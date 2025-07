Οι δύο ταφές της Τζούντι Γκάρλαντ – Το μυστήριο του θανάτου της χολιγουντιανής σταρ

Ο θάνατος της Τζούντι Γκάρλαντ έκοψε τον χρυσό δρόμο της προς την ευτυχία. Γεννημένη ως Φράνσις Έθελ Γκαμ η επιτυχία της Γκάρλαντ ήρθε νωρίς, σε ηλικία 15 ετών. Όμως, αν και η θρυλική ηθοποιός διασκέδασε εκατομμύρια ανθρώπους με την εμβληματική ερμηνεία της ως Ντόροθι στον Μάγο του Οζ, πάλευε από νωρίς με την κατάθλιψη, το φαγητό και τον εθισμό στα ναρκωτικά και για μεγάλο μέρος της ζωής της.

Σύμφωνα με την κόρη της, τη Λάιζα Μινέλι, η απελπισία της μητέρας της έπαιξε ρόλο στο θάνατό της στις 22 Ιουνίου 1969. «Όταν πέθανε, σχεδόν ήξερα γιατί», δήλωσε στο TIME τον Φεβρουάριο του 1972. «Άφησε την άμυνά της να πέσει. Δεν πέθανε από υπερβολική δόση. Νομίζω ότι απλώς κουράστηκε» τόνισε η σταρ του θρυλικού μιούζικαλ Καμπαρέ.

«Ζούσε σαν ένα τεντωμένο σύρμα. Δεν νομίζω ότι αναζήτησε ποτέ την πραγματική ευτυχία, γιατί πάντα πίστευε ότι η ευτυχία θα σήμαινε το τέλος».

«Επιτέλους… επιτέλους, με αγαπούν»

Τρεις μήνες πριν από το θάνατό της, η Γκάρλαντ φέρεται να είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε βρει την ηρεμία με τον πέμπτο γάμο της με τον σύζυγό της Μίκι Ντινς. «Αυτό είναι. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη» είπε, σύμφωνα με το Vanity Fair. «Επιτέλους… επιτέλους, με αγαπούν».

Ο ιατροδικαστής Δρ Γκάβιν Θάρστον από το Λονδίνο απέδωσε την αιτία θανάτου της Γκάρλαντ σε «απρόσεκτη αυτο-υπερδοσολογία» υπνωτικών χαπιών, σύμφωνα με τον Guardian.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια τυχαία περίσταση σε ένα άτομο που είχε συνηθίσει να παίρνει βαρβιτουρικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», φέρεται να δήλωσε ο Θάρστον μετά τον θάνατό της.

Με τον πρώτο της σύζυγο, Ντέιβιντ Ρόουζ

Στο μπάνιο του σπιτιού της

Η Γκάρλαντ πέθανε στις 22 Ιουνίου του 1969, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τα 47α γενέθλιά της. Ο θάνατός της ήρθε επίσης τρεις μήνες αφότου η σταρ είχε παντρευτεί τον Ντινς στο Λονδίνο στις 15 Μαρτίου του 1969.

Η Γκάρλαντ πέθανε στο μπάνιο του σπιτιού της στο Τσέλσι του Λονδίνου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Pensacola News Journal, ο Ντινς ανακάλυψε τη σύζυγό του αναίσθητη αφού σκαρφάλωσε από το παράθυρο του κλειδωμένου δωματίου. Η Γκάρλαντ ήταν 47 ετών τη στιγμή του θανάτου της.

Αν και τα τελευταία λόγια της είναι άγνωστα, ο Ντινς έδωσε κάποιες πληροφορίες για το πώς πέρασε η ερμηνεύτρια τις τελευταίες της ώρες. Σύμφωνα με τον μουσικό, το ζευγάρι παρακολούθησε μια τηλεοπτική ταινία για τη βασιλική οικογένεια πριν πέσει για ύπνο.

«Η Τζούντι κούρνιασε τα πόδια της πάνω μου για να ζεσταθεί, όπως έκανε πάντα», δήλωσε στο AP, σύμφωνα με την εφημερίδα The Pensacola Journal.

Η Μινέλι θυμήθηκε την αντίδραση των ξένων γύρω της στην είδηση του θανάτου της μητέρας της μιλώντας στο TIME το 1972. «Οι άνθρωποι στα ασανσέρ έπεφταν πάνω μου κλαίγοντας»

20.000 άνθρωποι στην κηδεία της

Το κοινό ήταν συντετριμμένο από την απώλεια της Γκάρλαντ. Η Μινέλι θυμήθηκε την αντίδραση των ξένων γύρω της στην είδηση του θανάτου της μητέρας της μιλώντας στο TIME το 1972. «Οι άνθρωποι στα ασανσέρ έπεφταν πάνω μου κλαίγοντας», είπε.

«Ήμουν η μόνη που στεκόταν όρθια. Θύμωσα τόσο πολύ με όλους. Θυμάμαι να φωνάζω σε κάποιον: «Κλαίγατε γι’ αυτήν όταν τραγουδούσε το Over the Rainbow και το The Man That Got Away. Τώρα επιτέλους ηρεμεί. Χαμογέλασε, για όνομα του Θεού!».

Οι θαυμαστές της Γκάρλαντ προσήλθαν μαζικά στην κηδεία της. Σύμφωνα με τους New York Times, περίπου 20.000 άνθρωποι κατέφτασαν στο Frank E. Campbell Funeral Home στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, για να δουν την ηθοποιό στο γυάλινο φέρετρό της.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι αρκετές εκατοντάδες πενθούντες με λουλούδια έσπασαν τα οδοφράγματα μετά την κηδεία της.

Οι δύο ταφές της Τζούντι Γκάρλαντ;

Μετά την κηδεία της Γκάρλαντ, το φέρετρό της μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο Ferncliff στο Hartsdale της Νέας Υόρκης και τοποθετήθηκε σε μια κρύπτη εν αναμονή του πιο μόνιμου μαυσωλείου της, σύμφωνα με τους New York Times.

Τον Ιούνιο του 2017, η Λάιζα, η Λόρνα και ο Τζόζεφ αποφάσισαν να φέρουν τη σορό της μητέρας τους «στο σπίτι στο Χόλιγουντ», σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Βικτόρια Βαρέλα. Η Chicago Tribune ανέφερε ότι η αείμνηστη ηθοποιός αναπαύθηκε σε μαυσωλείο γνωστό ως Judy Garland Pavilion στο Hollywood Forever Cemetery μετά από ιδιωτική επιμνημόσυνη δέηση στα 95α γενέθλιά της.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το περίπτερο προοριζόταν επίσης να αποτελέσει τον τόπο τελικής ανάπαυσης των παιδιών και άλλων μελών της οικογένειας της Γκάρλαντ. Άλλες διασημότητες που έχουν ταφεί στο νεκροταφείο είναι η Τζέιν Μάνσφιλντ, ο Σέσιλ Ντε Μιλ και ο Κρις Κορνέλ.

Η ταινία με τη μεγαλύτερη επιρροή όλων των εποχών

Ο αντίκτυπος της Γκάρλαντ στη βιομηχανία του θεάματος ήταν ανυπολόγιστος. Σύμφωνα με τους New York Times, γύρισε 35 ταινίες κατά τη διάρκεια της ζωής της, φιλοξένησε τη δική της τηλεοπτική σειρά με το The Judy Garland Show και έδωσε αμέτρητες ζωντανές παραστάσεις, ενώ κάποτε έκανε ρεκόρ στο βαριετέ της Νέας Υόρκης με μια σειρά 19 εβδομάδων που περιλάμβανε 184 παραστάσεις.

Η Γκάρλαντ έμεινε περισσότερο στη μνήμη μας για τον αξέχαστο ρόλο της ως Ντόροθι στον Μάγο του Οζ, η οποία χαρακτηρίστηκε η ταινία με τη μεγαλύτερη επιρροή όλων των εποχών από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορίνο σε μελέτη του 2018 και έσπασε ρεκόρ εισπράξεων το 2019 όταν επέστρεψε στις αίθουσες, συγκεντρώνοντας 1,21 εκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο ημέρα σύμφωνα με το Forbes.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ρόλος της ως Έσθερ Χόφμαν στο Ένα Αστέρι Γεννιέται άνοιξε το δρόμο για την Ally της Lady Gaga και η αγαπημένη ηχογράφηση του «Over the Rainbow» έγινε «μέρος της ζωής της», όπως φέρεται να είπε κάποτε, σύμφωνα με τους New York Times.

«Είναι τόσο συμβολικό για όλα τα όνειρα και τις επιθυμίες μου που είμαι σίγουρη ότι γι’ αυτό οι άνθρωποι μερικές φορές δακρύζουν όταν το ακούνε» παραδέχτηκε η Γκάρλαντ.

*Με στοιχεία από people.com