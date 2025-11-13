newspaper
Κτηματολόγιο: Ψηφιακές πράξεις και ηλεκτρονικοί χάρτες
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Νοεμβρίου 2025 | 06:09

Κτηματολόγιο: Ψηφιακές πράξεις και ηλεκτρονικοί χάρτες

Οδηγός 15 ερωτήσεων - απαντήσεων για το πώς μπορούν με ασφάλεια οι κάτοχοι των ακινήτων να αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της περιουσίας τους

ΡεπορτάζΠροκόπης Γιόγιακας
A
A
Spotlight

Το τοπίο των συναλλαγών στο Κτηματολόγιο έχει αλλάξει. Οι παραδοσιακές χρονοβόρες διαδικασίες πλέον υποκαθίστανται από αυτοματοποιημένες πλατφόρμες, που επιτρέπουν την ηλεκτρονική πρόσβαση σε στοιχεία ιδιοκτησίας, την υποβολή δηλώσεων, αλλά και τη διεκπεραίωση πράξεων μεταβίβασης χωρίς φυσική παρουσία.

Και μπορεί όλο αυτό να ακούγεται ελκυστικό, ωστόσο, για πολλούς ιδιοκτήτες,  ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία – που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία -, όλες αυτές οι αλλαγές τούς φαίνονται… βουνό.

Για τον λόγο αυτόν «ΤΑ ΝΕΑ» , με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 10+5 ερωτήσεις – απαντήσεις, όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινούνται με ασφάλεια στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον και να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα ιδιοκτησιακά στοιχεία των ακινήτων τους.

1. Πώς μπορεί ένας ιδιοκτήτης να χρησιμοποιήσει τον ψηφιακό χάρτη ακινήτου;

Μπαίνοντας ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση maps.ktimatologio.gr ανοίγεται μπροστά στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή του ο χάρτης της Ελλάδας. Εκεί, του δίνεται η δυνατότητα να κάνει αναζήτηση των περιουσιακών του στοιχείων χρησιμοποιώντας είτε τον ΚΑΕΚ, είτε τον νομό όπου βρίσκονται, είτε τις συντεταγμένες.

Επιπλέον, μπορεί να «ζουμάρει» και να βρει ένα ακίνητο σε όποιο στάδιο και αν είναι το Κτηματολόγιο, αλλά και την έκταση με την οποία έχει καταγραφεί κατά το στάδιο της κτηματογράφησης. Ακόμη μπορεί να ενημερωθεί για το στάδιο που βρίσκεται η κτηματογράφηση καθώς και να συγκρίνει την κατάσταση του ακινήτου όπως απεικονίζεται στις αεροφωτογραφίες των ετών 2015-2016, 2010-2011, 2007-2009 και 1945-1960.

2. Τι μπορεί να κάνει για τις αρχικές εγγραφές;

Μέσω της εφαρμογής ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoInitialRecords.aspx όποιος ιδιοκτήτης έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, μπορεί να δει το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα που τον αφορούν. Σημειώνεται πως οι λεγόμενες «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου  απεικονίζουν τη νομική και χωρική πληροφορία για ένα ακίνητο, όπως ίσχυε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης.

3. Πώς ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων του;

Με την εφαρμογή ktimanet.gr/Myktima/MyKtima/ παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων, στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου. Η είσοδος γίνεται με χρήση των κωδικών taxisnet, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να λάβει: (Α) Απόσπασμα Γεωγραφικής Βάσης και (Β) Απόσπασμα Χωρικής Βάσης.

4. Τι ισχύει για την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης;

Κάνοντας «κλικ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio.gr/e-services/12, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει και να παραλάβει αποκλειστικά ψηφιακά όλες τις ώρες της ημέρας (7 φορές την εβδομάδα): Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων και κτηματογραφικό διάγραμμα.

5. Ποια πιστοποιητικά διατίθενται ηλεκτρονικά;

Διατίθενται: Το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου. Το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Το πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων. Το κτηματογραφικό διάγραμμα. Το αντίγραφο πράξης. Το αντίγραφο από το αρχείο κτηματογράφησης και το πιστοποιητικό φυσικού ή νομικού προσώπου

6. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων;

Η είσοδος σε αυτό γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης enexyra.ktimatologio.gr. Σημειώνεται ότι το Μητρώο αντικαθιστά πλήρως τα παλαιά έντυπα βιβλία ενεχύρων και τηρείται κεντρικά και αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή από τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη μορφή περιγραφικής βάσης δεδομένων για το σύνολο της χώρας.

7. Τι προβλέπεται για την ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων;

Μέσω της εφαρμογής ktimanet.gr/Professionals/Account/LoginCitizen μπορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία που λειτουργούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, αιτήσεις καταχώρισης για την εγγραφή στο Κτηματολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενοι και να παραλάβουν ψηφιακά (σε μορφή pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης για την ίδια πράξη. Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που έχει υποβληθεί.

8. Τι ισχύει για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων;

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ktimatologio.gr/e-services/9, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να υποβάλει αίτηση για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων για ακίνητα στα οποία είναι δικαιούχος και στα οποία έχουν καταχωριστεί στοιχεία τα οποία είναι εύκολο να διορθωθούν.

Ποια είναι αυτά; (Ι) Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα ίσης αποδεικτικής ισχύος π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου, εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος κ.λπ. (ΙΙ) Στοιχεία σχετικά με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο.

9. Τι πρέπει να ξέρει ένας ιδιοκτήτης για τη λήψη αντίγραφου κτηματολογικού φύλλου;

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει πως αυτό παρέχεται μέσω της εφαρμογής gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ellenes-tou-exoterikou/antigrapho-ktematologikou-phullou. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα έντυπο οφειλής τελών για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο με την πληρωμή, εντός 7 ημερών, του οφειλόμενου ποσού.

10. Τι ισχύει για τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων;

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio.gr/e-services/12 ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων που έχουν ενταχθεί στον φορέα, αντίγραφα πράξεων, όπως και όλα τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα υποθηκοφυλακεία.

11. Ποια είναι τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών;

• Αντίγραφο πράξης

• Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών

• Αντίγραφο μερίδας

• Πιστοποιητικό ακτημοσύνης

• Πιστοποιητικό μετεγγραφής/εγγραφής

• Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)

• Πιστοποιητικό βαρών

• Πιστοποιητικό διεκδικήσεων

• Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη

• Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης

• Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης

• Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής

• Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

12. Πώς γίνεται η επιβεβαίωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών;

Γίνεται μέσω της εφαρμογής ktimatologio.gr/e-services/13.

13. Τι προβλέπεται για το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος;

Με την είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimanet.gr/ApodeiktikoKHD παρέχεται η υπηρεσία μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί η γνησιότητα ενός Αποδεικτικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος μέσω του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) και να δοθεί αντίτυπο του αποδεικτικού.

14. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας ιδιοκτήτης για το διανυσματικό αρχείο κτηματογραφικού διαγράμματος;

Πως με την υπηρεσία που παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  ktimanet.gr/ExtractDXF δίνονται, και σε διανυσματική μορφή, τα στοιχεία των συντεταγμένων ενός κτηματογραφικού διαγράμματος, με χρήση του μοναδικού κωδικού που αναγράφεται στο χορηγούμενο από το Κτηματολογικό Γραφείο κτηματογραφικό διάγραμμα. Το κτηματογραφικό διάγραμμα χορηγείται κατόπιν αίτησης, για χρήση σε εγγραπτέες πράξεις ή αιτήσεις διόρθωσης που επιφέρουν χωρική μεταβολή στα διαγράμματα του Κτηματολογίου.

15. Πώς γίνεται ο υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων;

Μέσω της εφαρμογής gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ellenes-tou-exoterikou/upologismos-ktematologikon-telon-kai-dikaiomaton, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να υπολογίσει μόνος του το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει για την εκάστοτε συναλλαγή του με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.ά.).

Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Δημογραφικό: Η δύσκολη «θεραπεία» και οι αγορές εργασίας του μέλλοντος
Σκληρές αποφάσεις 13.11.25

Η δύσκολη «θεραπεία» για τις δραματικές επιπτώσεις του δημογραφικού - Οι αγορές εργασίας του μέλλοντος

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της μακροβιότητας καλούν σε ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη
Οικονομία 13.11.25

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο ναυτιλιακός κλάδος οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για άμεση χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει τη διάλυση των πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα - Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Λάθη που στοιχίζουν 13.11.25

Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Levi’s πουλάει τζιν 300 δολαρίων;

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»
Euroleague 13.11.25

Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Στη στιγμή του αγώνα, τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που επισκίασε το αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού
Ελλάδα 13.11.25

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στις 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές
ΑΙ πνευματικότητα 13.11.25

Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές

Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιησού Χριστό μέσω chatbot, θα το κάνατε; Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουν πνευματική καθοδήγηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Εκκωφαντικοί τριγμοί 13.11.25

Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Ελλάδα 13.11.25

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Ο ηλικιωμένος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό

Σύνταξη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
