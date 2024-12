Η Τζούντι Γκάρλαντ έκανε το «Have Yourself a Merry Little Christmas» λιγότερο μελαγχολικό

Το κλασικό τραγούδι των εορτών «Have Yourself a Merry Little Christmas» οφείλει -εν μέρει- τη γέννηση του στην θρυλική Τζούντι Γκάρλαντ.

Στην ταινία του 1944 «Το τραγούδι της αγάπης», η Γκάρλαντ υποδύεται την Έστερ Σμιθ, ένα ατίθασο κορίτσι που ζει με την οικογένειά της στην ομώνυμη πόλη. Ο πατέρας της Έστερ, ανακοινώνει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ότι η οικογένεια θα φύγει από το Σεντ Λούις για τη Νέα Υόρκη και όλοι είναι συντετριμμένοι. Η Έστερ στην προσπάθεια της να παρηγορήσει τη μικρή της αδελφή, τραγουδάει το «Have Yourself a Merry Little Christmas».

«Δεν μπορώ να το τραγουδήσω αυτό»

Όταν η Γκάρλαντ, που πέθανε το 1969, διάβασε τους στίχους του μουσικού κομματιού για πρώτη φορά, τους θεώρησε πολύ θλιβερούς και δεν ήθελε να τους τραγουδήσει. Η αρχική εκδοχή, γραμμένη από τους Χιου Μάρτιν και Ραλφ Μπλέιν, ξεκινούσε με: «Have yourself a merry little Christmas- it may be your last. Next year, we may all be living in the past». Ο Μάρτιν, ο οποίος πέθανε το 2011, δήλωσε στο Entertainment Weekly το 2007: «Συχνά αναρωτιόμουν τι θα γινόταν αν αυτοί οι στίχοι είχαν ακουστεί στην ταινία».

Η Γκάρλαντ είπε τότε στον Μάρτιν: «Δεν μπορώ να το τραγουδήσω αυτό», δήλωσε ο βιογράφος της Τζούντι Γκάρλαντ και φίλος του Μάρτιν, Τζον Φρικ, στους New York Times σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου. «Το κοινό θα νομίζει ότι είμαι ένα τέρας που τραγουδάει αυτόν τον στίχο σε ένα μικρό κορίτσι».

Ο Μάρτιν υποσχέθηκε να ξαναγράψει το τραγούδι, με τον Τομ Ντρέικ -ο έρωτας της Γκάρλαντ- να αναφωνίζει «Ηλίθιο κάθαρμα! Θα καταστρέψεις τη ζωή σου αν δεν γράψεις άλλο ένα verse για αυτό το τραγούδι!», δήλωσε ο Μάρτιν στο EW. Έτσι, οι στίχοι άλλαξαν σε: «Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight».

Μέλλον ή παρόν;

Όμως το τραγούδι δεν έγινε μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε η ταινία.

Ήταν ο Φρανκ Σινάτρα που συνέβαλε στο να γίνει hit όταν το ηχογράφησε το 1957. Ωστόσο πίστευε ότι οι στίχοι ήταν ακόμη υπερβολικά μελαγχολικοί. Ζήτησε τότε από τον Μάρτιν να ξαναγράψει τους στίχους, και το «Until then we’ll have to muddle through somehow» μετατράπηκε σε «Hang a shining star upon the highest bough».

Το τραγούδι δεν αφορούσε πλέον το μέλλον, αλλά το παρόν.

Οι στίχοι του Σινάτρα έμελλε να γίνουν οι πιο δημοφιλείς και μέχρι σήμερα έχουν επαναηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες. Όμως, η πρώτη βερσιόν έχει επίσης φανατικούς. Ο τραγουδιστής Τζέιμς Τέιλορ δήλωσε στους Times ότι οι αρχικοί στίχοι ήταν «πολύ καλύτεροι».

«Είναι μια οικογενειακή παράδοση που μας κάνει όλους να γελάμε και να κλαίμε»

Σύμφωνα με τους Times, το «Have Yourself a Merry Little Christmas» βρίσκεται στην λίστα με τα πιο δημοφιλή μουσικά κομμάτια των εορτών. Διασκευές του κομματιού έχουν ερμηνεύσει οι Μπίλλι Άιλις, Λία Μισέλ, Άλι Μπρουκ, Μπρετ Έλντρετζ και δεκάδες άλλοι.

Ο Μάρτιν δήλωσε στο NPR το 2010: «Η πιο παράξενη εκδοχή [που άκουσα] ήταν από ένα συγκρότημα που λεγόταν Twisted Sister. Οι αγαπημένες μου εκδοχές όλων των εποχών είναι από τις παλιές μέρες. Η Τζούντι Γκάρλαντ, φυσικά, [ήταν] πάντα η κορυφαία για μένα. Και η Μελ Τόρμε, η οποία έγραψε έναν όμορφο νέο verse γι’ αυτό, ήταν πραγματικά εξωπραγματικό. Όπως και ο Φρανκ Σινάτρα, δεν μπορείς να ξεχάσεις το «Mr. Blue Eyes».

Η Λάιζα Μινέλι – κόρη της Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη του «Το τραγούδι της αγάπης» Βίνσεντ Μινέλι – δήλωσε στο PEOPLE νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το άσμα παραμένει το αγαπημένο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

«Είναι μια οικογενειακή παράδοση που μας κάνει όλους να γελάμε και να κλαίμε», ανέφερε.

*Με πληροφορίες από: People