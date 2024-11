Μάγος του Οζ: Τα εμβληματικά ρουμπινί παπούτσια της Τζούντι Γκάρλαντ βγαίνουν σε δημοπρασία

Ενδυνάμωση

«Οι γυναίκες αισθάνονται σαν να είναι η μία εναντίον της άλλης» - Η hit ινδική ταινία που αμφισβητεί την πατριαρχία

Το All We Imagine As Light της Payal Kapadia εντυπωσίασε τις Κάννες με την απεικόνιση των αγώνων των γυναικών στη Βομβάη. Μιλάει για την ανισότητα, τον μισογυνισμό - και το «στοιχειωμένο πρόσωπο» των γυναικών.