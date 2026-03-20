Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Μαρτίου 2026, 06:00

Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους

ΡεπορτάζΠροκόπης Γιόγιακας
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Η έλλειψη τίτλων, η εγκατάλειψη χιλιάδων αγροτεμαχίων – που στα χρόνια που πέρασαν αναδασώθηκαν – αλλά και τα μπερδεμένα κληρονομικά μερίδια είναι μόνο μερικά από τα άλυτα προβλήματα του Κτηματολογίου, και αυτό, παρά το γεγονός πως η κτηματογράφηση οδεύει – τυπικά τουλάχιστον – προς την ολοκλήρωσή της.

Επιπλέον, υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρησικτησία, την αναγνώριση των δικαιωμάτων, αλλά και τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα, προβλήματα που λύνονται / ξεκαθαρίζονται μόνο μέσω της νομικής οδού.

Ετσι, σε μια προσπάθεια να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για να διευθετήσουν τέτοιου είδους ζητήματα, με νομοθετική ρύθμιση, το Δημόσιο δεν καταθέτει κτηματολογικές αγωγές για διόρθωση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο μέχρι το τέλος του ερχόμενου Μαΐου.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που οδηγούν σε οριστική εξαφάνιση κτηματολογικών αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικές περιουσίες περιλαμβάνονται σε νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Αναμένεται δηλαδή ένα νέο – οριστικό – πλαίσιο, το οποίο θα καλύψει την προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για αναστολή χιλιάδων κτηματολογικών αγωγών, με ενάγον το Δημόσιο.

Στο μεταξύ, το πρόβλημα παραμένει. Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσειςόλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους.

1) Τι ισχύει με την παράταση;

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2026η προσωρινή αναστολή κατάθεσης νέων κτηματολογικών αγωγών από το Δημόσιο που έχουν ως αντικείμενο τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο.

Σε γενικές γραμμές, η παράταση της προσωρινής αναστολής έως τις 31 Μαΐου 2026 παγώνει κάθε διεκδίκηση από το ελληνικό Δημόσιο που αφορά διόρθωση πρώτων εγγραφών. Αυτό δίνει «ανάσα» σε ιδιοκτήτες που φοβούνταν προσφυγή του Δημοσίου.

Προσοχή! Η ρύθμιση αφορά μόνο αγωγές διόρθωσης πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου με ενάγον το Δημόσιο και δεν αφορά άλλες ιδιωτικές διαφορές.

2) Ποιους ιδιοκτήτες αφορά η παράταση;

Αφορά όσους:

• διαθέτουν ακίνητα που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

• διαθέτουν εκτάσεις τις οποίες διεκδικεί το Δημόσιο ως δασικές ή δημόσιες.

• διαθέτουν τίτλους πριν από το 1923.

• διαθέτουν αγροτεμάχια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

3) Πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά;

Σημαίνουν:

• περισσότερο χρόνο για να διευθετηθούν υποθέσεις χωρίς να αυξηθεί ο φόρτος στα δικαστήρια.

• ευκαιρία για νομοθετικές / κανονιστικές αλλαγές, ώστε να ξεκαθαριστούν τα κριτήρια για διεκδικήσεις του Δημοσίου.

• ότι οι αγωγές δεν προχωρούν προς το παρόν.

4) Τι ισχύει με τα ακίνητα που χαρακτηρίστηκαν δασικά και στο Κτηματολόγιο δηλώθηκαν από το Δημόσιο;

Διευκρινίζεται πως το Κτηματολόγιο συνδέεται με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες. Ετσι, όταν υπάρχει δασικός χαρακτηρισμός, το Δημόσιο τεκμαίρεται κύριος, ιδίως σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια. Ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας πριν από το 1946 ή το 1885 (ανά περιοχή), η απόδειξη γίνεται δυσκολότερη. Επίσης η χρησικτησία σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγνωρίζεται κατά του Δημοσίου για δασικές εκτάσεις.

5) Πώς επηρεάζει η παράταση μέχρι το τέλος Μαΐου τα δασικά ακίνητα;

Η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

• Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει νέα αγωγή διόρθωσης.

• Αν δεν έχει ήδη κινηθεί διαδικασία, «παγώνει» μέχρι τότε.

• Δίνεται χρόνος να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, να κάνουν αίτηση αναμόρφωσης στον δασικό χάρτη, να επισπεύσουν την απόφαση της επιτροπής για εξέταση της αντίρρησης που έχουν καταθέσει ή ακόμα και να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

6) Γιατί το Δημόσιο κάνει αγωγές και διεκδικεί περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών;

Το Δημόσιο εκπροσωπείται από τις νομικές του υπηρεσίες που έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν την περιουσία του. Αυτές οφείλουν να ασκήσουν ένδικα μέσα όταν υπάρχει νομική βάση και ελέγχονται πειθαρχικά αν δεν προασπίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

7) Αφού υπάρχει αυτή η υποχρέωση, τότε γιατί δίνεται η προαναφερόμενη αναστολή;

Η αναστολή δόθηκε, κυρίως επειδή έχουν ασκηθεί (και επρόκειτο να ασκηθούν) χιλιάδες αγωγές μαζικά, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να «μπλοκάρουν» τα δικαστήρια, την ώρα που συζητιέται και η επανεξέταση των περιπτώσεων «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτων. Επιπλέον, σε πολλές υποθέσεις υπάρχουν εμφανείς κοινωνικές αδικίες, όπως, για παράδειγμα, εκκρεμότητες σε εργατικές πολυκατοικίες, όπου αναζητούνται λύσεις.

8) Χρησικτησία και Δημόσιο: τι ισχύει;

Η παράταση της αναστολής των κτηματολογικών αγωγών με ενάγον το Δημόσιο δεν καταργεί τη χρησικτησία, αλλά επηρεάζει το πότε και το πώς μπορεί να κριθεί δικαστικά, ειδικά όταν το Δημόσιο έχει εγγράψει δικαίωμα σε ακίνητο.

Σημειώνεται πως αν διεκδικείται ένα ακίνητο με χρησικτησία και το Δημόσιο έχει κάνει αγωγή, τότε η αναγνώριση της χρησικτησίας για τον ιδιώτη μετατίθεται χρονικά. Η χρησικτησία εξακολουθεί να προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα, όμως, στο περιβάλλον του Κτηματολογίου, γίνεται πιο «αυστηρή» στην απόδειξη, γιατί υπάρχει καταχωρισμένος τίτλος και το τεκμήριο υπέρ της πρώτης εγγραφής.

9) Κι αν το ακίνητο είναι καταχωρισμένο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»;

Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν είχε δηλωθεί έγκαιρα και έχει εγγραφεί υπέρ του Δημοσίου, η χρησικτησία δεν αρκεί από μόνη της, αλλά χρειάζεται αγωγή αναγνώρισης κυριότητας και απόδειξη των προϋποθέσεων. Μετά την οριστικοποίηση πρώτης εγγραφής, η διόρθωση γίνεται μόνο δικαστικά.

10) Πώς συνδέεται η παράταση με την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου;

Η αναστολή των αγωγών του Δημοσίου (με βάση τα προβλεπόμενα από το Κτηματολόγιο) λειτουργεί συμπληρωματικά με το πλαίσιο ρύθμισης / εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια.

Ετσι, με βάση τα όσα προβλέπονται (Ν. 5024/2023):

• δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς δημόσιων εκτάσεων που κατέχονται για χρόνια από ιδιώτες.

• μπαίνουν χρονικά κριτήρια κατοχής (π.χ. κατοχή πριν από ένα συγκεκριμένο έτος).

• υπάρχει χρηματικό τίμημα με έκπτωση ανάλογα με κοινωνικά / χρονικά κριτήρια.

• εξαιρούνται δασικές εκτάσεις, αιγιαλός και αρχαιολογικοί χώροι.

Τώρα με την παράταση, αν κάποιος ιδιώτης κατέχει ένα ακίνητο και πληροί τα κριτήρια εξαγοράς, του δίνεται χρόνος να υποβάλει αίτηση. Αν εγκριθεί η εξαγορά, τότε η αγωγή του Δημοσίου παύει να έχει αντικείμενο.

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

