρνηση, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο σχεδιασμός προβλέπει πως στους δήμους παραμένουν τα τμήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ, όπως διευκρινίστηκε, στο Κτηματολόγιο μεταφέρονται μόνο τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών. Ο νέος σχεδιασμός θα λειτουργήσει πειραματικά – σε ορισμένες περιφέρειες – μέσα στο 2026 και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το 2027.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκαναν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστέργιου, το Κτηματολόγιο μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό κόμβο για τη δόμηση και τις άδειες.

Οι έξι νέοι άξονες

Ειδικότερα, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει:

1. Υπηρεσίες μιας στάσης (one-stop-shop). Ολες οι διαδικασίες δόμησης και Κτηματολογίου συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, μειώνοντας, έτσι, κατά πολύ τον χρόνο και τα βήματα που απαιτούνται για τον ιδιοκτήτη και τον μηχανικό.

2. Πλήρη ψηφιακή διαλειτουργικότητα. Η πλατφόρμα e-Αδειες, οι δηλώσεις αυθαιρέτων και τα συστήματα του Κτηματολογίου συνδέονται μέσω G-Cloud, εξασφαλίζοντας ενιαία πρόσβαση αλλά και άμεση ανταλλαγή δεδομένων.

3. Κωδικοποίηση και εφαρμογή ενιαίας νομοθεσίας, πολεοδομικά σχέδια με αξιοποίηση ψηφιακών χαρτών.

4. Κέντρα Δόμησης με κεντρικό συντονισμό, όπου οι νέες δομές θα λειτουργούν υπό ενιαία εποπτεία, διασφαλίζοντας αντικειμενικότητα, διαφάνεια και καλύτερη οργάνωση πόρων.

5. Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών. Το εκτεταμένο δίκτυο Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων, που ήδη ταυτίζεται στο 97% της επικράτειας με το δίκτυο των ΥΔΟΜ, θα προσφέρει πολύτιμη έτοιμη βάση για λειτουργική μετάβαση με περιορισμένο κόστος.

6. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Η διασύνδεση των συστημάτων δημιουργεί δυνατότητες για καινοτόμες εφαρμογές γύρω από τα ακίνητα, διευκολύνοντας μηχανικούς, ιδιοκτήτες και επενδυτές στην πρόσβαση και αξιοποίηση πληροφοριών.

Γιατί γίνεται αλλαγή… στέγης

Οπως αναφέρθηκε χθες, η ένταξη των ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο γίνεται επειδή, μεταξύ άλλων, έπειτα από 15 χρόνια από τον νόμο «Καλλικράτης», μόνο οι 185 από τους συνολικά 332 δήμους (56%) διαθέτουν ΥΔΟΜ, ενώ το 44% αυτών δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ και εξυπηρετούνται από όμορους και μη δήμους, πολύ συχνά αναποτελεσματικά.

Επιπλέον, ο μέσος χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας κυμαίνεται μεταξύ 6 και 8 μηνών, ενώ έχουν υπάρξει ακόμα και περιπτώσεις μέγιστου χρόνου έκδοσης που υπερβαίνουν τα 5 έτη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με τα όσα εισηγήθηκαν οι δύο υπουργοί, ο πολυκερματισμός σε μικρές ΥΔΟΜ με ελλιπή στελέχωση και με τη διασπορά της γνώσης έχει οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες και εφαρμογές της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων όμορων δήμων να βιώνουν διαφορετικά την εφαρμογή της νομοθεσίας και να μην αποδίδεται ισονομία.

Οπως ξεκαθαρίστηκε, κατά τη διάρκεια παρουσίασης:

(Α) Η λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου παραμένει αμετάβλητη. Ολες οι αρμοδιότητες, διαδικασίες και υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα προς τον πολίτη εξακολουθούν να εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο, από το ίδιο προσωπικό και στα ίδια σημεία εξυπηρέτησης.

(Β) Το προσωπικό του Κτηματολογίου δεν επηρεάζεται, με δεδομένο ότι άλλο προσωπικό (από τις σημερινές ΥΔΟΜ) θα στελεχώσει τα Κέντρα Δόμησης. Οι θέσεις, τα καθήκοντα και η υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υφιστάμενων εργαζομένων παραμένουν απολύτως αμετάβλητα. Δεν προβλέπεται μεταβολή στις οργανικές μονάδες που ήδη λειτουργούν.

(Γ) Δημιουργούνται νέες αυτοτελείς μονάδες (Κέντρα Δόμησης με προσωπικό από τις υφιστάμενες ΥΔΟΜ), οι οποίες θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες που έως σήμερα ασκούσαν οι Υπηρεσίες Δόμησης των Τμημάτων Εκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχων Κατασκευών, ενώ το Τμήμα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού παραμένει σε τοπικό επίπεδο στους δήμους.

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη

Σύνταξη
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη

Σύνταξη
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη

Σύνταξη
Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας
Ελλάδα 28.11.25
Ελλάδα 28.11.25

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο Πεδίο Βολής Αφάντου - Θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη μοιραία έκρηξη

Σύνταξη

Σύνταξη
Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας

Προκόπης Γιόγιακας
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης

Τάσος Μαντικίδης
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη

Σύνταξη
Βραζιλία: Εφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μπολσονάρο
Κάθειρξη 27 ετών
Κάθειρξη 27 ετών 29.11.25

Εφεση από τον Μπολσονάρο κατά της καταδίκης του

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», με την έφεση που κατέθεσαν εναντίον της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
Τσαπίτος 29.11.25

ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπεζ, που παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2024 και γιος του Ελ Τσάπο», συμμετείχε στην παράδοση στις ΗΠΑ του συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο, γράφουν οι New York Times
New York Times 29.11.25

«Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο»

Οι New York Times γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο που η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη
Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Εξαιρετικό λίπασμα 28.11.25

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
