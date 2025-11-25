newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Νοεμβρίου 2025 | 09:27

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Πώς οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες επιλύουν εκκρεμότητες και διασφαλίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας για χιλιάδες πολίτες

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Με τις εκκρεμότητες στο Κτηματολόγιο και τους Δασικούς Χάρτες να παραμένουν βραχνάς για χιλιάδες ιδιοκτήτες, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθούν νέες ρυθμίσεις που υπόσχονται αποκατάσταση των αδικιών και προστασία των περιουσιών.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στις Επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να εισήχθη για ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Στόχος να απεγκλωβιστούν οι πολίτες που έχουν μπλέξει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες ή ακόμα και σε νομικές περιπέτειες που διαρκούν χρόνια.

Η νέα νομοθεσία προωθεί λύσεις για την αποκατάσταση ιδιοκτησιών που αφορούν ακίνητα που αδίκως καταγράφηκαν ως «δασικά» ή ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» με συνέπεια να έχουν περιέλθει ή να κινδυνεύουν να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τις γεωμετρικές… αστοχίες στη διαδικασία κτηματογράφησης, ειδικότερα στις περιπτώσεις της Λευκάδας, της Λέσβου και της Χίου, επιδιώκοντας την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και την αποκατάσταση των ανακριβών εγγραφών.

Δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να διορθώσουν την κτηματολογική εγγραφή σε περιπτώσεις δασικών χαρτών

Διορθώσεις και αποκατάσταση ακινήτων

Πιο συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να διορθώσουν την κτηματολογική εγγραφή σε περιπτώσεις δασικών χαρτών και να «βγάλουν» τα ακίνητά τους από το Δασικό Χάρτη. Αφορά ιδιοκτησίες που, μεταξύ άλλων, πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

– υφίσταται απόφαση Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων με την οποία έγινε δεκτή προβληθείσα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έκδοσή της,

– βρίσκεται σε περιοχή που εξαιρέθηκε της ανάρτησης του δασικού χάρτη και του κυρωμένου δασικού χάρτη και προσκομίζεται βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης ότι η έκταση υπάγεται σε εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, σχέδιο πόλεως η πράξη οριοθέτησης οικισμού.

– βρίσκεται σε περιοχή που εξαιρέθηκε της ανάρτησης του δασικού χάρτη και του κυρωμένου δασικού χάρτη και προσκομίζεται πράξη χαρακτηρισμού (άρθρο 14 του ν. 998/1979) που προσδιορίζει ότι η έκταση δεν υπάγεται στις βασικές κατηγορίες δασικών εκτάσεων (δάσος, δασική έκταση κλπ.) καθώς και πιστοποιητικά τελεσιδικίας αυτής

– βρίσκεται εντός περιοχής κυρωμένου δασικού χάρτη που δεν σημαίνεται ως δάσος, δασική έκταση κλπ., προσκομίζεται δε προς απόδειξη απόσπασμα δασικού χάρτη.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη συμπλήρωση και αποσαφήνιση του υφιστάμενου πλαισίου εξωδικαστικής διόρθωσης των σχετικών κτηματολογικών εγγραφών. Έτσι, όταν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι διορθώσεις θα γίνονται από τα Κτηματολογικά Γραφεία, και τα ακίνητα θα μπορούν να επανέλθουν στις πραγματικές τους καταχωρήσεις, αποκαθιστώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Εξωδικαστική διαδικασία για την επιστροφή ακινήτων στο Δημόσιο
Για τα ακίνητα που είναι καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και άρα περιέρχονται στο Δημόσιο ή στους Δασικούς Χάρτες ως δασικά, οι προωθούμενες ρυθμίσεις εισάγουν διαδικασία εξωδικαστικής διόρθωσης των εγγραφών.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η επίλυση του ζητήματος αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν συμπεριληφθεί στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες με δικαιούχο κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο και για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση για δικαίωμα κυριότητας μετά την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η ίδια δήλωση θα επέχει θέση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος που θα εξετάζεται από το Κτηματολογικό Γραφείο, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Για τα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί στο δασικό χάρτη με δικαιούχο κυριότητας το Δημόσιο, οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν ότι ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προσκομίσει στο Κτηματολογικό Γραφείο (σε όσες περιπτώσεις δεν έχει προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης) την απόφαση με την οποία έγινε δεκτή προσβληθείσα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, έως την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος διόρθωσης.

Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάζονταν να καταφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία τους. Η νέα νομοθεσία προνοεί για την απλοποίηση αυτής της διαδικασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να διορθώσουν τα σφάλματα με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων ιδιοκτησίας και τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για Λευκάδα, Λέσβο και Χίο, των οποίων η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα πλέον της μιας 25ετίας

Ειδική διαδικασία για την κτηματογράφηση σε Λευκάδα, Λέσβο και Χίο

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για τις περιοχές της Λευκάδας, της Λέσβου και της Χίου των οποίων η κτηματογράφηση, η οποία περιλαμβανόταν στα πρώτα πιλοτικά προγράμματα, βρίσκεται σε εκκρεμότητα πλέον της μιας 25ετίας. Εξαιτίας μεγάλου αριθμού ανακριβών δηλώσεων, οι εκτάσεις που δηλώθηκαν κάλυπταν… άλλο ένα νησί. Και παρότι ξεκίνησαν προ πενταετίας νέα προγράμματα επαναπροσδιορισμού ακινήτων οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Έτσι, σε αυτές τις περιοχές, η νέα νομοθεσία επιδιώκει την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης, διορθώνοντας τις αποκλίσεις στις γεωμετρικές θέσεις των γεωτεμαχίων και τις καταχωρήσεις των ακινήτων. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα δημόσιας ψηφιακής ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, που θα ενσωματώνουν τα αποτελέσματα των αυτοψιών στα ακίνητα που προηγήθηκαν, καθώς και του θεσμού του Πιστοποιημένου Μηχανικού για την εξέταση των αντιρρήσεων κατά των αναρτήσεων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, στην επιτάχυνση των διαδικασιών διόρθωσης και στην αποκατάσταση των αδικιών που είχαν δημιουργηθεί λόγω των λανθασμένων καταχωρήσεων στα Κτηματολόγια και στους Δασικούς Χάρτες. Επιπλέον, στοχεύουν στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, το οποίο παραμένει ημιτελές στα τρία νησιά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο