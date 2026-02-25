magazin
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Σε ένα απόσπασμα από το πρώτο της βιβλίο με τίτλο Kids, Wait Till You Hear This!, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Sunday Times αυτής της εβδομάδας, η 79χρονη ηθοποιός, Λάιζα Μινέλι, δεν παρέλειψε καμία λεπτομέρεια από την πολυτάραχη ζωή της.

Στο βιβλίο περιγράφει πώς η Τζούντι Γκάρλαντ – που πέθανε σε ηλικία 47 ετών το 1969 – «δηλητηριάστηκε με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί και «ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια» σε κέντρα αποτοξίνωσης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον εθισμό της στα ναρκωτικά.

Δεν είναι μυστικό ποιοι ήταν οι ένοχοι

Η Λίζα είπε ότι, παρά τις δυσκολίες της, η μητέρα της «την αγαπούσε παθιασμένα», αλλά και η Λίζα τη λάτρευε, ενώ πέρασε σε μια σφοδρή υπεράσπιση της ταραγμένης ηθοποιού, της οποίας η φήμη συνοδευόταν από τους μόνιμους ισχυρισμούς ότι «έπινε υπερβολικά, χανόταν μέσα σε στα πολλά χάπια και αγνοούσε την οικογένειά της».

Η Λίζα έγραψε στο σχετικό απόσπασμα: «Ο Τύπος έλεγαν ότι ήταν κακή μητέρα, ότι έπινε πολύ, έπαιρνε πολλά χάπια και αγνοούσε την οικογένειά της. Στην πραγματικότητα η μαμά ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια σε κέντρα αποτοξίνωσης και νοσοκομεία, προσευχόμενη να τη θεραπεύσουν. Έκανε κύκλους ηλεκτροσόκ θεραπείας. Τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν είναι μυστικό ποιοι ήταν οι ένοχοι.

»Τα στελέχη της βιομηχανίας -και, όπως μου είχε πει, η γιαγιά μου- την είχαν δηλητηριάσει με διεγερτικά και ηρεμιστικά από τότε που ήταν παιδί-φαινόμενο του σινεμά».

YouTube thumbnail

«Έξυπνα αστεία, χάπια και ποτό»

Η Λάιζα περιέγραψε πώς από την ηλικία των 13 ετών ήταν η «φροντιστή» της μητέρας της, καθώς και «νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακοποιός και ψυχίατρος» και ότι της έδινε φάρμακα κάθε μέρα για να μπορεί να λειτουργήσει.

Η Μινέλι είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Τζούντι αντιμετώπιζε τις δυσκολίες της ζωής ήταν με «έξυπνα αστεία, χάπια και ποτό».

Στο βιβλίο της, η Λάιζα περιγράφει πώς, όταν γεννήθηκε η αδελφή της Λόρνα Λουφτ το 1952, η Τζούντι προσπάθησε να αυτοκτονήσει λίγο μετά

Λάιζα Μινέλι και Τζούντι Γκάρλαντ, 1964 / Wikimedia Commons

«Αθάνατη»

Η Λάιζα γεννήθηκε το 1946 από την κινηματογραφική τεραστάρ Τζούντι Γκάρλαντ και τον σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, οι οποίοι έγιναν ζευγάρι ενώ δούλευαν στην κλασική ταινία Meet Me In St. Louis.

Ο Βινσέντε ήταν ο δεύτερος από τους πέντε συζύγους της Τζούντι, σε μια ταραχώδη προσωπική ζωή που ταλανίστηκε από δεκαετίες εθισμού κι οδήγησαν στον θάνατό της.

Στο βιβλίο της, η Λάιζα περιγράφει πώς, όταν γεννήθηκε η αδελφή της Λόρνα Λουφτ το 1952, η Τζούντι προσπάθησε να αυτοκτονήσει λίγο μετά. Αφού την περιμάζεψαν οι γιατροί, η Λάιζα περιγράφει πώς την επόμενη μέρα «η μαμά ήταν σε εξαιρετική διάθεση» και συμπεριφερόταν «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», γεγονός που οδήγησε τη Μινέλι να πιστέψει ότι ήταν «αθάνατη».

Οκτώ μέρες κλάμα

Το 1969, η Λάιζα συγκλονίστηκε από τον θάνατο της Τζούντι στο Λονδίνο σε ηλικία 47 ετών, από αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν «απρόσεκτη υπερβολική δόση» υπνωτικών χαπιών.

Στο βιβλίο της, η Μινέλι περιγράφει πώς «έκλαιγε για οκτώ συνεχόμενες ημέρες» και είπε ότι εκείνη η χρονιά ήταν «μια περίοδος αδιανόητης θλίψης και μοιραίας αλλαγής».

Το βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This!, που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου, περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες για τη στιγμή που έπιασε τον πρώτο της σύζυγο, τον Αυστραλό τραγουδοποιό, Πίτερ Άλεν, «να κάνει σεξ με έναν άνδρα στο συζυγικό τους κρεβάτι».

Τόνισε πόσο δυσκολεύτηκε να επεξεργαστεί αυτό που είχε δει και πόσο «ευάλωτη και φοβισμένη» ένιωσε μετά από αυτό που συνέβη. Ωστόσο, μετά τη συγχώρεση της Λάιζα, αυτή κι ο Πίτερ, παρέμειναν ευτυχισμένοι στο γάμο τους για άλλα επτά χρόνια.

Το βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This!, που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου, περιλαμβάνει επίσης λεπτομέρειες για τη στιγμή που έπιασε τον πρώτο της σύζυγο, τον Αυστραλό τραγουδοποιό, Πίτερ Άλεν, «να κάνει σεξ με έναν άνδρα στο συζυγικό τους κρεβάτι»

Οι sold-out παραστάσεις

Η ερωτική της ζωή έγινε όλο και πιο «περίπλοκη», όπως την περιέγραψε ο Άντι Γουόρχολ στα ημερολόγιά του, καθώς άρχισε να έχει σχέση με τον Πίτερ Σέλερς ενώ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Άλεν και αρραβωνιασμένη με τον Ντέσι Αρνάζ Τζούνιορ., τον γιο της Λουσίλ Μπολ και του Ντέσι Αρνάζ.

Η δεκαετία του 1970 και οι αρχές της δεκαετίας του 1980 αποδείχθηκαν η κορύφωση της καριέρας της, με εμφανίσεις όπως μια σειρά sold-out παραστάσεων στο Carnegie Hall και μια σύντομη αλλά εξαιρετικά δημοφιλή θητεία ως Ρόξι Χαρτ στην αρχική παραγωγή του Broadway του Chicago των Kander & Ebb.

Έπαιξε μαζί με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, New York, New York του 1977, της οποίας ο τίτλος τραγουδιού των Kander & Ebb έχει γίνει ο ανεπίσημος ύμνος της πόλης.

Παραλληλίες κι έρωτες

Η Λάιζα και ο Σκορζέσε άρχισαν μια σχέση και αυτός συνέχισε να την σκηνοθετεί στο μιούζικαλ The Act του 1978, στο οποίο ήταν πηγή έμπνευσης για τη νεαρή Μέριλ Στριπ.

Ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ο Τζακ Χέιλι Τζούνιορ, γιος του ηθοποιού που υποδύθηκε τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο στο πλευρό της Τζούντι στην ταινία «Ο Μάγος του Οζ», και ο τρίτος ήταν ο γλύπτης Μαρκ Γκέρο.

Σύμφωνα με τα ημερολόγια του φίλου της Άντι Γουόρχολ, ενώ ήταν παντρεμένη με τον Τζακ, η Λάιζα φέρεται να είχε παράλληλες σχέσεις με τον Σκορσέζε και τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ.

Εν τω μεταξύ, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η κοινωνική της ζωή είχε αρχίσει να κλονίζεται όλο και περισσότερο από ένα ραγδαία εξελισσόμενο πρόβλημα εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες, το οποίο συνέβαλε στο να διαμορφωθεί η εικόνα της.

Στον φαύλο κύκλο των ουσιών

Ως νεαρή γυναίκα, η Λάιζα αρχικά απέφευγε το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, έχοντας δει τη μητέρα της να βυθίζεται θανάσιμα στον εθισμό. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1970 βυθίστηκε σε μια δίνη ηδονιστικών υπερβολών με ουσίες που κυμαίνονταν από το αλκοόλ έως την κοκαΐνη και τα Quaaludes*.

(*Τα Quaaludes (μεθακβαλόνη) είναι ένα συνθετικό, παρόμοιο με τα βαρβιτουρικά, κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος και ένα δημοφιλές ψυχαγωγικό ναρκωτικό στις Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, όταν η χρήση του καταστάθηκε παράνομη από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών)

Τελικά, κατάφερε να βγει από τον φαύλο κύκλο κάνοντας αποτοξίνωση στην κλινική Betty Ford και περνώντας στον κύκλο των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η πρώτη της παραμονή σε κέντρο θεραπείας έγινε το 1984, κατόπιν παρακλήσεως της αδελφής της Λόρνα.

YouTube thumbnail

«Αναγκάστηκε»

Το 2022, η Λάιζα έγινε αντικείμενο χλευασμού στο διαδίκτυο για μια αμήχανη εμφάνισή της στα Όσκαρ, όταν η Lady Gaga την ανέβασε στη σκηνή σε αναπηρικό καροτσάκι για να παρουσιάσει την καλύτερη ταινία.

Η γλυκεία αλληλεπίδραση της Gaga με τη Λάιζα – ψιθυρίζοντας της «σε έχω» σε μια φράση που ακούστηκε από το μικρόφωνο – τροφοδότησε εικασίες σχετικά με την υγεία της Μινέλι.

Αργότερα, ακούστηκε ότι η Λάιζα «αναγκάστηκε» να ανέβει στη σκηνή σε αναπηρικό καροτσάκι την τελευταία στιγμή, αφού αρχικά είχε συμφωνήσει να εμφανιστεί σε καρέκλα σκηνοθέτη λόγω «προβλημάτων στην πλάτη». Η Μινέλι «σαμποταρίστηκε» κι έφυγε «πολύ απογοητευμένη».

YouTube thumbnail

Την κορόιδεψαν

Τώρα, η Λάιζα αποκάλυψε τη δική της εκδοχή για το φιάσκο, λέγοντας ότι «της δόθηκε η ανεξήγητη εντολή – χωρίς καν να της ζητηθεί – να καθίσει σε αναπηρικό καροτσάκι ή να μην εμφανιστεί καθόλου.

«Μου είπαν ότι ήταν λόγω της ηλικίας μου και για λόγους ασφαλείας, επειδή θα μπορούσα να γλιστρήσω από την καρέκλα του σκηνοθέτη, κάτι που ήταν μαλακίες. Είπα ότι δεν θα δεχτώ να μου φερθούν έτσι».

Ήταν «συντετριμμένη» από την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα, συν το ότι «ήμουν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι θα ήμουν στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Δεν μπορούσα να διαβάσω εύκολα τον τηλεοπτικό υποβολέα πάνω από το κεφάλι μου. Πώς θα αισθανόσασταν αν σας έβγαζαν έξω, παρά τη θέλησή σας, για να εμφανιστείτε μπροστά σε ζωντανό κοινό, χωρίς να μπορείτε να δείτε καθαρά;».

Παραμένεις ευγενική

Η Λάιζα θυμήθηκε τότε με καυστικό τρόπο ότι «όταν σκόνταψα σε μερικές λέξεις, η Gaga, που ήταν δίπλα μου, δεν έχασε ούτε στιγμή για να παίξει τον ρόλο της καλοκάγαθης ηρωίδας μπροστά σε όλο τον κόσμο. «Σε έχω», είπε, σκύβοντας πάνω μου».

Η Gaga την πλησίασε στο καμαρίνι της μετά την καταστροφική αυτή εμφάνιση επί σκηνής για να τη ρωτήσει: «Είσαι καλά;». Η Μινέλι απάντησε απλά: «Είμαι μεγάλη θαυμάστριά σου», έχοντας «μάθει αυτό το μάθημα πριν από χρόνια από τη μαμά και τον μπαμπά. Σε μια στιγμή υψηλού στρες, παραμένεις ευγενική».

*Με στοιχεία από dailymail.co.uk  | Αρχική Φωτό: Λάιζα Μινέλι και Πίτερ Άλεν / Wikimedia Commons

