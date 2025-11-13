Κτηματολόγιο: Ψηφιακές πράξεις και ηλεκτρονικοί χάρτες

Το τοπίο των συναλλαγών στο Κτηματολόγιο έχει αλλάξει. Οι παραδοσιακές χρονοβόρες διαδικασίες πλέον υποκαθίστανται από αυτοματοποιημένες πλατφόρμες, που επιτρέπουν την ηλεκτρονική πρόσβαση σε στοιχεία ιδιοκτησίας, την υποβολή δηλώσεων, αλλά και τη διεκπεραίωση πράξεων μεταβίβασης χωρίς φυσική παρουσία.

Και μπορεί όλο αυτό να ακούγεται ελκυστικό, ωστόσο, για πολλούς ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία – που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία -, όλες αυτές οι αλλαγές τούς φαίνονται… βουνό.

Για τον λόγο αυτόν «ΤΑ ΝΕΑ» , με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 10+5 ερωτήσεις – απαντήσεις, όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινούνται με ασφάλεια στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον και να έχουν ασφαλή πρόσβαση στα ιδιοκτησιακά στοιχεία των ακινήτων τους.

1. Πώς μπορεί ένας ιδιοκτήτης να χρησιμοποιήσει τον ψηφιακό χάρτη ακινήτου;

Μπαίνοντας ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση maps.ktimatologio.gr ανοίγεται μπροστά στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή του ο χάρτης της Ελλάδας. Εκεί, του δίνεται η δυνατότητα να κάνει αναζήτηση των περιουσιακών του στοιχείων χρησιμοποιώντας είτε τον ΚΑΕΚ, είτε τον νομό όπου βρίσκονται, είτε τις συντεταγμένες.

Επιπλέον, μπορεί να «ζουμάρει» και να βρει ένα ακίνητο σε όποιο στάδιο και αν είναι το Κτηματολόγιο, αλλά και την έκταση με την οποία έχει καταγραφεί κατά το στάδιο της κτηματογράφησης. Ακόμη μπορεί να ενημερωθεί για το στάδιο που βρίσκεται η κτηματογράφηση καθώς και να συγκρίνει την κατάσταση του ακινήτου όπως απεικονίζεται στις αεροφωτογραφίες των ετών 2015-2016, 2010-2011, 2007-2009 και 1945-1960.

2. Τι μπορεί να κάνει για τις αρχικές εγγραφές;

Μέσω της εφαρμογής ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoInitialRecords.aspx όποιος ιδιοκτήτης έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, μπορεί να δει το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα που τον αφορούν. Σημειώνεται πως οι λεγόμενες «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου απεικονίζουν τη νομική και χωρική πληροφορία για ένα ακίνητο, όπως ίσχυε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης.

3. Πώς ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων του;

Με την εφαρμογή ktimanet.gr/Myktima/MyKtima/ παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων, στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου. Η είσοδος γίνεται με χρήση των κωδικών taxisnet, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να λάβει: (Α) Απόσπασμα Γεωγραφικής Βάσης και (Β) Απόσπασμα Χωρικής Βάσης.

4. Τι ισχύει για την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης;

Κάνοντας «κλικ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio.gr/e-services/12, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει και να παραλάβει αποκλειστικά ψηφιακά όλες τις ώρες της ημέρας (7 φορές την εβδομάδα): Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων και κτηματογραφικό διάγραμμα.

5. Ποια πιστοποιητικά διατίθενται ηλεκτρονικά;

Διατίθενται: Το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου. Το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Το πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων. Το κτηματογραφικό διάγραμμα. Το αντίγραφο πράξης. Το αντίγραφο από το αρχείο κτηματογράφησης και το πιστοποιητικό φυσικού ή νομικού προσώπου

6. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων;

Η είσοδος σε αυτό γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης enexyra.ktimatologio.gr. Σημειώνεται ότι το Μητρώο αντικαθιστά πλήρως τα παλαιά έντυπα βιβλία ενεχύρων και τηρείται κεντρικά και αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή από τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη μορφή περιγραφικής βάσης δεδομένων για το σύνολο της χώρας.

7. Τι προβλέπεται για την ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων;

Μέσω της εφαρμογής ktimanet.gr/Professionals/Account/LoginCitizen μπορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία που λειτουργούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, αιτήσεις καταχώρισης για την εγγραφή στο Κτηματολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενοι και να παραλάβουν ψηφιακά (σε μορφή pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης για την ίδια πράξη. Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που έχει υποβληθεί.

8. Τι ισχύει για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων;

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ktimatologio.gr/e-services/9, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να υποβάλει αίτηση για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων για ακίνητα στα οποία είναι δικαιούχος και στα οποία έχουν καταχωριστεί στοιχεία τα οποία είναι εύκολο να διορθωθούν.

Ποια είναι αυτά; (Ι) Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα ίσης αποδεικτικής ισχύος π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου, εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος κ.λπ. (ΙΙ) Στοιχεία σχετικά με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο.

9. Τι πρέπει να ξέρει ένας ιδιοκτήτης για τη λήψη αντίγραφου κτηματολογικού φύλλου;

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει πως αυτό παρέχεται μέσω της εφαρμογής gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ellenes-tou-exoterikou/antigrapho-ktematologikou-phullou. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα έντυπο οφειλής τελών για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο με την πληρωμή, εντός 7 ημερών, του οφειλόμενου ποσού.

10. Τι ισχύει για τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων;

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimatologio.gr/e-services/12 ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων που έχουν ενταχθεί στον φορέα, αντίγραφα πράξεων, όπως και όλα τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα υποθηκοφυλακεία.

11. Ποια είναι τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών;

• Αντίγραφο πράξης

• Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών

• Αντίγραφο μερίδας

• Πιστοποιητικό ακτημοσύνης

• Πιστοποιητικό μετεγγραφής/εγγραφής

• Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)

• Πιστοποιητικό βαρών

• Πιστοποιητικό διεκδικήσεων

• Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη

• Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης

• Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης

• Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής

• Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

12. Πώς γίνεται η επιβεβαίωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών;

Γίνεται μέσω της εφαρμογής ktimatologio.gr/e-services/13.

13. Τι προβλέπεται για το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος;

Με την είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimanet.gr/ApodeiktikoKHD παρέχεται η υπηρεσία μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί η γνησιότητα ενός Αποδεικτικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος μέσω του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) και να δοθεί αντίτυπο του αποδεικτικού.

14. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας ιδιοκτήτης για το διανυσματικό αρχείο κτηματογραφικού διαγράμματος;

Πως με την υπηρεσία που παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ktimanet.gr/ExtractDXF δίνονται, και σε διανυσματική μορφή, τα στοιχεία των συντεταγμένων ενός κτηματογραφικού διαγράμματος, με χρήση του μοναδικού κωδικού που αναγράφεται στο χορηγούμενο από το Κτηματολογικό Γραφείο κτηματογραφικό διάγραμμα. Το κτηματογραφικό διάγραμμα χορηγείται κατόπιν αίτησης, για χρήση σε εγγραπτέες πράξεις ή αιτήσεις διόρθωσης που επιφέρουν χωρική μεταβολή στα διαγράμματα του Κτηματολογίου.

15. Πώς γίνεται ο υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων;

Μέσω της εφαρμογής gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ellenes-tou-exoterikou/upologismos-ktematologikon-telon-kai-dikaiomaton, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να υπολογίσει μόνος του το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει για την εκάστοτε συναλλαγή του με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.ά.).

